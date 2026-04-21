アレルギーフリーピアス「ブロムダール」日常使いと機能性を備えた春の新作ピアス有楽町マルイでポップアップを開催

メディカルエルスト株式会社

スウェーデン発金属アレルギーフリーのジュエリーブランド「BLOMDAHL（ブロムダール）」を店舗やECで展開するメディカルエルスト株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：松川祐二）は、2026年4月24日（金）から5月7日（木）までの14日間にわたり、有楽町マルイでポップアップイベントを開催します。イベントは今回で３５回目の開催となり、長きにわたりアレルギーフリーピアスの拡大と正しい使用方法の普及に取り組んでいます。

2025年9月に開催した前回のポップアップイベントの様子

イベントでは2026年春の新作ピアスを多数用意しています。主力製品のピアスに加えてリングやネックレス、ブレスレットなど幅広いラインナップを揃え、2026年春の流行を捉えたジュエリーを販売します。

3粒のストーンを配置し幅広いシーンで活躍する「クローバーピアス」や、耳元に華やかさを添えるゴールドフープにシャンパンカラーのストーンをあしらった「ビーコン ゴールデンシャドウ」、日常使いしやすいデザインと機能性を兼ね備えた新作ピアスを展開します。

従来は、当社の直営店「ブロムダール 御茶ノ水本店」での販売や、ブロムダール公式ECサイト、ブロムダールピアスYahooショッピング店のみでの販売となりますが、ポップアップイベントを通じて、アレルギーフリーピアスを知らない人にも、実際に商品を手に取ってもらえる機会を作りました。

■ ミニマル×ニュアンスデザインの新作ピアス

2026年春のトレンドである「ミニマル×ニュアンスデザイン」を取り入れた、新作ピアスを展開いたします。

今回の新作ピアスは、一粒ストーンや小ぶりなフープなど、日常に溶け込むシンプルなデザインをベースにしながら、さりげない立体感や繊細なフォルムで上品な存在感を演出。過度な装飾を削ぎ落としたミニマルな美しさと、動きや柔らかさを感じさせるデザインが特徴です。

ビジネスシーンからカジュアルまで幅広く活躍し、身に着ける人の魅力を自然に引き立てるアイテムとして、今シーズンのスタイリングに取り入れやすいラインナップを用意しました。

・15-1425-01クローバー シルバー6mm (左側) 税込7,700円

3粒のストーンをバランスよく配置したピアス。ミニマルながらも程よい存在感があり、幅広いシーンで活躍します。

・15-1347-28ビーコン ゴールデンシャドウ （中央） 税込3,850円

ゴールドフープにシャンパンカラーのストーンをあしらったデザイン。上品な輝きが耳元に華やかさを添えます。

・15-0109-54 ベゼル グロッシーコーラル（右側） 税込 2,200円

やわらかなコーラルピンクが特徴のシンプルなデザイン。肌なじみが良く、日常使いに適したアイテムです。

※このほかにも新作を含むラインナップをご用意しております。

■ 【世界中で愛されるアレルギーフリージュエリー】

「ブロムダール」は、スウェーデンの肌専門家と共同開発された“医療発想ジュエリー”です。クリーンルームで製造し、滅菌後にクリーンパックへ封入することで、医療現場レベルの衛生管理と安全性を実現しているアレルギーフリーのジュエリーブランドとなっています。

ピアスには医療用プラスチックや芯まで99.8％純チタンを採用しています。リングは医療グレード純チタン、ネックレスやブレスレット、アンクレットには医療サージカルステンレスにPVDコーティングを施して、北欧ならではのシンプルかつ洗練されたデザインを展開しています。

当社が提供するアレルギーフリーピアスは300種類以上の豊富なラインナップを揃え、世界中で支持されている安心感とともに、本国スウェーデンでは昨年に創業40周年を迎えるなど長年にわたり愛され続けているブランドです。

■ ポップアップの開催概要

・期間：2026年4月24日（金）～5月7日（木）

・場所：東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町マルイ 1階 カレンダリウム

・時間：11：00～20：00 ※最終日の5月7日（木）は19時までの営業

■メディカルエルスト株式会社について

1997年に設立し、日本総代理店として「ブロムダール」の医療機関向けピアシング製品や一般消費者向けの金属アレルギー対応ジュエリーの販売を手掛けています。60年にわたり医療衛生用具、医療材料、医療器材などを取り扱ってきたオカダ医材株式会社の関連会社として、高い安全性と技術が求められる製品を提供しています。オカダ医材の創業者である岡田圭二のモットー「誠心誠意」をもとに、お客様とのコミュニケーションを大切にし、より良い医療環境づくりに貢献しています。

【会社概要】

会社名：メディカルエルスト株式会社

代表者：代表取締役社長 松川 祐二

所在地：東京都文京区湯島2-17-5

事業内容：・BLOMDAHL 正規代理店・医療器具販売

URL：https://blomdahl.jp/

【問い合わせ先】

メディカルエルスト株式会社 広報担当 皆川 080-1170-7731 press@okdms.com