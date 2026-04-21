d’Alba with SEA ROOM LYNNコラボレーション限定セットが登場

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株式会社LEMONADE


株式会社LEMONADE(代表取締役社長 大和梓)が展開するライフスタイルブランドSEA ROOM LYNN(シールームリン)は、プレミアムヴィーガンスキンケアブランドd’Alba(ダルバ)とのコラボレーション限定セットを発売いたします。



2026年4月28日(火)より公式ECサイト(https://searoomlynn.jp)にて販売を開始し、2026年5月1日(金)より全国の店舗にて展開いたします。










韓国発のスキンケアブランド、d’Alba。


何かを足すのではなく、もともと持っている美しさを引き出すという思想。



軽やかで上質、そして日常に自然と溶け込む美しさは、SEA ROOM LYNNが大切にしている価値観と深く共鳴しています。



頑張りすぎなくていい。


でも、自分をちゃんと好きでいられること。



本コラボレーションは、そんな“日常の中の美しさ”をテーマに誕生しました。


ふとした瞬間に、少しだけ自分を好きになれるようなプロダクトを提案します。





<アイテム紹介>





Mermaid line cup-in camisole dress


d’Albaのトーンアップサンクリームから着想を得たカラーリングを採用。


肌に自然に溶け込むやわらかなトーンが、素肌の美しさを引き立てます。


日常に寄り添いながら、さりげないツヤと透明感を纏える一着。






Back Ribbon Off-Shoulder Gathered Dress


d’Albaのアイコニックカラーである“イエロー”を、Sea Room lynnらしく再構築。


軽やかなフリルとリボンを柔らかなシルエットで表現し、明るさと上品さを両立。


本コラボレーションを象徴するドレスです。




<セットラインナップ>



纏う美しさと、満たすケアをひとつに。


d’Albaとの特別なコラボSETが数量限定での発売となります。



■SRL d'Alba キャミドレスPACK　\19,800(tax in）


・マーメイドラインカップinキャミドレス


（オフホワイト/ブラック/シュガーピンク/ミント/ラベンダー・S/M）


・Logoフリルポーチ


・Logoヘアクリップ


・コラボ限定オリジナルショッパー


・d’Alba限定キット（4点）


　- ホワイトトリュフ ファーストスプレーセラム 50ml


　- トーンアップサンクリーム（ピンク）35ml


　- ヘアパフュームセラム 50ml


　- ビタトーニングカプセルクリーム 55g








■ SRL d'Alba オフショルリボンドレスPACK　\27,500(tax in)


・Back Ribbonオフショルギャザードレス


（ホワイト/クリーム・S/M）


・Logoフリルポーチ


・Logoヘアクリップ


・コラボ限定オリジナルショッパー


・d’Alba限定キット（5点）


　- ホワイトトリュフ ファーストスプレーセラム 50ml


　- トーンアップサンクリーム（ピンク）35ml


　- ヘアパフュームセラム 50ml


　- ビタトーニングカプセルクリーム 55g


　- ビタトーニングセラムトナー 180ml






■ SRL d'Alba MOOD PACK　\6,490(tax in）


・Logoフリルポーチ


・Logoヘアクリップ


・コラボ限定オリジナルショッパー


・d’Alba限定キット（3点）


　- ホワイトトリュフ ファーストスプレーセラム 50ml


　- トーンアップサンクリーム（ピンク）35ml


　- ヘアパフュームセラム 50ml







※今回はSET販売のみとなります。予めご了承ください。




<発売スケジュール>


2026年4月28日(火) 公式ECサイトにて販売開始


商品詳細はこちら(https://searoomlynn.jp/pages/dalba-x-searoomlynn)



2026年5月1日(金) 全国店舗にて販売開始


SHOP LISTはこちら(https://searoomlynn.jp/pages/shop-list)







⽩トリュフをはじめとした厳選された自然由来成分と、先進的なスキンケア発想を掛け合わせたプレミアムヴィーガンスキンケアブランド。


肌本来の美しさを引き出しながら日常にさりげないラグジュアリーを添えるプロダクトは、


世界中の女性たちに支持されています。


“手間をかけすぎない美しさ”という哲学のもと、シンプルでありながらも確かな実感をもたらすケアを提案します。







2014年創業、翌年、2015年に株式会社LEMONADEを設立。


ブランドコンセプトは「海と都会が好きな“凛”とした女性のためのライフスタイブランド」。


自分の中に強い芯のある“凛”とした女性。常にどこかリゾートなムードを漂わせながらも、ビーチでも街中でも心地よく着られる絶妙なコンビネーションを提案。



SAE ：ヨーロッパリゾート


旅の行く先々でインスパイアされたイメージを落とし込む


ROOM：空間


ブランド、シーズンコンセプトに合わせた世界感


LYN N：凛


型にはまらない、芯のあるすべての方へ



公式サイト：https://searoomlynn.jp/


Instagram ：https://www.instagram.com/searoomlynn_official/



<株式会社LEMONADEについて>


株式会社LEMONADEは、革新的なライフスタイルブランド「SEA ROOM LYNN」を展開しており、洗練されたデザインと高品質でベーシックな製品を提供しています。


公式サイト：https://lemonadeltd.jp/



＜会社概要＞
会社名：株式会社LEMONADE
所在地：東京都渋谷区元代々木町8-5 浅野ビル1F
代表者：大和梓
設立：2015年03月