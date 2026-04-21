【健康経営セミナー】健康経営 寺子屋シリーズ 第4弾！「健康経営戦略マップ」 認定のために“とりあえず”作っていませんか？　2026年05月13日 開催！

株式会社FiNC Technologies

予防ヘルスケア×AI（機械学習、生成AI）に特化したヘルステックカンパニーの株式会社FiNC Technologies（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小島 かおり、以下「当社」）は、健康経営に関する無料ウェビナー「健康経営 寺子屋シリーズ 第4弾」を開催いたします。

今回のテーマは「健康経営戦略マップ」です。認定取得のための“形式的な作成”を脱却し、本質的な健康経営の「礎（いしずえ）」を築くための実践的な設計手法を公開いたします。

■ 健康経営戦略マップ作成における「4つの壁」

健康経営度調査に向けた準備の中で、多くの担当者様が以下のような課題に直面しています。

１. 施策ありきの構成

既存の「施策（Do）」を、後付けで経営課題に紐づけている

２. 投資対効果の不在

マップを経営層への「投資対効果（ROI）」の説明に活用できていない

３. 現状との乖離

一度作ったきり更新されず、現在の組織課題とズレが生じている

４. 自分事化の欠如

マップを提示しても、現場の従業員に共感が得られない

■ 本ウェビナーで学べる「3つの極意」

これらの課題を打破し、組織を動かす「真の戦略マップ」を構築するための3つの極意を、本ウェビナーを通じて徹底解説します。

１. 「書類作業」から「経営の共通言語」への昇華

戦略マップは単なる提出書類ではなく、経営層・人事・産業保健スタッフ・現場を繋ぐ「共通言

語」です。経営トップの納得を得て、必要な予算（投資）を引き出すためのロジック構築法を伝授します。

２. 「健康経営ガイドブック」準拠の実効性あるマップ設計

「経営課題の決定」から「健康投資」まで、ガイドブックが推奨する5つのステップを紐解きます。施策先行（やりっぱなし）の状態から抜け出し、成果（KGI/KPI）へ直結させる設計手順を具体的に提示します。

３. 従業員を動かす「行動デザイン」の組み込み

ロジックが立派でも従業員が動かない（無関心層の放置）原因は「納得感」の不足にあります。やらされ感を払拭し、主体的な健康行動を生み出すために、マップ作成段階で仕掛けるべきアプローチをお伝えします。

■ なぜ、今このタイミングなのか

次回の申請で確かな「成果（Impact）」を示すためには、調査票提出の間際ではなく、今この時期に構造を見直し戦略を再定義する必要があります。

「健康経営寺子屋 - 礎 (ISHIZUE) -」は、表面的なスコアメイクを終え、組織の土台を強固にするための実践型ウェビナーです。

なお、次回の健康経営度調査に向け「戦略マップ」をメインテーマとして扱う回は今回が最後となります。この貴重な機会にぜひご参加ください。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27329/table/383_1_9fce57847abf9ebe883913375be3b5ff.jpg?v=202604211151 ]

株式会社FiNC Technologiesについて

当社は、「We help you enjoy your good life」をパーパスに掲げる予防ヘルスケア×AI（機械学習、生成AI）に特化したヘルステックカンパニーで、管理栄養士や作業療法士等の健康領域の資格保有者、エンジニア、栄養学・運動学などのライフサイエンス領域の研究者で構成されたプロフェッショナル集団です。また、PHR サービス産業の発展を通じて国民の健康寿命の延伸や豊かで幸福な生活（Well-being）に今後は貢献してまいります。

◆会社名 株式会社FiNC Technologies

◆所在地 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F

◆設 立 2012年4月11日

◆代表者 代表取締役社長 小島 かおり

◆従業員数 53名（2026年4月1日時点）

＜提供サービスURL＞

・FiNCアプリ：https://finc.com/app

歩数・食事・運動・体重・睡眠・生理などの記録が可能な健康管理アプリ

・FiNC for BUSINESS：https://biz.finc.com

企業向け健康管理・健康経営支援サービス

・グッピーヘルスケア：https://www.guppy.healthcare/

健康管理・ウォーキングイベント活用アプリ

・FiNC DX：https://finc.com/dx

FiNCアプリをベースに、企業様専用の独立OEMアプリを開発提供

・FiNC Marketing Solution : https://finc.com/ad

ユーザー参加型の広告掲載サービス

※ FiNCの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社FiNC Technologiesの登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※ プレスリリースに掲載されている情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。