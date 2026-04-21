新リカバリーデバイス「Be.We.X eleka I」発売へ！特許技術を搭載しスキマ時間に朝バテ対策

株式会社BHS

株式会社BHS（本社：静岡県藤枝市、代表取締役社長 大河原 吉貴）は、独自開発の「スイープ変調波」（特許第5423957号）技術を搭載した新リカバリーデバイス「Be.We.X eleka I」を５月中旬より先行予約を受付開始することをお知らせいたします。これに先立ち、2026年4月17日、製品情報を公開し、専用サイトを公開いたしました。

アスリートやビジネスパーソンなど、高いパフォーマンスの維持を求められる方に「寝る前」「運動後」「長距離移動中」などのすき間時間にご利用いただくことで「深部までやさしく届く」リカバリーを可能にし、日々の調子のケアをサポートします。

※表題の「朝バテ」とは、朝からけだるい気分を感じている状態を指します。

開発背景：今日よりもっと、「調子がいい」明日へ

週5日のトレーニングを欠かさないアスリートも、毎日忙しく働くビジネスパーソンも、家事と仕事を両立する人も。「鍛えている」「頑張っている」のに、翌朝「朝バテ」（※朝からけだるい気分を感じている状態を指します）を感じたことがある方は少なくないはずです。

厚生労働省やWHOが睡眠に関するレポート※1を出しているように、睡眠はとても重要な活動であって、そこに意識をむけることは、アスリートも、ビジネスパーソンも、家事と仕事を両立する人にとっても、大切です※2。

当社は、「こまめなリカバリーが、より長い健康とパフォーマンスの維持につながる」と考え、いつでもどこでも身体の調子をケアできるデバイスの開発に着手しました。日常的なケアで自分をいたわることで、不調を予防し、「調子がいい」日が増える。多くの皆さまにそんな未来を届けること、そしてこの「予防医療」で社会に貢献することを目指します。

※1 例えば、厚生労働省「令和4年 国民健康・栄養調査」（2024年8月公表） https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42694.html

※2 内閣府「男女共同参画白書 令和5年版」コラム1「生活時間の国際比較」。OECDデータに基づく11か国比較で、日本は男女ともに睡眠時間が最も短い。 https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r05/zentai/html/column/clm_01.html

製品の特長

深部までやさしく届く、短時間のコンディショニング体験

低周波と中周波を活用した特許取得済のスイープ変調波技術を小型デバイスに搭載。マイクロカレントに代わるやわらかな刺激が身体の奥まで届き、短時間でのリラックスやコンディション調整をサポートします。

メインの使い方として推奨するのが、背骨に沿って電気を流す「脊椎通電」。幅広い刺激効果で、日頃の不調が気になる方のケアに役立ちます。もちろん、気になる部位へピンポイントに使用する方法もおすすめです。朝バテ（※朝からけだるい気分を感じている状態を指します）を感じている方には、コンパクトな本製品を携帯していただき、様々なシーンで使っていただけます。

※使用感や効果の感じ方には個人差があります。身体に違和感がある場合は使用を中止し、必要に応じて医師にご相談ください。

ポータブル対応・小型軽量で、どこでもリカバリー

電源ケーブル不要のポータブル設計で、充電に対応。コンパクトサイズで持ち運びやすく、出張や外出先でも手軽に使用可能。短時間の充電で複数回使えるため、シーンを選ばず活用できます。

使いやすさにこだわったユーザーインタフェース

ワンタッチ操作とシンプルなLCD表示により、誰でも操作しやすい直感的デザインを採用。パッド装着の位置や強度レベルの調整も簡単で、初心者でも安心して使える体験を実現しました。

※本製品は医療機器ではありません。効果・使用感には個人差があります。

新製品「Be.We.X eleka I」概要

製品特長サマリー

- 特許取得済「スイープ変調波」（特許第5423957号）を搭載- 電源ケーブル不要のポータブル設計・小型軽量設計- ワンタッチ操作＆見やすいLCD表示- 充電対応（1回30分、約2時間使用可能）

※効果・使用感には個人差があります。医療行為や症状改善を保証するものではありません。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/176144/table/1_1_fe0df2c65b072e4888993e734039c290.jpg?v=202604211151 ]

特許技術：深部まで届けるスイープ変調波

本製品は、低周波と中周波を活用した特許取得済（特許第5423957号）の「スイープ変調波」技術をコンパクトに集約。

不調を感じるメカニズムは様々ですが、周波数が関係している場合もあるといわれています。スイープ変調波は、周波数4000Hzの搬送波を用いることでチクチクとした刺激感を軽減し、AM変調により低周波成分を深部まで届けます。その電流を50～1000Hzの間で自動可変（スイープ）し、幅広い身体のコンディションケアを可能にします。

使用シーン例

忙しい方のための「リカバリー習慣」

朝バテ対策として、寝る前に

一日の終わりにケアすることで、翌朝のスッキリ感をサポートし、朝バテ※を感じにくいコンディションへ。 心地よいセルフケアタイムを習慣に

※表題の「朝バテ」とは、朝からけだるい気分を感じている状態を指します。

パソコン作業・スマホ時間の長い方へ

気になる部分をピンポイントでケア。長時間のデスクワークやスマホ時間が続いた日のリカバリー習慣に。

長距離移動の合間

出張や旅行でのフライト、新幹線、バス移動中でも席に座りながら手軽にケア。日常の“すき間”を有効に使えます。

※航空機内でのご使用は事前に各航空会社へご確認ください。

日常の小さな休憩時間（立ち仕事）

家事やテレワークの合間にも、数分間の刺激で気分をリフレッシュ。「こまめに休む力」が、長くパフォーマンスを維持するカギになります。

運動や仕事の後

頑張った後のクールダウンとして、身体をやさしくケアしたい場面で活躍。続けやすいコードレス設計で、そのままジムやオフィスでも。

大切な人への贈り物に

健康を贈るという上質な体験。「Be.We.X eleka I」は、特別感のあるBe.We.Xオリジナルパッケージでお届けいたします。父の日・母の日・記念日など、日頃がんばっている大切な方へ「自分をいたわる時間」を贈る、新しいギフトのかたちです。

