産業IoTデータ可視化クラウドサービス　「SyncWave Cloud Service Platform」 の販売開始

丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社

丸紅I-DIGIOグループ・デジタルソリューションセグメント（セグメントCEO：木村 直喜）の丸紅情報システムズ株式会社（代表取締役社長：佐藤 由浩 以下、MSYS）は、株式会社SyncWave（代表取締役：峰 聡 以下、SyncWave）の産業IoT可視化クラウドサービス「SyncWave Cloud Service Platform」の販売を開始します。

近年、工場やビルなど、さまざまな現場でセンサーや機器からデータを集めて活用する「産業IoT」が広がっています。一方で、機器ごとに仕様がバラバラでデータをまとめるのが難しい、データは集まるがグラフやレポートにして活かしきれていない、自前でシステムを作るにはセキュリティや運用の負担が大きい、といった課題から本格活用が進まないケースも少なくありません。

SyncWave Cloud Service Platformは、こうした課題を解決するためのクラウドサービスです。センサーデータの収集から可視化、AI分析、アラート通知までワンストップで提供します。電力計や振動計などさまざまなセンサーに標準対応し、蓄積したデータはグラフや地図、アラーム表示などのダッシュボード上で直感的に確認することが可能です。あらかじめ設定した閾値を超えた場合には画面上のアラート表示や通知によって異常を素早く把握することができます。また、ダッシュボードはノーコードで簡単に作成することが可能です。はじめての産業IoTの導入から、既存機器の接続やマルチテナント構成を含む本格的な情報基盤まで、用途に応じた柔軟なデータ活用を実現します。

MSYSは、産業IoTソリューションに関する知見を生かし、デバイスからクラウド、ダッシュボード可視化、既存システムとの連携まで一貫した提案と導入支援を行います。お客さまの現場課題に寄り添った産業IoTソリューションの提案や、デバイス製品の拡販を一層強化していくとともに、お客さまの産業IoT導入をよりスムーズに実現し、ビジネスの成長に貢献していきます。

製品サイト：https://www.marubeni-idigio.com/product/syncwave_cloud/

【丸紅I-DIGIOグループについて】

丸紅I-DIGIOグループは、丸紅株式会社のICT領域における事業会社グループとして、以下の4事業セグメントに注力し、商社の強みである幅広い顧客基盤とネットワークを生かした成長戦略を推進します。

製造ソリューションセグメント：製造業向けソリューション

流通・産業ソリューションセグメント：システム開発およびコンタクトセンターソリューション

デジタルソリューションセグメント：ネットワーク・ストレージ・クラウド・セキュリティ領域のソリューション

アドバンストインテグレーションセグメント：IT基盤領域の設計・構築・運用

ホームページ: https://www.marubeni-idigio.com/

＜お問い合わせ先（プレス関係者窓口）＞

丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社

コーポレートセグメント コーポレート改革推進本部

マーケティング＆コミュニケーション部 広報課

〒112-0004東京都文京区後楽2丁目6番1号 住友不動産飯田橋ファーストタワー

電話：03-4243-4040

＜製品に関するお問い合わせ＞

丸紅I-DIGIOグループ

デジタルソリューションセグメント グローバル事業本部 グローバルソリューション部

電話：03-4243-4160

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