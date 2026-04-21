DGPモバイルアワード2026でSUNEASTの３製品受賞いたしました。

株式会社旭東トレーディング

著名な写真家や評論家が、スマートフォン撮影をより楽しむための製品を評価する「DGPモバイルアワード」。本年も、スマートフォン関連の数多くの製品の中から、優れたアイテムが選出されています。

これらの製品のうち、SUNEAST製品では、本格的なフィルター撮影を手軽に楽しめるスマートフォンケース「SnapClick II」がケース／カバーカテゴリにて金賞を受賞。さらに、最新の半固体モバイルバッテリー「Power Bank SSA5K」および「ポータブルSSD Nano」も受賞することができました。

金賞受賞（ケース/カバー）SnapClick II

本格的なフィルター撮影を手軽に楽しめるスマートフォンケース。マグネットによる脱着式を採用し、iPhoneの外観を損なうことなく、本格的なフィルターを簡単に装着できます。

さらに、iPhone 17 Proシリーズへの対応に加え、VNDおよびCPLの2種類のフィルターをラインアップに追加。より高度な撮影表現を可能にした点が高く評価されました。

SnapClick 関連製品 :https://suneast.co.jp/suneast-cat/smartphone_related/mobile_case/

受賞（モバイルバッテリー）半固体モバイルバッテリーPower Bank SSA5K

液体比率の低いバッテリーセルを採用し、従来の液体リチウムイオン電池と比べて安全性を大幅に向上。発火や液漏れのリスクを低減したモバイルバッテリーです。

高い安全性とスタイリッシュなデザインが評価されました。

受賞（外付けストレージ）ポータブルSSD Nano

わずか2.8gの極小サイズながら、最大512GBの大容量と最大読み込み速度450MB/sの高性能を兼ね備えたポータブルSSD。

つけっぱなしでも邪魔にならない優れた携帯性と利便性が評価されました。

ポータブルSSD Nano :https://suneast.co.jp/suneast/portable_ssd_usb_type_c_nano/

株式会社 旭東エレクトロニクス（ブランド：SUNEAST）について

株式会社 旭東エレクトロニクスは、メモリーカード・SSD・周辺機器などデジタルライフを支える製品を「SUNEAST」ブランドで展開しています。常に革新的で信頼性の高い製品を提供し、世界中のお客様の快適なデジタルライフに貢献しています。

本社：〒108-0023 東京都港区芝浦 4-13-23 MS芝浦ビル5F-A

公式サイト：https://suneast.co.jp/