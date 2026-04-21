夏のお出かけを可愛く涼しく。日焼けしたデザインのハローキティ＆クロミの「3WAY大風量ハンディファン」が登場

株式会社ドウシシャ3WAY大風量ハンディファン

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、株式会社サンリオ（本社：東京都品川区、以下 サンリオ）の大人気キャラクター「ハローキティ」と「クロミ」がデザインされた扇風機「3WAY大風量ハンディファン」を2026年4月下旬よりドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や全国の量販店、サンリオショップなどを通じて発売します。

URL：

（ハローキティ）https://www.doshisha-marche.jp/c/appliances/AL001/KA-4550767060350

（クロミ）：https://www.doshisha-marche.jp/c/appliances/AL001/KA-4550767060367

本製品は、ハンディ・首かけ・卓上と3WAYで使用できるハンディファンです。高速モーター搭載でパワフルな風を感じられるため、夏の暑さ対策に最適です。サンリオの人気キャラクターである「ハローキティ」と「クロミ」が夏らしく日焼けしたデザインとなってハンディファンに登場。暑い夏のお出かけを、可愛く演出します。

【商品特長】

◆3WAYで使えるハンディファン

ハンディ・首かけ・卓上と3通りの使い方ができるハンディファンとなっており、高速モーターを使用することでパワフルな風量で快適に涼めます。

ファン部分を上下に動かし向きを変えることができるため、首にかけた際にファン部を上に向けハンズフリーで使用することができます。

またデスクに置いた際もファン部の角度調整が可能なため、風が当たるようファン部の向きを調整することができます。

3WAYで使えるハンディファン

◆5段階の運転モードと運転時間

高速モーター搭載で大風量のハンディファンです。風量はお好みに合わせて微弱、弱、中、強、ターボの5段階に調整可能です。

本体正面に数字で現在の風量と電池残量を液晶で表示します。ターボでの使用時間は約2.5時間で、微弱では約11時間使用が可能です。USB Type-Cで充電可能で、充電時間は約4.5時間です。

◆ストラップ付だからすぐに使える

本製品にはストラップを付属しています。そのためご購入後すぐにハンズフリーで使用することができます。ストラップには強く引っ張られると外れる仕組みがあり、万が一ストラップをひっかけてしまっても安心です。

◆かわいい化粧箱入り

日焼けしたハローキティ、クロミが描かれたかわいいパッケージで、自分用にはもちろん、キャラクターが好きな方へのプレゼントにも最適です。

【製品概要】

名称 ：3WAY大風量ハンディファン

型番 ：JFSSB-41B(KT/KU)

カラー ：ハローキティ / クロミ

電源 ：DC5V USB電源（5V、2A以上）/内蔵充電池

内蔵充電池 ：リチウムイオン電池 3.7V 4000mAh

充電時間（約） ：4.5 時間（電池が空状態から充電を開始/室温25℃時）

使用時間（約） ：ターボ：2.5 時間、微弱：11時間 （満充電から使用/室温25℃時）

使用推奨温度 ：5℃～35℃

消費電力（約） ：7W

サイズ（約） ：W6×D5.5×H17.5cm

質量（約） ：200 g（本体のみ）

USBケーブル長さ（約）：0.7 m

付属品 ：USBケーブル、取扱説明書・保証書、ストラップ

希望小売価格 ：3,980円（税込）

URL

ハローキティ：https://www.doshisha-marche.jp/c/appliances/AL001/KA-4550767060350

クロミ：https://www.doshisha-marche.jp/c/appliances/AL001/KA-4550767060367

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481（平日 9：00～17：00）

※プレスリリース記載の情報は、公開日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。