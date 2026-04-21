小岩のまちを盛り上げる初夏の恒例行事！小岩のまちフェス「＃こいわの日2026」開催！

一般社団法人小岩駅周辺地区エリアマネジメント

小岩駅周辺地区の再開発に伴う一体的なまちづくりを目指し、JR小岩駅周辺の飲食店や地域団体と協力し企画したイベント「#こいわの日（518の日）」を開催します。期間は2026年5月15日（金）から18日（月）までの4日間です。

今年は、西小岩通り会主催のもと、KOITTO（一般社団法人小岩駅周辺地区エリアマネジメント）や小岩デラックス、そして近隣にお住まいの有志からなる「＃こいわの日運営チーム」でイベントを企画しております。

2023年24店舗でスタートした本イベントは毎年規模を拡大し今年は参加店総数75店舗にパワーアップ！西小岩通り会と連携した企画として、ガラポン抽選会を実施します。

5月1日より、西小岩通り会の該当店舗で1,000円お買い物するごとに1枚抽選券を配布します。

抽選会では、有名テーマパークチケットや江戸川区商品券など豪華景品をご用意しています。

JR小岩駅北口、南口合わせて飲食店舗参加は過去最大の66店舗

飲食店舗の参加店舗では、昨年までに引き続き、1,000円で店舗自慢の一品とドリンク一杯をセットにしたメニューを提供。今年は、西小岩通り会の物販店舗でも#こいわの日に合わせて、特別価格で楽しめる商品をご用意しています。

タイアップイベントとして5月16日（土）、17日（日）には、ハンドメイド作家によるマルシェイベント、区内およびJR総武線沿線の自家焙煎店が出店する「コイワでコーヒーフェス」も開催されます。小岩駅周辺のライブハウスでの「東京小岩サーキットイベント『 BAGLE ROCK!! 2026』」も行われます。

「＃こいわの日」はプロボノメンバーで構成される運営チームが主体となって推進しています。

本イベントを通じて、小岩エリアの魅力を再発見し、まちの賑わいづくりと地域コミュニティの活性化に貢献することを目指してます！

2025年の様子2025年の様子2025年の様子小岩が誰もが魅力に感じるまちに発展再開発が進むJR小岩駅周辺地区

“小岩”のまちは、北口・南口それぞれのエリアが、それぞれの商店会ごとに独自のイベントで盛り上げてきました。駅周辺の再開発を契機に高まった「オール小岩で盛り上げていこう」という想いは、昨年の盛り上がりを経て、これまで以上に強い一体感へと成長しています。

かつて根強かった歓楽街や夜のまちというイメージも変わりつつあり、今回はさらに多様な飲食店や店舗・団体が参加することで、小岩の新たな魅力をまちぐるみで発信していきます。夜だけではなく、昼間もふらっと立ち寄って楽しめる。全世代に愛されるまちへと歩みを進める“小岩の今”を体感できるイベントです。

飲食店舗 総参加店舗66店舗！カフェ～居酒屋、スナックまで！各店の自慢の１品と１ドリンクが税込み1,000円で楽しめる！

今年は初の試みとして飲食店舗の参加店を一般募集し、初参加となるお店も多数加わって【66店舗】へと規模を拡大しました！各店1,000円で自慢の「ドリンクと名物メニュー」を楽しめる本イベント。

かつて“夜の街”として知られていた小岩は、今やユニークな個人店が軒を連ねる、懐かしさと新しさが共存するまちへと進化しています。毎年のように新しいお店が誕生する一方で、地元の方ほど馴染みのお店に足が向きがちかもしれません。

住んでいる方には「まだ知らない地元の魅力」を、初めて訪れる方には「小岩ならではの奥深さ」を発見していただく絶好の機会です。新たな顔ぶれも加わり、さらに楽しみ方が広がった本イベントで、小岩のまちをぜひ味わい尽くしてください。

電子MAP公開中！(https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1BkbFD2hIO5af7qGAvi3qPm6lzRXRSAw&ll=35.73086142656231%2C139.88249999999996&z=16)

西小岩通り会との連携で物販店舗の参加やガラポン抽選会も開催2025年のマーケットイベントの様子

今年は、西小岩通り会との連携を行い、西小岩通り会でのお買い物でガラポン抽選会に参加できる抽選券を配布します！

少しずつ、小岩駅周辺のみなさんからのイベントとしての認知も高まり、多くのみなさんからご協力いただけるようになってきました。

「#こいわの日」は地域のみなさんのご理解とご協力がなくてはならないイベントです。地域との連携を強めながら、進化した「#こいわの日」を楽しみにしていてください！

デジタルスタンプラリーも景品がバージョンアップしました！

2025年実施のTOPページ

2025年に続き、小岩駅周辺地区のエリアマネジメントに関連した社会実験の一貫で、イベント参加者の動向や回遊状況を検証するための「デジタルスタンプラリー」も実施いたします。

