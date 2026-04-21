アクシスコミュニケーションズ、NEXCO東日本「次世代高速道路情報館」にソリューション導入

アクシスコミュニケーションズ株式会社

2026年4月21日［東京］― ネットワークおよびセキュリティソリューションのグローバルリーダー、アクシスコミュニケーションズ株式会社（本社：東京都新宿区、以下 Axis）は、東日本高速道路株式会社（以下、NEXCO東日本）が2026年4月25日（土）12時にE4 東北道 佐野サービスエリア（下り線）にて自動運転社会の実現を加速させる次世代高速道路の目指す姿について情報発信する「次世代高速道路情報館」がオープンし、Axisの高精度カメラおよび環境センサーが導入されることをお知らせいたします。

「次世代高速道路情報館」について

「次世代高速道路情報館」は、急速な技術革新と社会情勢の変化に対応し、NEXCO東日本が推進する「moVisionプロジェクト」を紹介する体験型施設です。本プロジェクトは、安全・安心で快適な高速道路の実現を目指し、31項目の「重点プロジェクト」を通じて先進的なモビリティサービスの創出に取り組んでいます。情報館では、これらの取り組みが映像やポスター、クイズなどで分かりやすく発信されます。

情報館におけるAxisの導入製品とその役割

情報館に導入されたAxis製品は、それぞれの特徴を活かし、連携することで施設全体の安全性と管理レベルを向上させます。

- AXIS P3285-LV Dome Camera(https://www.axis.com/ja-jp/products/axis-p3285-lv)AI搭載により、施設内の人の動きを高精度に検知・分析。混雑状況の把握や防犯監視を強化し、暗所でも鮮明な映像で安全確保に貢献します。- AXIS M4317-PLVE Panoramic Camera(https://www.axis.com/ja-jp/products/axis-m4317-plve)1台で360°の広範囲をカバーし、広い空間での死角を低減。AIによる人の動きの把握で、来場者の動向分析や効率的な管理をサポートします。- AXIS D6210 Air Quality Sensor(https://www.axis.com/ja-jp/products/axis-d6210-air-quality-sensor)館内のCO2やPM値、温湿度などの空気環境をリアルタイムで測定。喫煙により発生する煙の検知も可能で、来館者にとって快適で安全な施設環境の維持に貢献します。- AXIS D4200-VE Network Strobe Speaker(https://www.axis.com/ja-jp/products/axis-d4200-ve-network-strobe-speaker)カメラやセンサーと連携し、異常事態を検知した際に、ストロボライトとアナウンスによる警告や注意喚起を行います。これにより、インシデントの発生を抑止し、安全確保に貢献します。

「次世代高速道路情報館」において、Axisは施設の安全性向上および来場者の安心・安全な利用に資することを目的に、ネットワークカメラおよび環境センサーを設置し、実際の運用に供しています。

Axisは、今後も映像技術を通じて交通・社会インフラ分野の発展を支える取り組みを継続してまいります。

Axis Communicationsについて

Axisは、セキュリティ、安全性、運用効率、ビジネスインテリジェンスを向上させることで、よりスマートでより安全な世界の実現を目指しています。ネットワークテクノロジー企業として、また業界をけん引するリーダーとして、Axisは映像監視、アクセスコントロール、インターコム、音声ソリューションを提供しています。これらのソリューションは、インテリジェントアプリケーションによって強化され、質の高いトレーニングによってサポートされています。

Axisは50ヶ国以上に5,000人を超える熱意にあふれた従業員を擁し、世界中のテクノロジーパートナーやシステムインテグレーションパートナーと連携することで、カスタマーソリューションをお届けしています。Axisは1984年に創業し、本社はスウェーデン・ルンドにあります。