産業機器向けスリムパワーリレーFTR-MYシリーズのソケット対応形を発売

FCLコンポーネント株式会社

FCLコンポーネント株式会社（本社：東京都品川区、代表執行役社長：小松 健次）は、インターフェースリレーやPLCなどの産業機器向けに、リレー交換を容易にするスリムパワーリレーFTR-MYシリーズのソケット対応形を発売いたします。

画像：左：FTR-MYシリーズソケット対応形 右：ソケット実装イメージ

FTR-MYシリーズは、基板へのはんだ付けタイプとして長年PLCをはじめとする産業機器にご使用いただいている信頼性と実績のあるスリムパワーリレーです。PLCにおいて、リレーはPCB制御ロジックと機器間のインターフェースとして、次のような働きをします。

- 低電力のPLC電子回路と高電力フィールド回路間の電気的絶縁の確保- PLC出力と外部負荷間の電圧/電流のスイッチング- 過負荷、短絡、および過渡電圧からPLC出力を保護

今般FCLコンポーネントはこのFTR-MYシリーズにソケット対応形のリレーを追加しました。

ソケットへ実装により、リレーの寿命や故障時に、エンドユーザーはプリント基板はそのままでリレーのみを簡単に交換することができるようになります。

FTR-MYシリーズソケット対応形リレーは、リレーの側面にガイドを搭載しており、ソケットへの着脱が簡単かつ確実に行えます。

さらに、この製品の端子は予備はんだ済みですので、プリント基板実装リレーとしてはんだ付けしてご使用いただくことも可能です。

また、FTR-MYシリーズのラインナップ拡充として、リフロー対応形も開発中です。リフロー対応によりフロー工程の削減が可能となり、基板実装コストの最適化に貢献します。また密封構造により粉塵等の侵入を防ぎ耐環境性に優れます。こちらの製品は2027年4月の発売を目標に、現在エンジニアリング・サンプルを受付中です。詳細についてはお問い合わせください。

FCLコンポーネントは、今後もグリーンエネルギーの普及に貢献する高信頼/高性能リレーの拡充を図ってまいります。

スケジュール

量産：2026年4月

販売価格

オープンプライス

仕様概略[表: https://prtimes.jp/data/corp/118951/table/33_1_e218c298e1297891658d593075ea6f10.jpg?v=202604211151 ]

※ソケットの販売は行っておりません。