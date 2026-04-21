口コミ返信AIエージェント、リリース初動で200店舗突破

株式会社Eye Universe

株式会社EyeUniverse（所在地：東京都港区、代表取締役：森越道大、以下「当社」）は、美容サロンが抱える"口コミ返信にかかる業務負担"という課題に着目し、美容サロン向けAI業務支援サービス「iProducer Studio」において口コミ自動返信機能の提供を開始しました。

お客様がHotPepperBeauty（HPB）に投稿してくださった口コミは、新規集客に直結する大切な資産です。丁寧な返信はサロンの信頼を高め、予約率の向上にもつながります。しかし、忙しい現場の現実はそう簡単ではありません。

「返信を書く時間がない」「誰が書くか決まっていない」「スタッフによって返信の質がバラバラ」「気づいたら何週間も返信できていなかった」――そんな声が、美容サロンのオーナーやスタッフの方々から数多く聞かれます。口コミ返信は重要だとわかっていても、施術・接客・在庫管理・SNS運用など、次々と押し寄せる業務の中で後回しになってしまう。これは、決して一部のサロンだけの問題ではなく、美容業界全体が抱える共通の課題です。

■ 口コミ返信をめぐる「4つの壁」

現状、多くのサロンが以下のような課題を抱えています。

■ iProducer Studio「口コミ自動返信機能」が解決します

- 時間がない施術や接客に追われる毎日の中で、口コミへの返信文を考える時間はなかなか確保できません。気づけば数日・数週間が経過し、返信が溜まる一方になってしまいます。- スタッフによって返信の精度がバラバラ返信を担当するスタッフが固定されていない場合、文章のクオリティや温度感にばらつきが生じます。せっかくいただいた口コミに対して、サロンの魅力が十分に伝わらない返信になってしまうケースも少なくありません。- 返信文の質をもっと上げたい「もっとお客様の気持ちに寄り添った返信をしたい」「サロンのこだわりや個性を伝えたい」と思っていても、毎回それを考える余裕がないのが現実です。- 返信漏れが起きてしまう 複数の口コミへの対応を手動で管理していると、どうしても見落としが発生します。返信漏れはお客様に「対応が雑なサロン」という印象を与えかねず、集客機会のロスにもつながります。

「iProducer Studio」の口コミ自動返信機能は、これまで後回しになりがちだった口コミ返信業務を根本から変えます。

HPBに投稿されたお客様の口コミに対して、サロン独自のこだわりや特徴をもとにした返信文をAIが自動生成。手間をかけずに、質の高い返信を届けることができます。

■ 機能の特長

自動生成で即座に対応

口コミが投稿されると、AIがサロンの情報やスタイルを踏まえた返信文を自動で生成します。手を動かす時間を最小限に抑えながら、迅速かつ丁寧な返信が可能になります。

再生成機能でニュアンスを微調整

生成された返信文のニュアンスが「少し違う」と感じた場合は、ボタン一つで再生成が可能です。何度でもやり直せるため、サロンのトーンや温度感に合った返信文に仕上げることができます。

返信漏れゼロへ

口コミ一覧を一元管理し、未返信の口コミを見逃すことなく対応できます。返信漏れによる機会損失や、お客様への印象悪化を防ぎます。

スタッフ間のクオリティを均一化

AIが生成する返信文はサロンのこだわりや方針を反映したものになるため、担当者が誰であっても一定のクオリティを保つことができます。新人スタッフでも安心して対応できる環境を整えます。

■ 今後の展望

当社は、口コミ自動返信機能の提供を皮切りに、iProducer Studioをさらに進化させていく方針です。口コミ返信にとどまらず、予約管理・顧客対応・スタッフ教育支援など、美容サロンの運営に関わるあらゆる業務にAIを活用し、サロンオーナーやスタッフが「本来集中すべき仕事」に専念できる環境の実現を目指します。

また、美容業界で培ったノウハウをもとに、他の業種・業態への展開も視野に入れており、AI技術を通じてさまざまな分野の顧客体験向上に貢献してまいります。

iProducer Studio

専門知識は不要。美容サロン向けに特化した独自AIエージェントを、リーズナブルな価格で簡単に導入できるプラットフォームです。現在、**550法人以上※**にご利用いただいています。

Studioの開設はこちら：https://dashboard.i-producer.jp/lp

iProducer

業界トップの知見や経営哲学をアプリで手軽に体験でき、現在**約2,500人※**にご利用いただいています。

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/i-producer/id6738260542

株式会社Eye Universeについて

株式会社Eye Universeは、AI技術を活用して美容業界を含むさまざまな分野で顧客体験の向上を目指す先駆け企業です。美容業界における顧客体験の革新を通じて、新たな価値を創造し続けています。

会社HP：https://eye-universe.co.jp/