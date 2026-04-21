d’Alba with SEA ROOM LYNNコラボレーション限定セットが登場

株式会社LEMONADE

株式会社LEMONADE(代表取締役社長 大和梓)が展開するライフスタイルブランドSEA ROOM LYNN(シールームリン)は、プレミアムヴィーガンスキンケアブランドd’Alba(ダルバ)とのコラボレーション限定セットを発売いたします。

2026年4月28日(火)より公式ECサイト(https://searoomlynn.jp)にて販売を開始し、2026年5月1日(金)より全国の店舗にて展開いたします。

韓国発のスキンケアブランド、d’Alba。

何かを足すのではなく、もともと持っている美しさを引き出すという思想。

軽やかで上質、そして日常に自然と溶け込む美しさは、SEA ROOM LYNNが大切にしている価値観と深く共鳴しています。

頑張りすぎなくていい。

でも、自分をちゃんと好きでいられること。

本コラボレーションは、そんな“日常の中の美しさ”をテーマに誕生しました。

ふとした瞬間に、少しだけ自分を好きになれるようなプロダクトを提案します。

<アイテム紹介>

Mermaid line cup-in camisole dress

d’Albaのトーンアップサンクリームから着想を得たカラーリングを採用。

肌に自然に溶け込むやわらかなトーンが、素肌の美しさを引き立てます。

日常に寄り添いながら、さりげないツヤと透明感を纏える一着。

Back Ribbon Off-Shoulder Gathered Dress

d’Albaのアイコニックカラーである“イエロー”を、Sea Room lynnらしく再構築。

軽やかなフリルとリボンを柔らかなシルエットで表現し、明るさと上品さを両立。

本コラボレーションを象徴するドレスです。

<セットラインナップ>

纏う美しさと、満たすケアをひとつに。

d’Albaとの特別なコラボSETが数量限定での発売となります。

■SRL d'Alba キャミドレスPACK \19,800(tax in）

・マーメイドラインカップinキャミドレス

（オフホワイト/ブラック/シュガーピンク/ミント/ラベンダー・S/M）

・Logoフリルポーチ

・Logoヘアクリップ

・コラボ限定オリジナルショッパー

・d’Alba限定キット（4点）

- ホワイトトリュフ ファーストスプレーセラム 50ml

- トーンアップサンクリーム（ピンク）35ml

- ヘアパフュームセラム 50ml

- ビタトーニングカプセルクリーム 55g

■ SRL d'Alba オフショルリボンドレスPACK \27,500(tax in)

・Back Ribbonオフショルギャザードレス

（ホワイト/クリーム・S/M）

・Logoフリルポーチ

・Logoヘアクリップ

・コラボ限定オリジナルショッパー

・d’Alba限定キット（5点）

- ホワイトトリュフ ファーストスプレーセラム 50ml

- トーンアップサンクリーム（ピンク）35ml

- ヘアパフュームセラム 50ml

- ビタトーニングカプセルクリーム 55g

- ビタトーニングセラムトナー 180ml

■ SRL d'Alba MOOD PACK \6,490(tax in）

・Logoフリルポーチ

・Logoヘアクリップ

・コラボ限定オリジナルショッパー

・d’Alba限定キット（3点）

- ホワイトトリュフ ファーストスプレーセラム 50ml

- トーンアップサンクリーム（ピンク）35ml

- ヘアパフュームセラム 50ml

※今回はSET販売のみとなります。予めご了承ください。

<発売スケジュール>

2026年4月28日(火) 公式ECサイトにて販売開始

商品詳細はこちら(https://searoomlynn.jp/pages/dalba-x-searoomlynn)

2026年5月1日(金) 全国店舗にて販売開始

SHOP LISTはこちら(https://searoomlynn.jp/pages/shop-list)

⽩トリュフをはじめとした厳選された自然由来成分と、先進的なスキンケア発想を掛け合わせたプレミアムヴィーガンスキンケアブランド。

肌本来の美しさを引き出しながら日常にさりげないラグジュアリーを添えるプロダクトは、

世界中の女性たちに支持されています。

“手間をかけすぎない美しさ”という哲学のもと、シンプルでありながらも確かな実感をもたらすケアを提案します。

2014年創業、翌年、2015年に株式会社LEMONADEを設立。

ブランドコンセプトは「海と都会が好きな“凛”とした女性のためのライフスタイブランド」。

自分の中に強い芯のある“凛”とした女性。常にどこかリゾートなムードを漂わせながらも、ビーチでも街中でも心地よく着られる絶妙なコンビネーションを提案。

SAE ：ヨーロッパリゾート

旅の行く先々でインスパイアされたイメージを落とし込む

ROOM：空間

ブランド、シーズンコンセプトに合わせた世界感

LYN N：凛

型にはまらない、芯のあるすべての方へ

公式サイト：https://searoomlynn.jp/

Instagram ：https://www.instagram.com/searoomlynn_official/

<株式会社LEMONADEについて>

株式会社LEMONADEは、革新的なライフスタイルブランド「SEA ROOM LYNN」を展開しており、洗練されたデザインと高品質でベーシックな製品を提供しています。

公式サイト：https://lemonadeltd.jp/

＜会社概要＞

会社名：株式会社LEMONADE

所在地：東京都渋谷区元代々木町8-5 浅野ビル1F

代表者：大和梓

設立：2015年03月