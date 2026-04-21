ベビーゴリラに掴まれる感覚の着圧ソックスからひんやり接触冷感の夏バージョン！「ベビーゴリラのひとつかみ夏」を発売

株式会社ドウシシャベビーゴリラのひとつかみ夏

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、ベビーゴリラに掴まれているような感覚の着圧ソックス「ベビーゴリラのひとつかみ夏」を2026年4月20日(月)よりドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や、全国の量販店などを通じて販売を開始しました。

URL：https://e-doshisha.com/hanako/gorilla_baby_hitotsukami_summer/

【開発経緯】

「ベビーゴリラのひとつかみ夏」は、夏でも快適に着用できる着圧ソックスです。2025年9月に発売した、ベビーゴリラに掴まれているような感覚の着圧ソックス「ベビーゴリラのひとつかみ」がSNSでも大きな反響をいただき、その流れを受けて冷感素材を用いた夏バージョンを開発する運びとなりました。

本製品は接触冷感素材と通気性に優れた編み方を採用することで、夏でも快適に着用できます。また、しっかりとした圧を感じながらも快適な履き心地を実現しました。夏らしくこんがり日焼けしたベビーゴリラのキャラクターをモチーフに“ゴリラのひと夏”と題し、夏を快適に過ごせるグッズを展開します。

※2024年2月～2026年2月までの当社及び関連製品合計

【製品特長】

◆ひんやり快適な接触冷感＆通気性

本体には、ひんやりとした肌触りの接触冷感素材を採用しています。さらに、熱を逃しやすい素材と通気性の良い編み方により、着圧設計でありながら蒸れにくく、快適な履き心地を実現しました。

ひんやり快適な接触冷感＆通気性

◆つま先は指が出せて快適

つま先部分は指が出せる仕様とすることで熱がこもりにくく、熱くなりにくい設計です。暑い季節の就寝時でも快適に着用いただけます。

つま先は指が出せて快適

◆「ゴリラのひとつかみ」とのダブル使いでさらにスッキリ

本製品は、当社のふくらはぎケア家電「ゴリラのひとつかみ」（別売り）とのダブル使いでよりスッキリ感を感じていただけます。

ふくらはぎ中央部に施されたゴリラの手形デザインは独自の編みパターンを採用しており、この部分でふくらはぎを上に持ち上げ、「ゴリラのひとつかみ」でふくらはぎを掴むことによって、ソックスを脱いだ時にさらにスッキリ感を感じることができます。

「ゴリラのひとつかみ」とのダブル使い

◆ゴリラの手形デザイン

ふくらはぎ中央部には、ゴリラの手形をイメージした独自の編みパターンを施し、まるでゴリラに掴まれているようなデザインに仕上げました。加えて、日本製なので品質面でも安心してご使用いただけます。

ゴリラの手形デザイン

◆部位ごとに圧が違う着圧設計

部位ごとに圧を変えた着圧設計になっています。足首に近い部分は21hPa、ふくらはぎ中央部は17hPa、膝に近い部分は13hPaと上から下にかけてより強い圧をかけています。これにより、脱いだ後のスッキリ感を演出しています。

部位ごとに圧が違う着圧設計

◆ゴリラのワンポイントマーク

履き口にはゴリラのワンポイントマークが付いています。デザインのアクセントとしてだけでなく、マークはそれぞれ片側のみに配置しているため左右の区別をしやすくしています。

ゴリラのワンポイントマーク

◆イラストパッケージ

パッケージは夏らしくこんがり日焼けしたベビーゴリラのイラストが描かれています。お父さんの真似をしてふくらはぎを掴み『あ゛ーあ゛ー ゔーゔー？？※「あなたのふくらはぎに悩みはたまってませんか？？」と言ってます（笑）』『※子どものゴリラでもまあまあ握力は強いらしい…（笑）』というメッセージが書かれており、手にとってもらった方にクスッと笑っていただけるようなデザインに仕上げています。

【ゴリラシリーズとは】

シリーズ累計販売数量300万※を突破した「ゴリラシリーズ」は、3つの異なるコンセプトで展開しています。 ※2024年2月～2026年2月までの当社及び関連製品合計

１. 「ゴリラのハイパワーシリーズ」

ふくらはぎケア家電「ゴリラのひとつかみ」やハイパワードライヤー「ゴリラのひとふき」など、健康・美容に関連する製品をラインアップしたゴリラのハイパワーシリーズ。チョー強い、チョー重いなど製品に合わせた"インパクト設計"と製品名やキャッチコピーにさりげなく混ぜる"おもしろスパイス"をコンセプトに世の中のリアルなニーズにお応えした製品を展開しています。

２. 「ゴリ推し企画」

超重量ジョッキ「ゴリラのひとくち」や超軽量フライパン「ゴリラのひとつまみ」など、日用雑貨を中心に展開しているゴリ推し企画。

チョー強い、チョー重いなど製品に合わせた"インパクト設計"と製品名やキャッチコピーにさりげなく混ぜる"おもしろスパイス"をコンセプトに健康・美容家電というカテゴリーの枠を超えて“ゴリラ”の世界観を広げています。

３. 「ゴリラリラックス」

やみつきになる枕「ゴリラのひとねむり」やゴリラに包まれるようなあたたかさを体感できるブランケット「ゴリラのハグ」など、ゴリラの生態や特徴をきっかけに、枕やブランケットなどの寝具アイテムをラインアップしています。

【製品概要】

名称 ：ベビーゴリラのひとつかみ夏

型番 ：GRSS-26

カラー ：ベージュ

サイズ(約) ：M（22-24cm）、L（23-25cm）

材質 ：ナイロン、綿、ポリエステル、ポリウレタン

希望小売価格：各2,178円（税込）

URL ：https://e-doshisha.com/hanako/gorilla_baby_hitotsukami_summer/

【会社概要】

商号 ：株式会社ドウシシャ

代表者：代表取締役社長 野村 正幸

所在地：＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ：1977年1月

資本金：49億93百万円

URL ：https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

TEL：0120-104-481 （平日 9:00～17:00）

※プレスリリース記載の情報は、情報公開日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。