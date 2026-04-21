d’Alba with SEA ROOM LYNNコラボレーション限定セットが登場
株式会社LEMONADE(代表取締役社長 大和梓)が展開するライフスタイルブランドSEA ROOM LYNN(シールームリン)は、プレミアムヴィーガンスキンケアブランドd’Alba(ダルバ)とのコラボレーション限定セットを発売いたします。
2026年4月28日(火)より公式ECサイト(https://searoomlynn.jp)にて販売を開始し、2026年5月1日(金)より全国の店舗にて展開いたします。
韓国発のスキンケアブランド、d’Alba。
何かを足すのではなく、もともと持っている美しさを引き出すという思想。
軽やかで上質、そして日常に自然と溶け込む美しさは、SEA ROOM LYNNが大切にしている価値観と深く共鳴しています。
頑張りすぎなくていい。
でも、自分をちゃんと好きでいられること。
本コラボレーションは、そんな“日常の中の美しさ”をテーマに誕生しました。
ふとした瞬間に、少しだけ自分を好きになれるようなプロダクトを提案します。
<アイテム紹介>
Mermaid line cup-in camisole dress
d’Albaのトーンアップサンクリームから着想を得たカラーリングを採用。
肌に自然に溶け込むやわらかなトーンが、素肌の美しさを引き立てます。
日常に寄り添いながら、さりげないツヤと透明感を纏える一着。
Back Ribbon Off-Shoulder Gathered Dress
d’Albaのアイコニックカラーである“イエロー”を、Sea Room lynnらしく再構築。
軽やかなフリルとリボンを柔らかなシルエットで表現し、明るさと上品さを両立。
本コラボレーションを象徴するドレスです。
<セットラインナップ>
纏う美しさと、満たすケアをひとつに。
d’Albaとの特別なコラボSETが数量限定での発売となります。
■SRL d'Alba キャミドレスPACK \19,800(tax in）
・マーメイドラインカップinキャミドレス
（オフホワイト/ブラック/シュガーピンク/ミント/ラベンダー・S/M）
・Logoフリルポーチ
・Logoヘアクリップ
・コラボ限定オリジナルショッパー
・d’Alba限定キット（4点）
- ホワイトトリュフ ファーストスプレーセラム 50ml
- トーンアップサンクリーム（ピンク）35ml
- ヘアパフュームセラム 50ml
- ビタトーニングカプセルクリーム 55g
■ SRL d'Alba オフショルリボンドレスPACK \27,500(tax in)
・Back Ribbonオフショルギャザードレス
（ホワイト/クリーム・S/M）
・Logoフリルポーチ
・Logoヘアクリップ
・コラボ限定オリジナルショッパー
・d’Alba限定キット（5点）
- ホワイトトリュフ ファーストスプレーセラム 50ml
- トーンアップサンクリーム（ピンク）35ml
- ヘアパフュームセラム 50ml
- ビタトーニングカプセルクリーム 55g
- ビタトーニングセラムトナー 180ml
■ SRL d'Alba MOOD PACK \6,490(tax in）
・Logoフリルポーチ
・Logoヘアクリップ
・コラボ限定オリジナルショッパー
・d’Alba限定キット（3点）
- ホワイトトリュフ ファーストスプレーセラム 50ml
- トーンアップサンクリーム（ピンク）35ml
- ヘアパフュームセラム 50ml
※今回はSET販売のみとなります。予めご了承ください。
<発売スケジュール>
2026年4月28日(火) 公式ECサイトにて販売開始
商品詳細はこちら(https://searoomlynn.jp/pages/dalba-x-searoomlynn)
2026年5月1日(金) 全国店舗にて販売開始
SHOP LISTはこちら(https://searoomlynn.jp/pages/shop-list)
⽩トリュフをはじめとした厳選された自然由来成分と、先進的なスキンケア発想を掛け合わせたプレミアムヴィーガンスキンケアブランド。
肌本来の美しさを引き出しながら日常にさりげないラグジュアリーを添えるプロダクトは、
世界中の女性たちに支持されています。
“手間をかけすぎない美しさ”という哲学のもと、シンプルでありながらも確かな実感をもたらすケアを提案します。
2014年創業、翌年、2015年に株式会社LEMONADEを設立。
ブランドコンセプトは「海と都会が好きな“凛”とした女性のためのライフスタイブランド」。
自分の中に強い芯のある“凛”とした女性。常にどこかリゾートなムードを漂わせながらも、ビーチでも街中でも心地よく着られる絶妙なコンビネーションを提案。
SAE ：ヨーロッパリゾート
旅の行く先々でインスパイアされたイメージを落とし込む
ROOM：空間
ブランド、シーズンコンセプトに合わせた世界感
LYN N：凛
型にはまらない、芯のあるすべての方へ
公式サイト：https://searoomlynn.jp/
Instagram ：https://www.instagram.com/searoomlynn_official/
<株式会社LEMONADEについて>
株式会社LEMONADEは、革新的なライフスタイルブランド「SEA ROOM LYNN」を展開しており、洗練されたデザインと高品質でベーシックな製品を提供しています。
公式サイト：https://lemonadeltd.jp/
＜会社概要＞
会社名：株式会社LEMONADE
所在地：東京都渋谷区元代々木町8-5 浅野ビル1F
代表者：大和梓
設立：2015年03月