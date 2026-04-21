北陸初出店！マイクロブタカフェ『mipig cafe』イオンモール高岡に2026年4月24日（金）オープン

株式会社SaLaDa

株式会社SaLaDa（本社：東京都港区、代表取締役社長：北川史歩）の子会社である株式会社Hooome（本社：東京都港区、代表取締役社長：北川史歩）は、マイクロブタとのふれあいを楽しめる「mipig cafe（マイピッグカフェ）」を、2026年4月24日（金）、イオンモール高岡（富山県高岡市）にオープンいたします。本店舗は北陸エリア初出店となり、全国で23店舗目の展開となります。

mipig cafeは、2019年の1号店オープン以来、「with pig」というミッションのもと、ブタさんと人との新しい関係性をテーマに展開してきました。今回の出店は、これまで体験を届けることができていなかった北陸エリアへの初進出となります。

イオンモール高岡店では、mipig cafeとして初となる本格的な個室型空間を採用しました。これまでの開かれた空間から一歩進み、一組一組のお客様が、より落ち着いた環境でマイクロブタと向き合える時間を提供します。周囲から少し離れた空間だからこそ生まれる、小さな仕草や温もりに気づく体験を通じて、これまで以上に深い関係性を感じていただけます。

mipig cafeは、単なる「動物カフェ」という枠にとどまらず、体験を通じて人と動物の共生を考えるきっかけを提供することを目指しています。マイクロブタは、ただ“かわいい存在”ではなく、人と同じ社会を構成する一員として、共に関係性を築いていく存在です。その価値を、丁寧に伝えていきます。

今回のオープンを記念し、マイクロブタのお迎えをご検討のお客様を対象に、新店舗オープン記念キャンペーンを実施いたします。詳細は店舗にてご案内いたしますので、ぜひ店舗へお立ち寄りください。

北陸エリア初出店となる本店舗が、新たな出会いや気づきのきっかけとなることを期待しています。

マイクロブタさんとの触れ合い

■イオンモール高岡店 概要

店舗名 ：mipig cafe イオンモール高岡店

住所 ：富山県高岡市下伏間江383 イオンモール高岡 西館2F

営業時間 ：10:30～20:00

オープン日：2026年4月24日（金）

予約URL ：https://mipig.cafe/locations/toyama-takaoka/

■新店舗オープン記念キャンペーン

期間 ：2026年4月24日（金）～2026年4月30日（木）まで

内容 ：ブタさんお迎えの割引特典

■mipigのサービス展開について

マイクロブタさんの誕生から、健やかな成長と日々の暮らしをサポートするサービス展開を行っています。

mipigのサービス展開

国内のマイクロブタファーム“mipig farm”で生まれたマイクロブタさんは、“mipig cafe”で、ペットとして人間社会で生活する上で重要な「社会性」を身につけたのち、オーナー様のもとへ家族としてお引渡し。お引渡し後も、アプリを通して専門スタッフがサポートいたします。

現在、全国に2,200匹以上にお引渡し、カフェ来場者数235万人を突破し、日本トップの販売実績を誇る。

■本件に関するお問合せ

株式会社SaLaDa／ 株式会社Hooome

東京都港区新橋6-20-1-7F

TEL：03-6459-0311

Mail：contact@mipig.cafe (担当者：北川）

※取材をご希望の媒体社様はお気軽にお問合せください。