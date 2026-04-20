VTuber「白妙とき」の魅力を凝縮したオリジナルデザインの限定ラッピングサイクルコンピューターが登場！ Xにてプレゼントキャンペーンを開始。

株式会社RATEL

累計参加者数28,000人を超える国内最大級のeスポーツコミュニティ「GGL」は、バーチャルサイクリングアプリ「Zwift」を用いたeスポーツ大会「第3回GGL Zwift Powered by Wahoo」の特別企画として、人気VTuber「白妙とき（VRAID所属）」のオリジナルデザインを施した特別ラッピング仕様のサイクルコンピューターが抽選で当たるプレゼントキャンペーンを開始いたしました。

ここでしか手に入らない「白妙とき」スペシャルラッピング

GGL Zwiftの公式配信ゲストとしてもお馴染みのVTuber「白妙とき」の象徴的なモチーフをラッピングデザインに落とし込んだGGLオリジナル企画のアイテム。



高性能サイクルコンピューター「Wahoo ELEMNT BOLT 3」の画面下部に彼女の印象的な「瞳」がデザインされ、休日のサイクリングから高強度のトレーニングまで、目線を下げるといつでも白妙ときが見守ってくれます。

画面のベゼル部分にはサイバー感のあるエメラルドグリーンのラインや、普段の配信や動画コンテンツ内にも度々登場するロードバイクに関連するモチーフが随所にあしらわれるなど、世界にここだけの激レアアイテムとなっています。



サイクリストの皆様のライドを彩るだけでなく、VTuberファンの皆様にとっても見逃せない至高のコレクターズアイテムです。

※本賞品はGGL Zwiftによる独自企画のデザイン・加工を施した非売品であり、Wahoo Fitness Japan株式会社からの公式な提供品や、同社の製品ラインナップではございません。

※写真はデザインサンプルにつき、実際の商品とは仕様が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ キャンペーン応募要項

・賞品：『ELEMNT BOLT 3』 白妙とき スペシャルラッピングVer.

・当選人数：応募者の中から抽選で1名様

・応募締切：2026年4月30日（木） 23:59まで

・応募方法：以下の対象ポストのリポスト&指定アカウントのフォロー

・対象ポスト：https://x.com/GGL_sub/status/2046136793372799006



【著作権表記】

(C)株式会社mikai

本プレゼント企画は、白妙とき氏がゲスト出演するバーチャルサイクリングの祭典「第3回GGL Zwift Powered by Wahoo」の開催を記念して実施されるものです。

白妙とき について

ゲーム特化型VTuberグループ「VRAID（ブレイド）」所属。

ゲームの世界に住んでいたが、今の世界にたどり着いた。もとの世界に戻れるように自分が住んでいた世界と同じゲーム空間を作ることにした。そのため、ゲームプランナーを目指して今も頑張って帰る方法を探している。

X：https://x.com/RAG_Toki

YouTube：https://www.youtube.com/@rag_toki

「第3回GGL Zwift Powered by Wahoo」について

本大会は、競技性の高い「エキスパートの部」と、初心者でも気軽に参加できる「U600の部」の2部門制で実施され、全国のバーチャルサイクリストがオンライン上で熱戦を繰り広げます。

レースの模様は、プロeスポーツチーム「FENNEL」所属ストリーマーのJustive7氏による実況、現役E1レーサーのウサミン氏による解説、そしてゲーム特化型VTuberグループ「VRAID」所属のVTuber 白妙とき氏をゲストに迎え、GGL公式YouTubeチャンネルにてライブ配信されます。

イベント概要

・イベント名称 : 第3回GGL Zwift Powered by Wahoo

・開催日程 : 2026年4月23日（木）

・競技ゲームタイトル : Zwift (ズイフト)

・運営: 株式会社RATEL、GGL運営委員会

・協賛 : Wahoo Fitness Japan株式会社

・参加費 : 無料

・エントリーフォーム : https://forms.gle/WpeUE6GzHUMuWZUj7

・エントリー締め切り : 2026年4月21日（火） 23:59まで

・エントリー上限 : 各カテゴリー参加人数制限なし

・大会規約URL : https://x.gd/6DpEt

Wahoo Fitnessについて

ジョージア州アトランタに拠点を置くWahoo Fitnessのビジョンは、ランナー、サイクリスト、トライアスリート、その他のエンデュランスアスリートやフィットネス愛好家のためのソフトウェア、センサー、デバイス、データ、パフォーマンスインサイトの完全なエコシステムを構築することで、スマートフィットネスとトレーニングのグローバルリーダーになることです。

Wahoofitness.comでWahooの全製品とアプリの詳細をご覧ください

■ https://jp.wahoofitness.com

GGL Zwiftについて

GGL Zwiftは、株式会社RATELが主導するeスポーツコミュニティ「GGL」発の、サイクリングeスポーツ大会です。

母体となる「GGL」はこれまで、複数のゲームタイトルにおいて、誰もが気軽に参加できるゲリラ大会から、毎月数百人規模が参加するオープントーナメントまで、累計150回以上の大会を開催。

累計参加者数は28,000人を超え、配信動画は年間最高200万回以上の視聴数を記録するなど、コミュニティ発のeスポーツシーンとして確かな存在感を築いてきました。

世界的人気を誇るオンラインサイクリングアプリ「Zwift」を舞台に展開されるGGL Zwiftは、これまでの1,000件以上のRATELのイベント運営実績と、累計28,000人を超えるGGLのコミュニティ基盤を背景に、バーチャルスポーツ型ゲームの新たなスタンダード創出を目指します。

・公式Webサイト : https://ggl.wiki/

・公式Xアカウント : https://x.com/GGL_sub

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-3M2x3JOfUU ]