スタートアップ企業等と連携して、まちフェスイベントによって、まちに対してどのような変化があるのか？の検証についてもチャレンジします！（詳細は近日リリース予定）

スタンプラリー参加者には豪華景品（一部抽選）もご用意。実験も兼ねたデジタルスタンプラリー、ぜひご参加ください。

コンテンツ紹介

今年も、小岩の魅力を知ることができる、見て・聞いて・買って・食べて・飲んでの４日間。ぜひ、今まで知らなかった「小岩」を堪能してください！

⚫︎千円グルメ

JR小岩駅周辺の飲食店が参加する、まち飲みイベントです。1,000円で1フード1ドリンク（ソフトドリンク取り扱い店舗あり）の特別なセットを楽しむことができます。

■会場：JR小岩駅周辺エリア 各飲食店

■日時：2026年5月15日（金）～18日（月） 各店舗の営業時間に準ずる

■内容：小岩駅周辺の飲食店にて1,000円で1フード1ドリンクの特別なセットを販売

⚫︎物販店舗#こいわの日特別セール

西小岩通り会の商店街の対象店舗にて#こいわの日に合わせた特別価格で販売します。

■会場：西小岩通り会 対象物販店

小岩ペット／メガネコンタクト ノバックス／プロマイドの店 マルミ／珈琲館小岩北口店／フラワーショップ さくら／カラオケ ニューきらら／本気de整体／あとらす鍼灸整骨院／本気の美脚美足サロン B‐foot（順不同）

■日時：2026年5月15日（金）～18日（月） 各店舗の営業時間に準ずる

■内容：西小岩通り会の対象店舗にて#こいわの日に合わせた特別なセール

⚫︎西小岩通り会ガラポン抽選会

西小岩通り会の商店街の店舗で1,000円以上お買い上げのお客様にガラポン抽選券を1枚贈呈します。

■景品：

・特賞（西小岩通り会賞）：どちらか選べるペアチケット（東京ディズニーランドorディズニーシーまたは、お食事付日帰り温泉）合計2本

・1等：選べるカタログギフト（1万円相当）合計10本

・2等：お米5kg 合計10本、アサヒスーパードライ350ml 1ケース 合計10本

・3等：江戸川区商品券2,000円分 合計30本

・4等：うまい棒40本セット 合計50本

・5等：ボックスティッシュ５P 合計100本

・こいわの日賞：グルメカタログギフト 4本

・ハズレ：景品なし

※景品がなくなり次第終了

■抽選券配布期間：2026年5月1日（金）～16日（土）

■抽選券配布店舗：ニュー小岩310／スナックミュウ／もつ焼き大竹／大衆酒場 勇／リブズ／スナックCOCO／焼肉市場／串屋横丁／立ち飲み くら／牛繁／フロッグプレイス／屋台居酒屋 黒べえ／マルミ／珈琲館／アクアペコラ／夢の樹／小鉄／ル・ソレイユ／本気de整体／ノバックス／小池せんべい／カラオケきらら／フラワーショップさくら／あとらす鍼灸整骨院／天坊／田の神さぁ／木の実／B‐foot／小岩ペット（順不同）

■抽選会会場：西小岩通り会 パークシティ小岩ザタワーモデルルーム 駐車スペース（餃子の王将前）

■抽選会実施時間：2026年5月17日（日）～18日（月）11：00～16：00

※５月18日（月）11：00～16：00（景品がなくなり次第終了）

⚫︎ #こいわの日 デジタルスタンプラリー

小岩駅周辺の商店街を探検しながらスタンプを集める、スマートフォンを使ったデジタルスタンプラリーを開催します！

マップを見ながらお店を巡り、各店舗に設置された二次元コードを読み取るとスタンプを獲得できます。集めたスタンプの数に応じて、ここでしかもらえない特製ステッカーをプレゼントするほか、江戸川区内共通商品券などが当たる抽選に自動で応募されます。

ご家族やご友人と一緒に、小岩の街歩きをぜひお楽しみください。

■スタンプ取得可能場所：#こいわの日参加店舗全て

■スタンプ取得可能期間：2026年5月17日（日）～18日（月）各店舗の営業時間に準ずる

■開催期間（景品引換期間）：2026年5月15日(金)～5月23日(土)

■景品引換場所：KOITTO TERRACE（引換時間：10:00～17:00 ※日・水曜定休）

■参加方法：スマートフォンでスタート用の二次元コードを読み取り、ユーザー登録を行ってご参加ください。

※参加に伴うパケット通信料は参加者様のご負担となります。

■景品内容：

・【スタンプ3個】特製ステッカー（KOITTO TERRACEにて引換画面をご提示ください）

・【スタンプ5個・8個・11個・14個】江戸川区内共通商品券5,000円分（3本）、#こいわの日2026特製リキュール（5本）が当たる抽選にシステムから自動応募（最大4口）

