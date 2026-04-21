Shokz 「Mt.FUJI100 EXPO」に出展 | 2026年4月24日（金）-26日（日）の3日間、富士北麓公園 富士山の銘水スタジアムで開催

フォーカルポイント株式会社

オープンイヤー型イヤホンのパイオニア Shokz、および国内代理店であるフォーカルポイント株式会社は、山梨県富士吉田市で開催される「Mt.FUJI100 EXPO」に出展します。2026年4月24日（金）・25日（土）・26日（日）の3日間、ブースにてご試聴・ご購入いただけます。皆様のご来場をお待ちしております。

静岡県・山梨県にまたがる富士山麓の登山道や林道を走るMt.FUJI100（マウントフジ100）は、日本最大級の国際トレイルランニングイベントです。160kmを中心に、70km、40kmの部があり、国内外のトップ選手や愛好者が参加します。SHOKZはオフィシャルスポンサーとして大会をサポートします。

購入者にスポーツベルトを進呈（数量限定）[表: https://prtimes.jp/data/corp/36256/table/631_1_2bb1bd9c29c69d464d75de6ec28556d6.jpg?v=202604211151 ]

オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える OpenRun Pro 2

OpenRun Pro 2は、先進的な低域アルゴリズムと低音専用に独立したドライバーを統合することで、前世代よりも飛躍的にアップグレードされています。いつでもどこでも、コンサートのような臨場感あふれるオーディオ体験が楽しめます。

画期的な音響革新デュアルドライバ性能の大幅な向上

Shokz DualPitchを搭載したOpenRun Pro 2は、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、Shokzのまったく新しいフラグシップイヤホンです。この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する⾻伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな比類ないリスニング体験を実現します。

音楽を聴きながら、周囲とつながる

Shokzブランドの特徴であるオープンイヤーデザインを採用したOpenRun Pro 2は、周囲に気を配りながらワークアウトに没頭できます。交通トラフィックからジョギング仲間の声、そして鳥のさえずり声まで、周囲の音を聞きながら、安全で豊かなリスニング体験を提供します。音量の範囲をスマートに最適化し、移動中やアウトドアでもクリアな音声で聴くことができます。

オープンイヤーは新たな領域へ OpenFit Pro

OpenFit Proは、Shokz初のオープンイヤー型フォーカスモード搭載イヤホンです。Shokz独自のオープンイヤーデザインと高度なノイズ低減を融合させ、騒音のある場所でもクリアでパワフルなサウンドを楽しめます。超広帯域ドライバー「Shokz SuperBoost(TM)」を搭載。歪みを最小限に抑えた洗練されたリスニング体験を提供します。また、Dolby Atmosとヘッドトラッキングに最適化されており、まるでその場にいるかのような臨場感あふれる3Dサウンドを楽しめます。

SHOKZ オープンイヤー・フォーカスモード

周囲の状況を把握しながら、必要な時にはフォーカスモードに切り替えて、クリアな音に没頭できます。騒がしい環境でもオーディオは鮮明に聞こえつつ、車のクラクションなどの重要な周囲の音は聞き逃しません。

日常のあらゆるシーンに寄り添う高い実用性

肌にやさしい Shokz Ultra-Soft Silicone(TM) 2.0 を採用し、柔らかな着け心地を実現しています。耳を圧迫しにくいオープンイヤーデザインに加え、超薄型のニッケルチタン合金製イヤーフックが耳の形にしなやかにフィットし、長時間でも快適で安定した装着感を保ちます。

Shokzについて

オープンイヤー型イヤホンに革新をもたらすShokz。

多くの方の手に届くリーズナブルな価格帯で、独自のオーディオ技術による高音質を実現。オープンイヤーならではの「ながら聴き」を高音質で楽しめるという、新しいオーディオ体験を提供しています。耳を塞がない安全性と最高の音質を約束に、これからもイヤホン業界に革新を起こす商品開発を続けてまいります。



https://jp.shokz.com/

フォーカルポイント株式会社について

フォーカルポイント株式会社は、平成元年に設立された世界中の優れた製品を取り扱う輸入商社です。iPhoneやiPad用のアクセサリ、Mac用の周辺機器などを中心に国内で販売とサポートを行っております。



フォーカルポイント会社概要

会社名：フォーカルポイント株式会社

代表者：恩田英樹

設立：1989年

URL：https://www.focal.co.jp/



※iPhone、iPad、Macは、Apple inc.の商標です。

※記載されている会社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

※価格、仕様は予告なく変更することがあります。

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