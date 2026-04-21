法人向け名刺管理アプリ「ネクスタ・メイシ」「ITreview Grid Award 2026 Spring」名刺管理ソフト部門で5期連続「LEADER」を受賞！

東日印刷株式会社

東日印刷株式会社（本社：東京都江東区、社長：西川光昭、以下 TONICHI〈 https://tonichi-printing.co.jp 〉）のIT事業部門・T-NEXT本部が開発・販売する法人向け名刺管理アプリ「ネクスタ・メイシ」( https://tnexta.com/ ) が、アイティクラウド株式会社が運営する国内最大級のIT製品/SaaSのレビューサイト「ITreview」の「ITreview Grid Award 2026 Spring」の名刺管理ソフト部門において、認知度と顧客満足度の高いサービスに贈られる「LEADER」を5期連続で受賞しました。

「ITreview」で投稿されたリアルなユーザーレビューをもとに、四半期に一度、顧客に支持された製品を表彰する場です。2026年3月までに集計された最新のレビュー結果に基づき、満足度・認知度ともに優れた製品が「LEADER」として選出されます。

「ネクスタ・メイシ」は、企業規模や業種を問わず、あらゆる組織のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援するために誕生しました。 毎日新聞グループの中核企業であるTONICHIが運営しており、メディア企業に求められる厳しいセキュリティ基準をクリアしながら、直感的に操作できるシンプルな設計を追求しています。

今回の5期連続受賞を励みに、今後もユーザーの皆様から寄せられる貴重なフィードバックを迅速にサービスへ反映し、ビジネスの現場で「本当に必要とされる機能」を磨き続けてまいります。

法人向け名刺管理アプリ「ネクスタ・メイシ」について

テレビ東京「WBS（ワールドビジネスサテライト）」でも紹介された「ネクスタ・メイシ」は、初期費用無料、月額660円（税込）～という圧倒的なコストパフォーマンスで、以下の機能をフルに活用いただけます。

主な機能： 名刺のデータ化・検索・共有、自動名寄せ、経歴表示、オンライン名刺交換、タグ付け管理など

選ばれる理由： 導入コストの低さだけでなく、PC・スマートフォンの両方で迷わず使える操作性が、ITに不慣れな現場からも高い支持を得ています。

資料請求はこちら： https://tnexta.com/contact/document

無料トライアル（1カ月）はこちら： https://tnexta.com/trial/