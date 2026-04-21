レックスアドバイザーズが北海道プロフェッショナル人材センター運営事業に係る民間人材ビジネス事業者に登録されました

株式会社レックスアドバイザーズ

公認会計士・税理士・経理人材に特化した転職サポートを行う株式会社レックスアドバイザーズ（https://www.career-adv.jp/）は、北海道プロフェッショナル人材センター運営事業に係る民間人材ビジネス事業者に登録されました。

本件の登録認定により、北海道エリアにおいてさらに多くの求人へのアクセスが可能になり、より多くの「人と企業の成長支援」に貢献することができるようになります。

レックスアドバイザーズは、今後も日本全国での「人と企業の成長支援」に貢献すべく、基盤の拡大を続けてまいります。

「北海道プロフェッショナル人材センター」について

レックスアドバイザーズのオフィス写真

北海道プロフェッショナル人材センターは、北海道内の中小企業等の経営改善への意欲を喚起し、道外都市部の企業においてマネジメントや販路拡大などの経験を持つプロフェッショナル人材の活用による

新たな事業展開などを促すための拠点として、北海道が設置しました。運営は（公財）北海道中小企業総合支援センターが北海道から委託を受けて行っています。

北海道プロフェッショナル人材センターでは、地域金融機関とも連携し、地域企業の人材確保や経営改善、事業展開等の課題を解決する人材ニーズを具体化し、副業・兼業人材の活用など、プロフェッショナル人材の活用ニーズを人材ビジネス事業者や提携先大企業に取り次ぎ、マッチングをサポートします。

北海道委託事業 北海道プロフェッショナル人材センター 公式ページ：

https://pro-jinzai-hokkaido.jp/

内閣府事業「プロフェッショナル人材事業」について

内閣府プロフェッショナル人材事業は、外部人材の活用による地域企業の経営課題解決を後押しするため、各道府県に設置されてているプロフェッショナル人材拠点が地域企業とプロフェッショナル人材のマッチングをサポートする事業です。累計マッチング件数は、2025年9月時点で36,374件となっています。

内閣府事業 プロフェッショナル人材事業 公式ページ：

https://www.pro-jinzai.go.jp/

株式会社レックスアドバイザーズの会社概要

株式会社レックスアドバイザーズは、公認会計士、税理士、会計経理人材に特化して、キャリア支援や採用支援を行っています。サービスは北海道を含む全国で行っており、東京本社以外に、大阪支社、名古屋支社、福岡オフィス、岡山オフィスがございます。

このたび北海道プロフェッショナル人材センター運営事業に係る民間人材ビジネス事業者の登録認定を受けた人材紹介事業以外に、人材派遣のREX派遣（https://www.career-adv.jp/haken/）、パートアルバイト採用支援のアカナビ（https://kaikeizeimu.jp/）、人材定着支援のREXキャリアデザイン（https://okacari.com/）などのサービスを展開しており、税理士や公認会計士のプロフェッショナルのキャリアをワンストップで支援できる体制を整えています。