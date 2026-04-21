夏のお出かけを可愛く涼しく。日焼けしたデザインのハローキティ＆クロミの「3WAY大風量ハンディファン」が登場

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株式会社ドウシシャ

3WAY大風量ハンディファン

　生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下　ドウシシャ)は、株式会社サンリオ（本社：東京都品川区、以下 サンリオ）の大人気キャラクター「ハローキティ」と「クロミ」がデザインされた扇風機「3WAY大風量ハンディファン」を2026年4月下旬よりドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や全国の量販店、サンリオショップなどを通じて発売します。


URL：


（ハローキティ）https://www.doshisha-marche.jp/c/appliances/AL001/KA-4550767060350


（クロミ）：https://www.doshisha-marche.jp/c/appliances/AL001/KA-4550767060367



　本製品は、ハンディ・首かけ・卓上と3WAYで使用できるハンディファンです。高速モーター搭載でパワフルな風を感じられるため、夏の暑さ対策に最適です。サンリオの人気キャラクターである「ハローキティ」と「クロミ」が夏らしく日焼けしたデザインとなってハンディファンに登場。暑い夏のお出かけを、可愛く演出します。






【商品特長】


◆3WAYで使えるハンディファン


　ハンディ・首かけ・卓上と3通りの使い方ができるハンディファンとなっており、高速モーターを使用することでパワフルな風量で快適に涼めます。


　ファン部分を上下に動かし向きを変えることができるため、首にかけた際にファン部を上に向けハンズフリーで使用することができます。


　またデスクに置いた際もファン部の角度調整が可能なため、風が当たるようファン部の向きを調整することができます。



3WAYで使えるハンディファン

◆5段階の運転モードと運転時間


　高速モーター搭載で大風量のハンディファンです。風量はお好みに合わせて微弱、弱、中、強、ターボの5段階に調整可能です。


　本体正面に数字で現在の風量と電池残量を液晶で表示します。ターボでの使用時間は約2.5時間で、微弱では約11時間使用が可能です。USB Type-Cで充電可能で、充電時間は約4.5時間です。






◆ストラップ付だからすぐに使える


　本製品にはストラップを付属しています。そのためご購入後すぐにハンズフリーで使用することができます。ストラップには強く引っ張られると外れる仕組みがあり、万が一ストラップをひっかけてしまっても安心です。



◆かわいい化粧箱入り


　日焼けしたハローキティ、クロミが描かれたかわいいパッケージで、自分用にはもちろん、キャラクターが好きな方へのプレゼントにも最適です。







【製品概要】


名称 ：3WAY大風量ハンディファン


型番　　　　　　：JFSSB-41B(KT/KU)


カラー　　　　　：ハローキティ / クロミ


電源　　　　　　：DC5V USB電源（5V、2A以上）/内蔵充電池


内蔵充電池　　　：リチウムイオン電池　3.7V 4000mAh


充電時間（約）　：4.5 時間（電池が空状態から充電を開始/室温25℃時）


使用時間（約）　：ターボ：2.5 時間、微弱：11時間　（満充電から使用/室温25℃時）


使用推奨温度　　：5℃～35℃


消費電力（約）　：7W


サイズ（約）　　：W6×D5.5×H17.5cm


質量（約）　　　：200 g（本体のみ）


USBケーブル長さ（約）：0.7 m


付属品　　　　　：USBケーブル、取扱説明書・保証書、ストラップ


希望小売価格　　：3,980円（税込）


URL


ハローキティ：https://www.doshisha-marche.jp/c/appliances/AL001/KA-4550767060350


クロミ：https://www.doshisha-marche.jp/c/appliances/AL001/KA-4550767060367




【会社概要】


商号　： 株式会社ドウシシャ


代表者： 代表取締役社長　野村 正幸


所在地： ＜大阪本社＞　　　　 〒542-8525　大阪市中央区東心斎橋1-5-5


　　　　 ＜東京本社＞　　　　 〒108-8573　東京都港区高輪2-21-46


　　　　 ＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011　東京都品川区東大井1-8-10


設立　： 1977年1月


資本金： 49億93百万円


URL　： https://www.doshisha.co.jp/



【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】


株式会社ドウシシャ　お客様相談室　


Tel：0120-104-481（平日　9：00～17：00）



※プレスリリース記載の情報は、公開日現在の情報です。


※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。