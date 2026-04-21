IDDK、湯浅醤油と「宇宙醤油」実証を開始。宇宙での研究開発インフラ構築と新たな食文化創出に向けた第一歩

株式会社IDDK

株式会社IDDK（本社：東京都江東区、代表取締役：上野 宗一郎、以下 IDDK）は、醤油醸造発祥の地・和歌山県湯浅町の老舗醸造元『丸新本家』の醤油部門である湯浅醤油有限会社（本社：和歌山県有田郡湯浅町、代表取締役：新古 敏朗、以下 湯浅醤油）と共同で、世界初※1となる「宇宙醤油醸造」に向けた実証実験を開始いたします。

※1 醤油醸造に使用する麹菌が宇宙へ行くのは世界初の試み（2026年4月15日時点湯浅醬油調べ）

本取り組みは、打ち上げから宇宙環境下での保持、帰還、回収までを一気通貫でつなぐ実装事例であり、IDDKが進める「宇宙での研究開発インフラ」構築の第一歩です。同時に、伝統産業の知見を宇宙へ接続し、将来の宇宙食・宇宙発酵文化へと展開していく起点となることを目指します。

■ 実施の背景

醤油醸造発祥の地・湯浅から、800年の時を経て宇宙へ。日本の発酵文化を支えてきた麹菌を宇宙へ送り、その変化を地上の醸造へとつなげていく本取り組みは、伝統産業の知見と宇宙環境を接続する挑戦です。将来的には、宇宙という新たな生活圏において、人がどのような食を育み、どのような発酵文化を築いていくのかを考える入口にもなると私たちは考えています。



IDDKは、宇宙を一部の限られた研究者だけの場ではなく、企業や地域産業が活用できる研究開発インフラへと変えていくことを目指しています。本プロジェクトは、その実現に向けた具体的な一歩です。伝統産業が持つ技術や文化を宇宙へ接続し、宇宙環境を活用した新たな研究開発の可能性を切り拓きます。

■ IDDKが提供する「ワンストップ宇宙実験サービス」

打ち上げ筐体の写真

IDDKは、複雑な国際調整を一本化したワンストップサービスにより、伝統産業による宇宙活用をより容易にします。独自の宇宙実験プラットフォームを活用し、お客様に打ち上げから宇宙環境下での保持、帰還、回収までを一気通貫でつなぐサービスを提供します。バイオ実験においては、自律運用が可能なバイオ実験装置「MBS-LAB(Micro Bio Space LAB)」を通じ、宇宙飛行士による操作を必要としない「完全無人」での実証実験を実現します。



今回のミッションでは、地球帰還後に、宇宙環境に曝露した麹菌を湯浅醤油へと引き継ぎ、同社による「宇宙醤油」の醸造プロセスへとつなげます。IDDKは本ミッションを通じて、バイオサンプルの宇宙輸送およびサンプルリターンにおける運用知見を蓄積し、伝統産業の宇宙進出を技術面から強力にサポートします。

■ 連携体制

本プロジェクトは、国内外のパートナーとの連携により実施します。

株式会社IDDK（日本）：打ち上げプロジェクト全体の統括、および宇宙実験プラットフォームの提供

Space Cargo Unlimited（ルクセンブルク）：与圧環境を維持する装置「BentoBox」への統合

ATMOS Space Cargo（ドイツ）：地球帰還用カプセル「Phoenix」によるサンプルリターン

SpaceX（アメリカ）：Falcon 9ロケットによる打ち上げ

株式会社IDDK 代表取締役 上野 宗一郎のコメント

IDDKが目指しているのは、宇宙を産業が使える研究開発インフラにすることです。今回のプロジェクトは、その考えを伝統産業の文脈で形にする初期実装だと位置づけています。湯浅醤油様が受け継いできた発酵の技術と文化を宇宙へ接続することで、宇宙環境を活用した新たな研究開発の可能性を示したいと考えています。将来的には、宇宙で生まれる新しい食品や発酵のあり方、さらには宇宙ならではの食文化の創出にもつながっていくことを期待しています。人類が宇宙で活動する時代に、日本の発酵文化が“故郷の味”の一つとして宇宙へ広がっていく可能性にも、大きな意義を感じています。また、本取り組みの推進にあたっては、和歌山県による支援も大きな役割を果たしています。自治体が地域産業の宇宙活用を加速させる事例となり、日本全国へ波及することを期待します。

株式会社IDDKについて

会社名：株式会社IDDK

本社所在地：東京都江東区富岡1-12-8 アサヒビル309

代表取締役：上野 宗一郎

事業内容：光学レンズが不要な半導体センサーベース顕微観察装置の研究・開発・製造・販売と同装置によるサービスの提供、および宇宙実験サービスの提供

設立： 2017年6月

HP：https://iddk.co.jp

湯浅醤油有限会社について

会社名：湯浅醤油有限会社

本社所在地：和歌山県有田郡湯浅町湯浅1464

代表取締役：新古 敏朗

事業内容：伝統的な木桶醸造技術を用いた醤油の製造・販売および研究開発

設立： 2002年1月

HP： https://www.yuasasyouyu.co.jp/