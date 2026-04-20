【新ブランド】「眠っていた“本来のピンク”に着目」メラニントーンケアプログラム「AMAZE PINK（アメーズピンク）」誕生

SEVEN BEAUTY株式会社

美容業界向け製品・サービスを展開するセブンビューティー株式会社（本社：東京都台東区台東）は、パーツケアに着目したサロン向け新ブランド「AMAZE PINK（アメーズピンク）」を発表いたします。

本ブランドは、年齢や日常生活による乾燥や摩擦などによって印象が変わりやすい部位に着目し、肌をすこやかに整えるケア提案を行うものです。

■「AMAZE PINK（アメーズピンク）」とは

「メラニン」に着目したトーンケアプログラムです。リップやバストトップ、デリケートゾーンなどの気になるくすみに対応し、肌をすこやかに整えるケアを提案します。

また、レーザーや針を使用しない施術のため、ダウンタイムがほとんどない点も特長です。エステサロンをはじめ、さまざまなサロンで導入しやすいプログラム設計となっています。

■導入のメリット

・施術部位（リップ、バストトップ、デリケートゾーン ほか）

1. 拡大するパーツケア市場への対応

スキンケア市場は拡大を続けており、なかでもメラニンに着目したケアへの関心は年々高まっています。こうした背景を踏まえ、今後のニーズに対応する新たなメニュー提案として期待されています。

2. サロン導入しやすい施術設計

レーザーや針を使用しない施術のため、ダウンタイムがほとんどない点が特長です。

また、肌への負担に配慮した処方設計により、サロンメニューとして取り入れやすい内容となっています。段階的なケア設計により、継続的な施術提案が可能です。

3. 幅広いニーズへの対応

ピンクケアとトーンケアの両方に対応し、パーツごとの状態に合わせた提案が可能です。

施術内容は、放置時間や使用方法の調整により、サロンごとのメニュー設計に応じた柔軟な対応ができます。

4. サロンビジネスとしての展開性

施術とホームケアを組み合わせることで、継続的な来店につながるメニュー設計が可能です。

また、効率的な運用を見据えたプログラムとして、サロン運営の新たな選択肢を提供します。

■開発者の想い

現場から生まれた、メラニンケアへの新たなアプローチ。

アートメイクの教育と施術を通じ、これまで36,000人以上のお客様と向き合う中で、「自然なピンクの印象」を実現する難しさに直面してきました。

特にメラニンの影響が見られる肌では、従来の色補正だけでは対応が難しいケースもありました。

こうした課題に向き合う中で、表面的なアプローチだけでなく、「メラニン」に着目したケアの重要性に着目。



既存製品の課題も踏まえながら、肌へのやさしさに配慮した設計について検討を重ねてきました。

その結果誕生したのが「AMAZE PINK」です。

サロン現場の視点から生まれた新たなケア提案として、幅広い活用を目指しています。

■ビューティーワールドジャパン（BWJ）東京・デモンストレーション

美容のプロ向けの総合美容メーカーSEVEN BEAUTY（セブンビューティー）株式会社（本社：東京都台東区、代表：金 祥民（キム サンミン））は2026年5月18日(月)～20日(水)に東京ビックサイトで開催される「ビューティーワールドジャパン東京」に出展いたします。

SEVEN BEAUTY株式会社は、2026年5月18日（月）～20日（水）に東京ビッグサイトで開催される「ビューティーワールド ジャパン 東京」に出展いたします。会場では、韓国開発者によるデモンストレーション（リップ施術）を予定しており、ブランドの特徴や施術の流れをご紹介します。

■導入ステップ

体験モデル応募はこちら :https://docs.google.com/forms/d/1FnoMB_lkU1A2pS4PFvkOxQoa-NWEAz-6ZXucsQM0nMI/viewform?edit_requested=true▶Step.1 無料説明会（任意参加）

まずは情報収集。無料ですので、気軽にご参加ください。

（※説明会に参加せず、導入講習を受講することも可能です。）

▶Step.2 導入購入（６月開催予定）

未経験者でも安心。実技中心の内容で、即現場で使える技術が身につきます。

▶Step.3 商材購入(随時可能)

講習後、オンラインショップにて商材を購入することができます。

（※商品の取り扱い開始は6月頃を予定しています。）

▶Step.4 サロン導入・メニュー化

商材が届きましたら、習得した技術をメニューとして提供いただけます。

■無料説明会

メラニンケアは関心が高まる一方で、施術方法やメニュー設計に課題を感じるサロンも少なくありません。本説明会では、導入の考え方や施術設計のポイントについて、分かりやすくご紹介します。

東京会場で参加 :https://7beauty-academy.com/item/11881/オンラインで参加 :https://7beauty-academy.com/item/11882/

【会社概要】

会社名：SEVEN BEAUTY株式会社

設立年月日：2000年3月1日

事業内容 ：エステ・ネイル・まつげエクステ・理美容などの業務用サロン用品や化粧品の製造販売メーカー

URL：https://www.sevenbeauty.co.jp/

アカデミーサイト：https://7beauty-academy.com/

ECサイト：https://7beauty.jp/

一般向けECサイト：https://lalamaru.jp/

【お問合せ先】

セブンビューティーアカデミー

e-mail: info@sevenbeauty.co.jp

Tel ：03-5812-7979

受付時間：平日9:30～18:30、土曜・祝日9:30～15:30（※日曜除く）