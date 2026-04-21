唯一無二”の価値を持つ『タフグミ』が“唯一無二”の最高峰ロックバンド楽曲を使用　カバヤ食品『タフグミ』新Web-CMを4月21日（火）より公開

カバヤ食品株式会社

カバヤ食品株式会社は、年間売上高が当社の製品ブランドとして初めて100億円を突破し、3年連続でグミ市場単品売上金額No.1※1を獲得した『タフグミ』の新Web-CMを、2026年4月21日（火）より公開しますので、お知らせします。

※1：インテージ SRI＋ グミ市場累計販売金額 単品ランキング（2023年4月-2026年3月）

『タフグミ』は、“噛むほどウマい、この弾力。”というコピーが表す通り、「噛みごこちの良い高弾力食感」「大粒」「サワーパウダーの刺激」が生み出す唯一無二の“噛み続けたくなる、やみつきのウマさ”が特長です。

本Web-CMでは、ロック界でひときわ際立つ格好良さを放つ“唯一無二”の存在であるマキシマム ザ ホルモンが、聴けば聴くほどやみつきになる『恋のメガラバ』を、『タフグミ』バージョンへ新たにアレンジしてくれた楽曲をCMソングとして採用しています。

「高弾力食感」「大粒」「サワーパウダー」が生み出す『タフグミ』の持つ他とは一線を画す独自のやみつきになる“ウマさ”を、ロック界において他とは一線を画す存在でやみつきになるマキシマム ザ ホルモンの楽曲に乗せて表現したいと考え、今回のオファーに至りました。

アップテンポな曲調とキャッチーな歌詞に、『タフグミ』ならではの「高弾力食感」と「サワーパウダーの刺激」を想起させるシズル表現を掛け合わせることで、“ウマさ”を強烈なインパクトで伝えるWeb-CMに仕上げています。

またキャストには、女優・モデルとして幅広く活動されている、『タフグミ』愛好家の愛来（あいら）さんを起用。普段から『タフグミ』ファンである愛来さんが、その“ウマさ”を力強い表情と得意のダンスで体現してくれています。さらに、マキシマム ザ ホルモンのナヲさん（ドラムと女声と姉）もナレーションで参加。ぜひ、ご注目ください。

＜新Web-CM概要＞

タイトル ：タフグミ「噛むほどウマい、この弾力。」篇【♪恋のメガラバ～タフグミver.～】（30秒）

公開日 ：2026年4月21日（火）

特設ページ：https://www.kabaya.co.jp/products/catalog/tough/artist/

動画URL（YouTube）：カバヤ食品公式チャンネル https://youtu.be/BTvGR6pjfHQ

＜『タフグミ』新Web-CM公開キャンペーンについて＞

「タフグミ噛めよチャレンジ」プレゼントキャンペーン

（1）実施期間

2026年4月21日（火）10:00～2026年5月20日（水）23:59

（2）内容

本キャンペーンは、X上で実施します。画面上の『タフグミ』を連打して遊ぶミニゲームで、『タフグミ』の特長である“高弾力食感”を楽しみながら体感いただける内容となっています。『タフグミ』公式Xアカウントをフォローの上、本ゲームに挑戦し、結果をシェアすることで応募が可能です。

（キャンペーンページ）https://toughgummykameyo.belugacpn.jp/

（3）応募方法

１.『タフグミ』公式Xアカウント（@kabaya_tough）をフォロー

２.動画をタップして「タフグミ噛めよチャレンジ」に挑戦

３.結果をX上でシェアすることで応募完了

（4）賞品と当選者数 応募者の中から抽選で50名様に、『タフグミ』1.2kg（12袋=252粒※2）をプレゼントします。

※2：1袋 標準21粒換算

「タフグミ噛めよチャレンジ」プレゼントキャンペーン ミニゲームのイメージ

＜マキシマム ザ ホルモン プロフィール＞

マキシマムザ亮君（歌と6弦と弟）、ダイスケはん（キャーキャーうるさい方）、上ちゃん（4弦と歌とDANGER×FUTOSHI）、ナヲ（ドラムと女声と姉）。1998年に東京・八王子で結成した4人組ロックバンド。

激しいラウドロックにエキセントリックで予測不能な曲展開を融合させたスタイルが特長の日本の4人組ロックバンド。独自の語感で日本語を自由自在に操り、その意味不明に感じる歌詞にも奥深いメッセージ性が込められている。国内の音楽フェスでは最大の動員を誇り、海外での大型フェス出演や、米国・ヨーロッパ・南米各地での単独公演をソールドアウトさせるなど国内外からの評価も高い。

（マキシマム ザ ホルモンに関する記事等への記載に関するご留意事項）

※マキシマム ザ ホルモンの“ザ”の両脇は必ず「半角スペース」を空けてください。

※マキシマム ザ ホルモン メンバーのパートを表記する際は下記のように表記をお願いします。

ナヲ (ドラムと女声と姉)

＜愛来さん プロフィール＞

愛来（あいら）

2002年12月8日生まれ 東京都出身。

SNSを中心に主に若い世代に人気があり、女優・モデルとして幅広く活動中。

音楽活動の経験から、歌唱力・ダンスにも定評もあり、歌番組やバラエティー番組へも多数出演中。

NTV「ぴーすおぶせーふ」に出演中。2026年6月には同作品の舞台への出演も決定している。

◆撮影後インタビュー

私自身、普段から『タフグミ』が大好きでよく食べているので、そのCMに出演させていただけて、とても嬉しかったです。CMソングの『恋のメガラバ』タフグミ.verは『タフグミ』の特長や良さが歌詞に凝縮されていて、とても分かりやすいですし中毒性が高いなと思いました。特に印象に残っている歌詞は「サワーパウダー」というフレーズです。他にも魅力的な歌詞はたくさんありますが、『タフグミ』の味の特長でもあるこのフレーズが、特に頭に残っています。

私は噛み応えのある食べ物が好きなんですが、『タフグミ』はその独特の弾力の強さが特長的で、そこが大好きです。一度食べ始めると本当にやみつきになります。

日々生活する上で落ち込むこととかもあると思うんですがそんな時こそこの『タフグミ』を食べると気分転換になったり、「よし、頑張ろう！」という気持ちになるんじゃないかなと思います。

『タフグミ』ブランドページ :https://www.kabaya.co.jp/catalog/tough/『タフグミ』公式Xアカウント :https://x.com/kabaya_tough