ドリアン・ロロブリジーダ主演　完全新作シチュエーション・コメディ『DURIAN DURIAN（ドリアン・ドリアン）』有楽町・I‘M A SHOWにて4月26日(日)まで好評上演中　公演レポート到着！

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ドラァグクイーンとして20年のキャリアを誇り、近年ではNetflix『ボーイフレンド』のMCや俳優としても圧倒的な存在感を放つドリアン・ロロブリジーダ。そんなドリアンが満を持して挑む初主演舞台、完全新作シチュエーション・コメディ『DURIAN DURIAN（ドリアン・ドリアン）』が2026年4月18日（土）に開幕した。

(C)遠山高広

本作は主演をドリアン・ロロブリジーダ、脚本・演出を村角太洋 （THE ROB CARLTON）が務め、共演者には雷太、神里優希、村角ダイチ （THE ROB CARLTON）、岩瀬亮、飯原僚也（ダウ90000）と、幅広い分野で活躍するキャストが集結。ドリアン・ロロブリジーダという「規格外の個性」と、ミュージカルやストレートプレイ、コントといった幅広いジャンルから集まった実力派キャストの異文化融合が何を巻き起こすのかが、本作の見どころと言えるだろう。

あらすじ

カリスマファッションデザイナー・ドリアンは、ファッションショーで発表するための新作コレクションを鋭意製作中。妥協しないドリアンのもと、なんとか準備を終え、前夜祭をしようとシャンパンを注文するドリアンとアシスタント、そしてマネージャー。 だが、とある大事件が発覚し、一転大ピンチに。切り抜ける方法を考えているところに、タイミング悪くファッションショーの主催者がやってきてしまう。モデルやプルミエール、ホテルのバトラーの力も借りたドリアンたちは、この事態を切り抜けられるのか――？

冒頭から、ひらめきのままに衣装を修正し、ついには全く違うデザインを描き始めるドリアン、間に合うわけがないと慌てて止めようとするアシスタント、まったく動じないマネージャー、慣れっことばかりに対応するプルミエールと、驚きながらも受け入れるモデル……と、キャラクターの個性がしっかり提示される。あっという間にこのユニークなチームを好きになってしまうはずだ。

本作はホテルの一室を舞台にしたワンシチュエーションコメディ。新作コレクションの発表を翌日に控えたカリスマデザイナーとそのチームを襲う大ピンチを、ワンシチュエーションコメディでどう描くのだろう？ と不思議に思いながら見始めたが、ホテルの一室で物語が進む理由付けがしっかりとなされており、見事なドタバタ劇が描かれる。

もちろん、キャスト6名はほぼ出ずっぱり。「こうくるかな」という期待に応える面白さと「そうきたか！」という意外性のある面白さがたたみかけるように展開され、ゲネプロでも客席から多くの笑い声が起きていた。

ファッション業界の人々を描く物語ということもあり、登場人物たちのファッションも見どころ。華やかなパンツスーツ姿のドリアンを筆頭に、身にまとうカラーやデザイン、着こなしからもそれぞれの性格が伝わってくるようで楽しい。

また、タイトルが書かれたポップなデザインの幕が外れると、ピンク、水色、緑の3色で構成されたホテルの一室が現れる。ポップでキュートな部屋の中に様々な小道具が散りばめられており、フレンチコメディを思わせる雰囲気に期待が高まった。

お洒落なソファやバーカウンター、ピアノといったセットと小道具が、作中でどんな活躍をするのかというのも、ワンシチュエーションコメディならではの楽しみ。詳細はぜひ劇場で確かめてほしい。

ドリアン・ロロブリジーダが演じるのは、ポジティブなカリスマファッションデザイナーのドリアン。アーティスト気質でテンションが高く、周囲を振り回す一面もありつつ、周りの人々に対する愛情と仕事に対する確かな情熱がある、愛すべきボスを演じている。トラブルにも前向きに対応し、ピンチすら味方につけて“美”や楽しさを生み出す姿が爽快だ。どこか優雅な雰囲気のせいか、ドリアン自身と重なるキャラクターのせいか、前向きな言葉に説得力があり、非常に魅力的な人物として存在している。登場人物たちの中心でどっしりと構え、作品の土台を作り上げていた。

雷太が演じるモデルは、キャラクター紹介通りの明るいナイスガイ。ドリアンのピンチを救うべく健闘する姿はまさに“いいやつ”で、モデル然としたクールな風貌と誠実な人柄、何事にも全力ゆえに生まれる愛嬌のギャップが可愛らしい。

神里優希は、長年にわたってドリアンを支えている心配性なアシスタントを演じる。個性豊かでマイペースな周囲に振り回され、驚いたりツッコミを入れたり、観客の気持ちを代弁するようなポジションだ。現実主義者な彼が、作中の大ピンチを経て何を得るかも大きな見どころと言えるだろう。