※抽選結果は5月末を目処にご登録のメールアドレスへご連絡いたします。確実にお受け取りいただくため、あらかじめ「@koitto518.com」からのメールが受信できるように設定をお願いいたします。

⚫︎ KOITTO CREATORS マルシェ

小岩のまちを拠点に活動するKOITTOクリエイターが集まり、屋外スペースにてマルシェを開催します。アクセサリーや雑貨など多彩な作品が並び、つくり手との交流を通して、まちの和やかなひとときを感じられるイベントです。

■会場：KOITTO TERRACE

■日時：2026年5月16日（土）10：00～17：00

■出店：AILE江戸川／PotteryToi／利佐工房／ベルデライト／and PIECE／hitotsu／ちょこみんと ／ひまわり／hand made nonnon

⚫︎コイワでコーヒーフェス

江戸川区初のコーヒーイベントを開催。区内およびJR総武線沿線の自家焙煎店が出店し、ドリップコーヒーや焙煎豆、各店オリジナルグッズを販売します。

■会場：KOITTO TERRACE

■日時：2026年5月16日（土）10：00～17：00

■出店：こーひー豆のお店 いろどりこーひー(https://irodori-coffee.jp/)／御豆屋 COFFEE & CAFE(https://shop.omameya.jp/)／珈琲焙煎作業所SRM江戸川(https://www.srm-tokyo-coffee.shop/)／Sui coffee roastery(https://www.instagram.com/suicoffeeroastery/)／nano coffee roaster(https://nanoroaster.handcrafted.jp/)／平井珈琲(https://www.instagram.com/hirai_coffee/)（順不同）

⚫︎ 東京小岩サーキットイベント『 BAGLE ROCK!! 2026』

小岩のライブハウス3会場を舞台に22組のアーティストが繰り広げるライブサーキット！共通リストバンドで全会場を往来自由！

■会場：小岩ライブハウス3会場同時開催（ライブシアターオルフェウス／BUSHBASH／Johnny Angel）

■日時：2026年5月17日（日）OPEN/11:00 START/12:00

■出演：銀幕一楼とTIMECAFE／アイリフドーパ／アシュラシンドローム

／Emptea／Inari／ウラニーノ／オワリズム弁慶／加納真実／GET BILL MONKEYS／助っ人集団☆石井ジャイアンツ／ただし、叶芽フウカ／THE 南無ズ／にっぽんワチャチャ／蜂鳥あみ太＝4号+acc田村賢太郎／ファズピックス／VEGASPADE／HONEBONE／リールー／Rip van cats／ロマンス&バカンス／ロンドンタナカ／ローザ・パークス

■特設HP(https://boulangeriebasse.github.io/baglerock/)

イベント概要

【イベント名称】：「#こいわの日 2026」

【開催期間】：2026年5月15日（金）から5月18日（月）

「千円グルメ」：2026年5月15日（木）から5月18日（日）※参加店舗営業時間に準ずる

「物販店舗#こいわの日特別セール」：2026年5月15日（木）から5月18日（日）※参加店舗営業時間に準ずる

「西小岩通り会ガラポン抽選会」：抽選券配布期間：2026年5月1日（金）～16日（土）／抽選会実施時間：2026年5月17日（日）～18日（月）11：00～16：00※景品がなくなり次第終了

「デジタルスタンプラリー」：スタンプ取得可能期間：2026年5月17日（日）～18日（月）各店舗の営業時間に準ずる

【参加店舗数】：飲食店：66店舗・物販店舗：9店舗（予定）

【タイアップイベント】

「KOITTO CREATORS マルシェ」：2026年5月16日（土）10：00～17：00

「コイワでコーヒーフェス」：2026年5月16日（土）10：00～17：00

「東京小岩サーキットイベント『 BAGLE ROCK!! 2026』」：2026年5月17日（日）OPEN/11:00 START/12:00

【公式HP】：https://koitto518.com/information/4980/

【Instagram】：https://www.instagram.com/koiwa_no_hi/

【YouTube】：https://www.youtube.com/playlist?list=PLGQKSUdVw0FPv9dteJptc1KR-QJIxso4x

【主 催】：西小岩通り会

【協 力】：小岩デラックス(https://www.youtube.com/channel/UCV7Hw7aMcANqO_sEl3FOY-Q)、まいぷれ江戸川区(https://edogawa.mypl.net/)

【事務局】：KOITTO（小岩駅周辺地区エリアマネジメント）(https://koitto518.com/)

https://prtimes.jp/a/?f=一般社団法人小岩駅周辺地区エリアマネジメント

一般社団法人小岩駅周辺地区エリアマネジメント （愛称：KOITTO コイット）は、JR小岩駅周辺地区で進められている３つの再開発組合・準備組合と、江戸川区、再開発事業者が協力して立ち上げたエリアマネジメント団体です。地域活動の中間支援組織として、地域の協力連携を推進し、公共的空間の利活用を行いながら、魅力あるエリアづくりをオール小岩で進めていきます。