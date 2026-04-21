アスエネ、東京都主催「SusHi Tech Tokyo 2026」の有望なスタートアップのセミファイナリストに選出・登壇

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、Founder 代表取締役CEO：西和田 浩平）は、東京都が開催するグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」において、2つのピッチに登壇します。「SusHi Tech Global」認定スタートアップとしてのピッチに加え、応募総数820社の精鋭スタートアップの中からトップクラスの評価を受け、「SusHi Tech Challenge 2026」のセミファイナルに出場し、プレゼンテーションおよび質疑応答を行います。

「SusHi Tech Tokyo 2026」について

「SusHi Tech Tokyo 2026」は、「Sustainable High City Tech」を掲げ、持続可能な都市の実現に向けたイノベーションを発信するグローバルカンファレンスです。2026年度は、AI、ロボティクス、レジリエンス、エンターテインメントにフォーカスし、国内外のスタートアップ、企業、投資家、自治体が集い、議論や展示を行います。

「SusHi Tech Challenge 2026」「SusHi Tech Global」２つのピッチ登壇の背景

「SusHi Tech Challenge 2026」は、「Sustainable High City Tech」をテーマに、持続可能な都市の実現に資する技術やビジネスモデルを有するスタートアップを対象としたピッチコンテストです。世界 60 か国・地域の 820 社から応募があり、書類および動画審査を経て、セミファイナリスト20社が選出されています。

当社は、CO2排出量見える化・削減・報告クラウド「ASUENE」やサプライチェーンマネジメントサービス「ASUENE SUPPLY CHAIN」を通じ、グローバルで30,000社以上にサービスを提供し、国内累計導入社数No.1を獲得しています。こうした実績に加え、膨大な非財務データに基づく企業の脱炭素化を牽引するテクノロジーが評価され、セミファイナリストとして選出されました。

さらに、当社は、2025年12月に東京都主催のスタートアップ支援プログラム「SusHi Tech Global」において、第一弾スタートアップとして認定されました。この認定に伴い、「SusHi Tech Global Startups」としてピッチに登壇し、自社の技術や取り組みをグローバルに向けて発信します。

当社は、これらのピッチ登壇を通じて、日本発でのグローバルNo.1を目指しサステナビリティ領域における取り組みを世界に発信します。

イベント概要

＜SusHi Tech Tokyo 2026＞

・会場：東京ビッグサイト 西展示棟1-4ホール

・会期：【ビジネスデイ】2026年4月27日（月）、28日（火） 9:00-18:30

【パブリックデイ】2026年4月29日（水） 10:00-18:00

・主催：東京都

・URL：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントクラウドサービス「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「アスエネヴェリタス」

・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」

・GHG排出量可視化クラウドサービス、AIエネルギーマネジメントクラウドサービス「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/