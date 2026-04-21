起業したい。業務を変えたい。でもエンジニアじゃない。--そんな人のための、AIエージェント体験イベントを香川・高松で開催

イベント概要

株式会社ApptalentHub

起業したい。業務を変えたい。でもエンジニアじゃない。- そんなあなたへ。

プログラミングが書けなくても、AIエージェント「Claude Code」があれば、アイデアはその場でアプリになります。「自分には無理」と思っていた一歩を、香川・高松から踏み出してみませんか。

イベントページへ :https://setouchiibase.jp/pub/event/detail/5n43zgteloa9fhuv16



参加費: 無料

▶ 定員: 30名（先着順）

▶ 申込締切: 2026年5月7日（木）23:59

※ Setouchi-i-Base 公式サイトの応募フォームよりお申込みください。

背景 - 「アイデアを形にする」のは、AIエージェントに任せる時代へ

「起業してみたい」「今の業務をもっと楽にしたい」--そう思いながらも、「自分はエンジニアではないから」と一歩を踏み出せずにきた方は少なくありません。AIエージェントの急速な進化により、その前提は大きく変わりつつあります。プログラミング知識がなくても、自然言語で指示するだけで、ビジネスアイデアをアプリとして形にできる時代が到来しました。



香川県においても、起業・副業を目指す方、個人事業主、経営者から、AIとノーコードを活用した事業創出への関心が高まっています。こうした地域ニーズを受け、情報通信交流館（Setouchi-i-Base）主催のもと、2026年6月より全5日間の「ノーコードブートキャンプ」を開講いたします。本講座に先立ち、最新AIエージェントツールの可能性を体感いただくプレイベントを開催し、ATH代表取締役の宮崎翼が講師として登壇します。

プレイベント 開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/160574/table/12_1_77f1b4f727b88bf126aa76c1b027670e.jpg?v=202604211151 ]

ハイライト - 参加者のアイデアを、その場でライブ開発

当日は、参加者から寄せられたアイデアを1つ選び、最新AIエージェント「Claude Code」を使ってその場でアプリをライブ開発します。予約管理アプリ、顧客カルテ、在庫チェックツールなど、"自分が望むアプリを、自分で作れる"時代の可能性を、臨場感のあるデモで体感いただけます。

こんな方におすすめ

起業したいけれど、技術面で踏み出せずにいる方

今の業務を自分の手でアプリ化して、業務改善・効率化したい方

エンジニアではないが、AIで何ができるのか現在地を知りたい方

個人事業主・経営者で、AI活用の第一歩を探している方



## ■ プログラム（約2時間）

１. オープニング・自己紹介

２. ライブデモ「会場で受け取ったアイデアをその場でアプリにする」

３. Claude Code の紹介

４. ミニ体験「Claude Code に触れてみよう」

５. 事例紹介＋6月開講の本講座のご案内

６. Q&A

2時間で持ち帰れるもの

AIの現在地がわかる（今のAIでどこまでアプリが作れるか、リアルな実力を体感）

■ "自分にもできる"という実感（非エンジニアでもAIと一緒にアプリを作れる手応え）

■ 進むべき次のステップが明確になる（本講座で実現できることが具体的にわかる）

登壇者紹介

宮崎 翼（みやざき つばさ）

株式会社AppTalentHub 代表取締役

愛媛県出身、東京都在住。国立新居浜工業高等専門学校卒業後、外資系ソフトウェア企業などで法人営業・IT導入支援に従事し、BtoB領域で多様な新規開拓やエンタープライズのDX推進を経験。ノーコード開発の専門家として、共著書『基礎から学ぶノーコード開発』（シーアンドアール研究所）、『ノーコードシフト』（インプレス）を出版。週刊東洋経済にDX関連コラムを寄稿。岡山ももスタBootCampほか、各地の起業家育成プログラムで講師・メンターを務め、ノーコードで起業した受講生を多数輩出している。



【コラム】DXは「見える化」より「読める化」の時代へ - 中小企業のための新しい経営の型「フォルダ経営」とは？(https://apptalenthub.co.jp/column-posts/3380/)





岡山市ももスタとは

岡山にスタートアップのカルチャーを。 「ももスタ」は岡山市のスタートアップ支援拠点です。

https://momosta.com/

6月開講「ノーコードブートキャンプ」本講座について

■ 開催日程（予定）: 6月13日（土）／6月20日（土）／7月4日（土）／7月11日（土）～12日（日）最終発表会（2日間）■ 会場: 情報通信交流館 BBスクエア

■ 受講料: 無料

■ 詳細は決まり次第、Setouchi-i-Base Web サイトにて公開予定

プレイベント終了後、ご希望の方はその場で本講座にお申込みいただけます。

■ 参加申込（上部CTA）

▶ 申込URL: https://setouchiibase.jp/pub/event/detail/5n43zgteloa9fhuv16(https://setouchiibase.jp/pub/event/detail/5n43zgteloa9fhuv16)

▶ 参加費: 無料▶ 定員: 30名（先着順）

▶ 申込締切: 2026年5月7日（木）23:59

イベントページへ :https://setouchiibase.jp/pub/event/detail/5n43zgteloa9fhuv16