起業したい。業務を変えたい。でもエンジニアじゃない。--そんな人のための、AIエージェント体験イベントを香川・高松で開催
イベント概要
起業したい。業務を変えたい。でもエンジニアじゃない。- そんなあなたへ。
プログラミングが書けなくても、AIエージェント「Claude Code」があれば、アイデアはその場でアプリになります。「自分には無理」と思っていた一歩を、香川・高松から踏み出してみませんか。
イベントページへ :
https://setouchiibase.jp/pub/event/detail/5n43zgteloa9fhuv16
参加費: 無料
▶ 定員: 30名（先着順）
▶ 申込締切: 2026年5月7日（木）23:59
※ Setouchi-i-Base 公式サイトの応募フォームよりお申込みください。
背景 - 「アイデアを形にする」のは、AIエージェントに任せる時代へ
「起業してみたい」「今の業務をもっと楽にしたい」--そう思いながらも、「自分はエンジニアではないから」と一歩を踏み出せずにきた方は少なくありません。AIエージェントの急速な進化により、その前提は大きく変わりつつあります。プログラミング知識がなくても、自然言語で指示するだけで、ビジネスアイデアをアプリとして形にできる時代が到来しました。
香川県においても、起業・副業を目指す方、個人事業主、経営者から、AIとノーコードを活用した事業創出への関心が高まっています。こうした地域ニーズを受け、情報通信交流館（Setouchi-i-Base）主催のもと、2026年6月より全5日間の「ノーコードブートキャンプ」を開講いたします。本講座に先立ち、最新AIエージェントツールの可能性を体感いただくプレイベントを開催し、ATH代表取締役の宮崎翼が講師として登壇します。
プレイベント 開催概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/160574/table/12_1_77f1b4f727b88bf126aa76c1b027670e.jpg?v=202604211151 ]
ハイライト - 参加者のアイデアを、その場でライブ開発
当日は、参加者から寄せられたアイデアを1つ選び、最新AIエージェント「Claude Code」を使ってその場でアプリをライブ開発します。予約管理アプリ、顧客カルテ、在庫チェックツールなど、"自分が望むアプリを、自分で作れる"時代の可能性を、臨場感のあるデモで体感いただけます。
こんな方におすすめ
起業したいけれど、技術面で踏み出せずにいる方
今の業務を自分の手でアプリ化して、業務改善・効率化したい方
エンジニアではないが、AIで何ができるのか現在地を知りたい方
個人事業主・経営者で、AI活用の第一歩を探している方
## ■ プログラム（約2時間）
１. オープニング・自己紹介
２. ライブデモ「会場で受け取ったアイデアをその場でアプリにする」
３. Claude Code の紹介
４. ミニ体験「Claude Code に触れてみよう」
５. 事例紹介＋6月開講の本講座のご案内
６. Q&A
2時間で持ち帰れるもの
AIの現在地がわかる（今のAIでどこまでアプリが作れるか、リアルな実力を体感）
■ "自分にもできる"という実感（非エンジニアでもAIと一緒にアプリを作れる手応え）
■ 進むべき次のステップが明確になる（本講座で実現できることが具体的にわかる）
登壇者紹介
宮崎 翼（みやざき つばさ）
株式会社AppTalentHub 代表取締役
愛媛県出身、東京都在住。国立新居浜工業高等専門学校卒業後、外資系ソフトウェア企業などで法人営業・IT導入支援に従事し、BtoB領域で多様な新規開拓やエンタープライズのDX推進を経験。ノーコード開発の専門家として、共著書『基礎から学ぶノーコード開発』（シーアンドアール研究所）、『ノーコードシフト』（インプレス）を出版。週刊東洋経済にDX関連コラムを寄稿。岡山ももスタBootCampほか、各地の起業家育成プログラムで講師・メンターを務め、ノーコードで起業した受講生を多数輩出している。
【コラム】DXは「見える化」より「読める化」の時代へ - 中小企業のための新しい経営の型「フォルダ経営」とは？(https://apptalenthub.co.jp/column-posts/3380/)
岡山市ももスタとは
岡山にスタートアップのカルチャーを。 「ももスタ」は岡山市のスタートアップ支援拠点です。
https://momosta.com/
6月開講「ノーコードブートキャンプ」本講座について
■ 開催日程（予定）: 6月13日（土）／6月20日（土）／7月4日（土）／7月11日（土）～12日（日）最終発表会（2日間）■ 会場: 情報通信交流館 BBスクエア
■ 受講料: 無料
■ 詳細は決まり次第、Setouchi-i-Base Web サイトにて公開予定
プレイベント終了後、ご希望の方はその場で本講座にお申込みいただけます。
■ 参加申込（上部CTA）
▶ 申込URL: https://setouchiibase.jp/pub/event/detail/5n43zgteloa9fhuv16(https://setouchiibase.jp/pub/event/detail/5n43zgteloa9fhuv16)
▶ 参加費: 無料▶ 定員: 30名（先着順）
▶ 申込締切: 2026年5月7日（木）23:59
イベントページへ :
https://setouchiibase.jp/pub/event/detail/5n43zgteloa9fhuv16