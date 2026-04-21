【新商品】大切な人の誕生日や記念日を、もっと特別に。MERCER bisのアニバーサリーシフォンに新フレーバー2種が登場！

MERCER OFFICE株式会社

世界のファッションと食の最先端でもあるNYのライフスタイルを発信し続け、東京の街に新しい食事のシーンを根付かせてきたMERCER OFFICE株式会社では、MERCER bisで人気の「アニバーサリーシフォンケーキ」に、2026年5月1日（金）より新たに2種のフレーバーが仲間入りいたします。

誕生日や記念日などのお祝いシーンにぴったりな、MERCER bisのアニバーサリーシフォンケーキ。

MERCERグループのレストランでも人気のリップクッキーをアレンジして添えた、華やかで写真映えするビジュアルが魅力のシリーズです。

“ふわもち食感”のシフォン生地に、軽やかなクリームと彩り豊かなトッピングを重ねた一台は、特別な日のテーブルを一層華やかに演出。思わず写真に残したくなるような、記憶に残るケーキとして多くのお客様にご好評をいただいています。

そんな人気のアニバーサリーシリーズに、新たに2つのフレーバーが加わりました。

今回登場するのは、香ばしさとコクを楽しめる「生キャラメル」と、濃厚なカカオの風味を堪能できる「ダブルチョコレート」の2種類。どちらも米粉を使用した“ふわもち食感”のシフォン生地をベースに、軽やかな口当たりとリッチな味わいを両立。甘さ控えめのクリームと華やかなトッピングで、最後の一口まで飽きることなく楽しめます。

マカロンやチョコレートをあしらったデコレーションなど、誕生日や記念日、サプライズなど、さまざまなお祝いシーンにぴったり。テーブルに並べた瞬間、その場の空気をぱっと華やかに演出します。



アニバーサリーシフォンケーキ ～生キャラメル～

“ふわもち食感”のシフォン生地に、甘さ控えめでなめらかな生クリームをコーティング。

トップには香ばしいアーモンドスライスと、ほろ苦い生キャラメルソースをあしらいました。

軽やかな口どけとコクのある味わいのバランスが絶妙で、甘いものが苦手な方でも思わず食べ進めてしまう一台です。



アニバーサリーシフォンケーキ ～ダブルチョコレート～

ココアを練り込んだシフォン生地に、ベルギー産チョコレートを使用した濃厚なクリームを合わせた、チョコレート尽くしの一台。カカオの豊かな香りとコク深い味わいが広がり、チョコレート好きにはたまらない贅沢な仕上がりです。

さらに、アニバーサリーを彩るデコレーションオプションもご用意。

リップクッキーやメッセージ入りのピックを組み合わせることで、よりオリジナリティあふれるケーキに仕上げることができます。

大切な人への想いを込めた一台は、思い出に残るひとときを演出します。



大切な日を、もっと華やかに、もっと特別に。

MERCER bisのアニバーサリーシフォンケーキで、心に残るお祝いのひとときをお楽しみください。

アニバーサリーシフォンケーキ

●販売開始日：5/1(金)

●販売店舗：マーサービス渋谷

●値段：

アニバーサリーシフォンケーキ～生キャラメル～

・4,800円(税込)

アニバーサリーシフォンケーキ～ダブルチョコレート～

・5,000円(税込)

[オプション]

・メッセージピック(各種) 500円

・リップクッキーセット 800円

セット内容：リップクッキー/ゴールドキャンドル(5本)/チョコペン白(湯煎不要)

※リップクッキーは「Happy Birthday」or「無地」の選択が可能です。

※リップクッキーに自由にメッセージを書く場合は、2日前の21:00 までに予約が必要になります。



■SHOP情報

・渋谷店渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティ1F

03-6809-0682

■HP

MERCER bis：https://mercer-bis.com/

MERCER OFFICE株式会社：http://www.merceroffice.com/