ドライなマネージャー役の飯原僚也（ダウ90000）は、絶妙なリアリティでユーモラスなキャラクターを好演。マイペースに見える彼の言動が他キャラクターとのズレや絶妙な間を生み出し、笑えるシーンを作り上げていた。

村角ダイチ （THE ROB CARLTON）はプロフェッショナルなホテルのマネージャーと、職人気質なプルミエールの二役。それぞれの役で雰囲気をガラリと変え、頼もしいキャラクターを見事に演じ分ける。常識人に見えて意外とコミカルなアクの強さも魅力だ。

そして、岩瀬亮が演じるのは気の良いイベンター。快活で人当たりがよく、ちょっと鬱陶しいが憎めない取引先を、こちらもリアリティを持って演じている。空気を読まない言動によって多くの笑いを生み出し、ワンシチュエーションコメディらしい熱量とユーモアを支えていた。

一人ひとりが個性的でキャラ立ちしていることもあり、掛け合いによって起きる化学反応と爆発力が素晴らしい。アドリブ感のあるやり取りも面白く、公演を重ねる中でどう変わっていくのかも楽しみになる。様々なジャンルで活躍するキャスト陣によるバトルのような芝居を堪能することができた。

また、物語を進めているキャラクターとは別のところで芝居をしている面々の表情や動きによっても面白さが生まれており、キャストは6名という少人数の作品ながら目が足りなくなる。

まずは物語を味わい、次は気になるキャラクターに注目して、さらに伏線を確認しながら……と、繰り返し見たくなる作品だと感じた。ネタバレになるため詳細は伏せるが、ラストに向かう粋で洒落た展開の美しさは必見だ。

本作は、目の前で起きることを楽しみ、思い切り笑うことができる作品だ。それと同時に、仕事に対する向き合い方、人生をどう生きていくかといったメッセージも受け取ることができる。笑いながらもハッとさせられるようなセリフもあり、どこかあたたかく前向きな気持ちになることができた。ピンチを逆手に取ってチャンスを掴もうとするドリアンたちの姿勢と頑張りに、考えさせられたり励まされたりする人も多いのではないだろうか。

登場人物たちに次々降りかかるピンチと試練にハラハラし、奮闘を見守り、大いに笑って、前向きな言葉に励まされる本作。とにかく明るく楽しい気分になりたい方にも、活力やエールをもらえる作品を観たい方にもオススメだ。

魅力的なキャラクターたちが作り上げる上質なワンシチュエーションコメディの行く末を確かめに、ぜひ劇場へ足を運んでほしい。

本作は4月18日（土）～26日（日）まで東京・I'M A SHOWで上演される。

取材・文／吉田沙奈 撮影／遠山高広

公演概要

「DURIAN DURIAN」（読み：ドリアン・ドリアン）

期間：2026年4月18日(土)～4月26日(日) 計11公演 ※開場時間は開演の45分前

脚本・演出：村角太洋（THE ROB CARLTON）

出演：ドリアン・ロロブリジーダ

雷太 神里優希 村角ダイチ（THE ROB CARLTON）

岩瀬亮 飯原僚也（ダウ90000）

会場

I’M A SHOW（東京都千代田区有楽町2丁目5番1号有楽町マリオン（有楽町センタービル）別館 7F）

上演スケジュール

チケット

［料金(全席指定・税込)］

★公演（土日昼公演）※別途ドリンク代600円が入場時に必要となります。

S席：9,800円(税込）

A席：7,800円（税込/当日引換）

☆公演 ※別途ドリンク代600円が入場時に必要となります。

S席：8,800円(税込）

A席：6,800円（税込/当日引換）

※未就学児入場不可

※車椅子席をご希望のお客様はチケットをご購入の上、サンライズプロモーションまでご連絡ください。

※やむを得ない事情により、出演者などが変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※A席は一般発売からの販売になります。

※A席は当日引換券での販売となります。公演当日、開場時間より当日引換券受付にて座席指定券と引き換え。

※お座席位置はお選びいただけませんので予めご了承ください。

※ご購入後の返金・クレーム及びお席の振替は一切お受けできません。予めご了承ください。

［チケットお取り扱い］

イープラス：https://eplus.jp/durian-durian/

ローソンチケット：https://l-tike.com/durian-durian/ （Lコード:35427）

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/durian-durian/ （Pコード：540-145）

チケットサンライズ：電話予約（ｵﾍﾟﾚｰﾀ-）0570-077020 ※平日10時- 18時（土日祝休み）

アソビュー！：https://evt.asoview.com/durian-durian

公演公式 HP： https://durian-durian.srptokyo.com/

公演公式 X： https://x.com/durian_comedy

公演公式Instagram：https://www.instagram.com/durian_comedy

主催：「ドリアン・ドリアン」製作委員会