専門家コメント・監修

フィジカルトレーナー 吉田 輝幸

当社では、経営者やアスリートへの指導の際に、本製品の前身機種にあたる低周波治療器「ePhysio」を実際のトレーニングで活用しています。リカバリー指導の中で使用することで、お客さまの反応からも、パフォーマンスの向上を体感できたとして、多くの方に愛用していただいています。

今回の新リカバリーデバイス「Be.We.X eleka I」は、より使いやすい設計になっており、パフォーマンスを維持・向上したい方にとって、リカバリー習慣を支える重要なツールになると感じています。

プロフィール

1975年生まれ。国士舘大学体育学部卒業。「パフォーマンスアップで日本を元気に！」をビジョンに掲げ、トレーナー歴25年以上。EXILEフィジカルトレーナーとして、パフォーマンス向上をサポート。トップアスリートやアーティスト、経営者への指導経験も豊富。2009年に「コアパフォーマンス(R)︎」を考案し、最短で最大の効果を生むトレーニングメソッドを確立。現在は自身のジム「PCP」でプロデューサー兼パフォーマンスコーチを務める。

鍼灸師 熊山 陽香

私は鍼灸師として、日々お客様のコンディションケアと向き合っており、鍼灸がもつメリットも強く感じています。一方で、鍼灸は、お客様がご自宅で、かつご自分で行うことが難しいため、日常的にこまかなケアを習慣づけるという観点からは、どうしても至らない部分があるなとも感じていました。

「Be.We.X eleka I」は確かに鍼灸そのものとは異なりますが、手軽に使えるため、お客様それぞれが、日常の中でこまめにケアする習慣をサポートし、調子のよい毎日を送ることに役立つことができるのだと感じています。その意味で、「Be.We.X eleka I」は非常に優れたサポートツールであり、忙しい現代人やアスリートにとって大きなメリットをもたらす製品だと確信しています。

工業デザイナー 篠原 由樹

当社は創業以来、ウェルビーイング領域の事業開発やブランド構築を支援する中で、特に予防医療の重要性を強く感じており、BHSの想いに深く共感しています。

デザインにおいては、特にユーザー体験を重視し、ポータブルで「ながら利用」しやすいように小型軽量設計を追求しました。移動中やトレーニング中でも使用できるよう充電対応を採用し、安全性と直感的な操作性のバランスを考慮しながら、誰でも簡単に使える設計を実現しました。シンプルな構造だからこそ、形状や素材感の細部にまでこだわり抜き、より洗練されたデザインに仕上げています。

本製品が、日常のリカバリー習慣を支え、より多くの方に「調子がいい」と感じられる毎日を提供できることを願っています。

プロフィール

1989年愛媛生まれ。工業デザインとサービスデザインを専門とするデザイナー。高専卒業後、国内外の大学で工業デザインを学び、デザインファームにて家電・自動車・医薬・フェムテック・宇宙など多領域の製品開発を経験。2021年にnae Inc.を創業し、人と地球のウェルビーイングを高めるためのデザインをテーマに、製造業のパートナーとワンチームで社会変革に取り組んでいる。東北工業大学非常勤講師。茶道教授。

開発チームコメント

株式会社BHS 代表取締役社長 大河原 吉貴

私たち株式会社BHSは、創業以来60年にわたり、健康・美容機器の開発・製造を手がけ、低周波・電位技術をはじめ多くの製品を世に送り出してきました。

寝る前や運動後、家事や仕事の合間の「ながら使用」、忙しい現代人がこまめに「自分をいたわる」時間を取りやすいよう「深部までやさしく届くスイープ変調波」をコンパクトな一台に凝縮しました。BHSはこの製品を第一歩として、日常的なリカバリーとセルフケアを通じた予防医療の実現と、多くの方の「もっと調子がいい」明日をサポートしてまいります。

今後のスケジュール

販売スケジュール

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/176144/table/1_2_62ca5d3303dfc448f00a1c0862b31cd8.jpg?v=202604211151 ]

※各フェーズの詳細は、専用サイトおよび公式SNSにて順次ご案内いたします。

メディアキットのご案内

ディア関係者の皆さまに向けて、製品画像（高解像度）、ロゴデータ、製品スペックシート等を含むメディアキットをご用意しております。ご希望の方は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

会社概要

お問い合わせ先

- 会社名：株式会社BHS- 代表者：代表取締役社長 大河原 吉貴- 所在地：〒426-0009静岡県藤枝市八幡550番1- 事業内容：電気製品・医療機器・介護機器・寝装寝具・健康機器の開発/製造/販売及び輸出入・化粧品・医薬 部外品の販売- URL：https://www.bhscorporation.jp/- 担当部署：業務推進部 堀井（担当）- Email：bewexpj@bewex.jp- TEL：070-1690-4110平日9時～17時受付（祝祭日・当社休日を除く）【ご注意】- 本製品はリカバリーをサポートする目的で設計されたものであり、医療的効能を保証するものではありません。- 使用感・効果には個人差があります。ご使用の際は取扱説明書をご確認ください。