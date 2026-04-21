陸前高田から続いてきた15年の関係が、社会に届く--認定NPO法人SET「第12回プラチナ・ギルドアワード」受賞

認定特定非営利活動法人SET

2026年4月18日、東京都品川区・きゅりあん（品川区立総合区民会館）にて「第12回プラチナ・ギルドアワード表彰式(https://www.platina-guild.org/%E6%B4%BB%E5%8B%95%E6%A6%82%E6%B3%81/%E9%A1%95%E5%BD%B0%E4%BA%8B%E6%A5%AD/)」が開催され、認定特定非営利活動法人SET（以下、SET）を含む6団体が受賞しました。

本アワードは、日本社会が抱える多様な課題に向き合い、実践を通じて新たな価値を生み出している個人・団体を顕彰するものです。その取り組みを社会に広く伝えることで、共感や応援の輪を広げていくことを目的としています。

今回の受賞は、単に一団体の活動が評価されたという出来事にとどまりません。

「人と地域の関係は、続いていくものとして育てることができるのか」という問いに対して、一つの実践が社会に共有され始めた兆しだと、私たちは捉えています。

■ 15年続いたのは「活動」ではなく「関係」

SETは、東日本大震災後の岩手県陸前高田市を起点に、都市部の若者と地域住民が出会い、関わり続ける仕組みをつくることから活動を始めました。

評価されたのは、イベントの数や参加人数ではありません。

震災を契機に始まった関係が、15年にわたって途切れずに続いてきたこと

若者と地域住民が、一過性ではない関係性を育んできたこと

そして今、その実践が地域を越えて広がろうとしていること

人口減少や高齢化が進む中で、「地域に関わる人」は減少し、「関係」は希薄になりがちです。その中でSETは、「人を送り込む」のではなく、“関わり続けたくなる関係”そのものを育てることに向き合い続けてきました。

■ 「関係人口」という言葉の、その先へ

近年、「関係人口」という言葉は広く知られるようになりました。

しかし、関係を“つくる”ことと、“続く”ことの間には、大きな隔たりがあります。

SETが大切にしてきたのは、 関わった人が「また来る」ことではなく、

その人の人生の中に、地域との関係が残り続けることです。

誰かにとっての第二のふるさとになること。名前で呼び合える関係が、時間を越えて積み重なっていくこと。

今回の受賞は、そうした数値では測れない価値が、少しずつ社会の中で言語化され、共有され始めていることを示しています。

■ 地域を越えて、関係がつながりはじめる

今回のアワードでは、SETのほかにも、分野や地域を越えて活動する多様な団体が受賞しました。

それぞれの現場で積み重ねられてきた実践が、この場で交差したことは、

「地域ごとの取り組み」から「社会全体の実践」へと接続されていく可能性を感じさせるものでした。SETもまた、陸前高田という一つの地域で育まれてきた関係性を起点に、

地域と地域、人と人がゆるやかにつながり合う新たなあり方を模索しています。

■ これからの15年に向けて

今回の受賞を一つの節目としながら、SETは今後も陸前高田での実践を大切に積み重ねていきます。

同時に、今回出会った団体や、これまで関わってきた人たちとともに、

地域同士が学び合い、支え合う関係の構築

多様な主体との協働による新たな実践の創出

日本各地における取り組みの共有と循環

に取り組んでいきます。

一人ひとりの「やりたい」が、「できた」に変わる瞬間は、誰かとの関係の中で生まれます。SETはこれからも、人と地域が出会い、関わり続けることで、

それぞれの人生と地域の未来に、小さくても確かな変化が生まれていく社会を目指していきます。

■ 認定NPO法人SETについて

SETは「一人ひとりの“やりたい”を“できた”に変え、日本の未来にGoodなChangeを起こす」をミッションに掲げ、2011年の東日本大震災以降、岩手県を中心とした地域で若者と住民がともに学び合う仕組みをつくってきました。修学旅行民泊や大学生・社会人向けプログラム、地域コミュニティづくりなどを通じて、若者が地域の日常に関わり、住民とともに学び合う“続く関係”を育んでいます。2024年度は年間5,000人以上が参加。現在では岩手県のみならず複数地域で活動を展開。若者の成長と地域の活力を同時に生み出しながら、人と地域の関係性そのものを基盤とした、持続可能な地域づくりに取り組んでいます。過去に2度の内閣総理大臣賞受賞、その他多数受賞。

【団体概要】

認定特定非営利活動法人SET

所在地：岩手県陸前高田市広田町字山田52-6

理事長：三井俊介

設立：2011年3月12日（法人化：2013年6月18日、認定取得：2025年10月16日）

公式サイト：https://www.nposet.org

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/_nposet/?hl=ja

公式Podcast:Spotyfiy: https://x.gd/wh4Lo

Amazon Music: https://x.gd/TjRP0

【取材に関するお問い合わせ】

広報担当：set.forjapan@nposet.com

電話：0192-47-5747