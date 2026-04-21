あなたの思考がそのままアプリになる ― 開発の常識を覆す、AIエージェントとの″対話型″開発プログラム「SAMURAI Sprint」リリース

株式会社SAMURAI

株式会社SAMURAI（本社：東京都港区、代表取締役：羽田吾立、以下「SAMURAI」）は、最新のAIエージェント「Claude Code」を活用し、自然言語の指示だけでアプリや自動化ツールを開発する超実践型の短期集中プログラム「SAMURAI Sprint（サムライ スプリント）」をリリースしました。

本プログラムは、従来の「AIに質問する」段階を超え、AIと共創して「実用的な成果物を作り上げる」ことに特化。プログラミング未経験のビジネスパーソンでも、わずか14日間で業務効率を劇的に向上させる開発スキルを習得可能です。

■AIを「便利な道具」から「優秀な相棒」へ

プログラムの詳細を見る :https://lp.sejuku.net/claudecode_sprint/

多くの現場でDX推進が求められ、単なるチャットAIの利用を超えた「自社業務に特化したAIシステム」への需要が高まっています。しかし、実務への組み込みには技術的なハードルを感じる担当者が少なくありません。

そんな中、Anthropic社から発表された「Claude Code」は、AIが直接ファイルを書き換え、テストし、完成までをリードする、まさに開発の常識を覆す画期的なツールです。

本プログラムでは、受講者は「意図を伝えるディレクター」となり、AIと共に実用的な成果物を完成させます。

■14日間の超実践カリキュラム

本プログラムの最大の武器は、理論学習を極限まで削ぎ落とし、徹底的に「手を動かす」ことにフォーカスしたカリキュラム設計です。環境構築からスタートし、長文要約や業務自動化ツールを5分で次々と構築します。

プログラミング知識ゼロからでも、自分のアイデアが瞬時に形になる感動と圧倒的な生産性を体感できる構成です。

■本プログラムの3つの特徴

「コードは書かない」という新しい開発スタイルを体験

AIが自動でコードを書き上げ、テストまで完結させる一連の流れを習得。非エンジニアでも「作る側」になるための最短ルートを伴走支援します。

「100% 実践主義」で持ち帰れる成果物

研修のための演習ではなく、自身の業務課題を解決する自社専用ツールを開発し、受講後すぐに現場へ導入できます。

「同期と一斉スタート」で孤独を排除

同じ目標を持つ仲間と一斉に開始することで、オンライン学習にありがちな孤独感を解消。Botによる毎日のガイドが、次に何をすべきかの迷いをなくし、14日間という超短期間での完走を強力にバックアップします。

■受講までの流れ

「SAMURAI Sprint」は、以下のステップで簡単にお申し込み・受講が可能です。

1．専用フォームからのお申し込み

専用申込フォームより必要事項をご記入の上、送信してください。

2．お支払い・アカウント発行

お手続き完了後、事務局より受講用のアカウントおよび学習ガイドを送付いたします。

3．同期と一緒に受講スタート

一斉スタート日より、伴走Botのガイドに沿って14日間の超実践カリキュラムを開始します。

プログラムの詳細・専用フォーム :https://lp.sejuku.net/claudecode_sprint/【関連情報：実践型ウェビナー開催】

SAMURAIでは、Claude Codeによるライブ開発ウェビナーを開催します。プログラミング知識ゼロの状態から、AIと対話するだけで実務に使えるアプリを完成させるプロセスを公開・実演します。（先着300名・参加無料）

第一回：2026年4月16日（木）12:00～13:30 【満席・受付終了】

第二回：2026年4月28日（火）12:00～13:30 【受付中】

詳細・申込はこちら(https://www.sejuku.net/biz/seminar/260428_seminar/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=260428_seminar)

【本プログラムに関するお問い合わせ】

株式会社SAMURAI 法人事業部

メールアドレス：support@sejuku.net

電話番号：03-5790-9039 （9:00-21:00 ※土日祝日休み）

株式会社SAMURAI

代表取締役 羽田 吾立

設立年月 2015年3月19日

資本金 110,000千円

所在地 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号

東京虎ノ門グローバルスクエア17階

事業概要 プログラミング学習サービス

法人IT研修

IT人材紹介サービス

公式ページ https://www.sejuku.net/corp/