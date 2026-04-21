経営層の意思決定に資するデータ活用を目指し、中部電力グループを中核企業として支える株式会社シーテックがデータ統一クラウドを導入！

株式会社Srush

オールインワンデータ分析ツール、データ統一クラウドを提供する株式会社Srush（東京都品川区、代表取締役：樋口 海）は、株式会社シーテック（愛知県名古屋市緑区、代表取締役社長 社長執行役員：下廣 大輔）へ、データ統一クラウドの提供を開始しました。

◆導入の背景◆

株式会社シーテックは、1962年の創立以来、中部電力グループの中核企業として、エネルギー・情報通信・土木設備などのインフラ保守・工事を中核事業として地域社会の発展に貢献してきました。近年では風力発電や太陽光発電といった再生可能エネルギー分野にも注力し、カーボンニュートラル社会の実現に向けた技術革新や市場開拓に積極的に取り組んでいます。

同社は「経営ビジョン2035」を掲げ、KODOBOKU技術やロボット技術の活用を通じて環境保全と市場拡大の両立を目指すなど、持続可能な成長に向けた施策を推進しています。

こうした中でSrushは、「経営層へのデータのタイムリーな提供」と「経営企画部の業務生産性向上」を起点としたデータ基盤刷新の支援を開始しました。

同社ではすでに複数のデータ基盤やBIツールを導入されていましたが、それぞれ利用にSQLの専門知識を要することや、一部の社員にしか開放されていない利用環境、保守ベンダーに依存した高コストな運用などにより、データ活用を全社・現場レベルにまで広げる上で多くのハードルが存在していました。

また、既存のBIツールだけでは柔軟な集計や表現が難しく、経営会議で利用する数値は最終的にExcelに書き出して集計・加工する運用が定着しており、月次経営会議資料の作成には相当な工数が発生していました。経営層が定常的に把握したい指標の深掘りやトレンド分析についても、都度Excelで個別集計する必要があり、経営層の意思決定のリードタイムに影響を与えてしまう点が課題となっていました。

こうした中でSrushは、「経営層へのデータのタイムリーな提供」と「経営企画部の業務生産性向上」を起点としたデータ基盤刷新の支援を開始しました。

今回Srushは、ノーコードで扱えるETL・DWH・BIが一体となった「データ統一クラウド」と、要件定義からダッシュボード構築、操作支援までを担う伴走型のコンサルティング支援サービス「データ活用伴走サポート」を提供し、「経営会議資料のダッシュボード化」の実現を初期スコープとした支援を開始しました。

株式会社シーテックが掲げる「社会基盤のあらゆるニーズにお応えする」というビジョンの実現に向け、Srushは全社におけるデータ活用文化の定着を通じて、引き続き支援してまいります。

◆導入に向けた株式会社シーテック様のコメント◆

経営企画部 経営管理G ご担当者 様

当社は「経営ビジョン2035」および「中期経営計画2027」の重点方針として「DXの推進と組織総合力の強化」を掲げ、あらゆる業務の自動化やITツールを活用した業務プロセスの見直しを進めています。

経営層へのデータ提供には、基幹系システムの運開とともに導入されたBIツールが既に存在しているものの、複数のデータベースを経由する中で陳腐化していたため、その時々に必要な経営指標が柔軟かつタイムリーに提供できないことが課題でした。また、それを補完するExcel資料を別途作成していたため、経営企画部としても経営会議の効率的な運用、経営企画部内の業務効率化の観点からシステム刷新の必要性を感じていました。

Srushの「データ統一クラウド」は、表示項目やレイアウトをノーコードで柔軟に変更できる点、各種連携データをシステム上で加工・統合し可視化できる点、またこれらを自動で完結できる点が最大の強みであり、当社のニーズに適うものでした。

また、「データ活用伴走サポート」においては、丁寧に当社のニーズを拾い上げながら、今後の運用も考えた最適な設計を検討いただき、ダッシュボード構築ができました。

今後もノーコードの強みを活かしてダッシュボードのブラッシュアップを行い、柔軟かつタイムリーなデータ提供を強固にすることで効果的な経営判断が加速することを期待しています。

株式会社シーテック様について

■会社概要

会社名：株式会社シーテック

本店所在地：〒459-8014 愛知県名古屋市緑区忠治山101番地

代表者名：代表取締役社長 社長執行役員 下廣 大輔

従業員数：1,743名（2026年4月1日現在）

事業概要：建設業（電気工事、電気通信工事、土木工事はじめ１５業種登録）、再生可能エネルギー事業、熱供給事業、エネルギーサービス事業、設備リース

URL：https://www.ctechcorp.co.jp(https://www.ctechcorp.co.jp/)

株式会社Srushについて

Srush は、「データドリブンジャパン」を 掲げ、対話型データ分析 AI エージェント「Srush AI」を中核に、データ分析支援事業、データ人材支援事業、データ教育支援事業の企画・開発・運営・販売を一体的に提供しています。

福岡に九州支社を開設し、地域の中堅・中小企業への支援を本格化しています。

https://www.srush.co.jp/(https://www.srush.co.jp/)

■データ活用に関する無料相談会について

現在、社内データ活用に関する無料相談を実施しております。

ご興味のある方は、こちらのリンクからお問い合わせいただけますと幸いです。

https://www.srush.co.jp/request

■会社概要

会社名 : 株式会社 Srush（Srush Inc.）

所在地 : 東京都品川区西五反田 8-4-13 五反田JPビルディング 2F

九州支社 : 福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next

代表者 : 樋口 海

設立：2019年11月21日

事業内容：対話型データ分析AIエージェント「SrushAI」を中核に、データ統一クラウド、データ活用伴走サポート、データ人材育成プログラムの企画・開発・運営・販売を一体的に提供

コーポレートサイト：https://srush.biz/

■代表経歴

樋口 海

NTTの法人営業部にて大手自動車を担当、グローバルインフラの導入に従事し、全社表彰や最高評価を受賞。退職後、シンガポールにて日系製造業の営業戦略を担当。帰国後、製造業向けSaaSを提供する会社の立ち上げを経て、代表取締役として株式会社Srushを共同創業。

早稲田大学卒、一橋大学大学院商学研究科修了(MBA)