YOUTEE、マイナビDANCEALIVE 2026 FINAL HOUSE SIDEを制覇国内外のトップダンサーが集う大会でFOUND NATIONの存在感を示す結果に！

ISARIBI株式会社

2026年に開催された国内最大級のストリートダンスバトルイベント「マイナビDANCEALIVE 2026 FINAL」のHOUSE SIDEにおいて、REAL AKIBA GROUP 株式会社FNMDに所属するFOUND NATIONのメンバー・YOUTEEが見事優勝を果たしました。

本大会には国内外からトップダンサーが集結。熾烈なバトルが繰り広げられる中、YOUTEEは卓越したリズムコントロール、豊かな表現力、そして唯一無二のグルーヴで観客とジャッジを魅了し、激戦を勝ち抜いて栄冠を獲得しました。

FOUND NATIONは長年にわたり日本のストリートダンスシーンを牽引してきた実力派クルーであり、YOUTEE自身も国内外で活躍を続けるダンサーとして進化を重ねてきました。今回の優勝は、個人としての成長とFOUND NATIONとしての存在感を改めて示す結果となりました。

REAL AKIBA GROUP 株式会社FNMDおよびFOUND NATION、そしてYOUTEEの今後のさらなる活躍に、ぜひご期待ください。

＜FOUND NATIONプロフィール＞

2002年に結成されて以来、現在に至るまで様々なイベント・バトルで好成績を残しているブレイクダンスチーム。

メンバーは沖縄から青森まで各地におり、現在は主として関東に在住しているメンバーをメインとして活動している。

2008年にはブレイクダンスCREWの世界大会、「Uk bboy championships」の日本大会を優勝し世界大会への切符を獲得。

以降2008年、2010年、2011年、2012年、2016年と合計5回の日本大会優勝という異例を成し遂げている。

また同年2008年、世界で最も権威のある「Freestyle Session」という大会で日本人初の2位を獲得。唯一無二といわれるチームワークで世界のシーンで活躍を続けている。

そして2012年には、ムラサキスポーツとのスポンサー契約を締結。BBOY CREWとしては日本初のスポンサー契約を持ったCREWとなる。

現在、ムラサキスポーツ,NEWERA JAPAN,STANCE SOCKS,JANSPORTとのスポンサー契約を結んでいる。そして2016年には遂に「Freestyle session」のWorld Finalにて日本人CREW初の優勝を達成。

更に同年、世界最強のSOLO BBOYを決める大会「REDBULL BC ONE」にてメンバーのISSEIが若干19歳にして日本人初の優勝者となり、名実共に世界一のBBOY CREWとなる。

2020年には株式会社FNMDとして法人も設立。

YouTube事業からCM/PV出演・アパレルラインの作成などブレイクダンスカルチャーの発展のために寄与している。

アンダーグラウンド、オーバーグラウンド共に評価が高い、いま注目のブレイクダンスチームである。

＜株式会社FNMD＞

Music & Dance,Market Developement,Making Dollars！

「音楽と踊り、市場を開発し、金を稼ぐ！」

ブレイクダンス世界一の称号をもつチーム、「FOUND NATION」(ファウンドネーション)のメンバーがブレインとして運営する会社、それが「株式会社FNMD」です。

世界を渡り歩いてきた経験を元に、新たな価値と世界観を創造していきます。

【事業内容】

- ダンサー・タレント事業

- イベント事業

- アパレル事業

- ダンススタジオ事業

- レッスン・ワークショップ事業

- YouTube事業

- 映像制作事業

代表取締役：丸茂 翼・山口 隆一

設立年月日：2020年7月8日

公式HP：https://www.fnmd-ltd.com/

＜METEORA st. INFORMATION＞

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/