共創で切り拓く、SDV時代の共通基盤　　一般社団法人JASPAR 車載ソフトウェアのOSS提供を開始！

一般社団法人JASPAR

一般社団法人JASPAR（Japan Automotive Software Platform and Architecture、

代表理事：久木 隆、以下、JASPAR）は、かねてよりSDV（Software Defined Vehicle）の発展を目指し、共通基盤の開発を進めてまいりました。このたびその成果として、2026年4月22日（水）に、オープンソースソフトウェア（OSS）「Yoriito Vehicle API」および「Yoriito Kura」をリリースすることをお知らせいたします。

Yoriito HPはこちら ： https://yoriito.dev(https://yoriito.dev/)

■Yoriito（ヨリイト）プロジェクトについて

昨今のSDV（Software Defined Vehicle）の進展により、自動車は購入時点から価値が逓減する存在から、ソフトウェアを基盤に継続的に進化し、使うほどに価値が高まる存在へと変貌しつつあります。車両情報やユーザ情報をクラウド上で活用することで、従来は検知できなかったリスクの未然防止や安全性の向上が可能となり、デジタルツインやOTA（Over The Air：SDVを実現するために不可欠な、車両ソフトウェアを通信経由で更新する技術）を通じて、ユーザニーズに即応した機能提供も実現されます。

一方で、SDV時代の到来は、開発規模の拡大やシステムの複雑化、ソフトウェア人材不足といった業界共通の課題を顕在化させています。

こうした課題に対し、JASPARは複数の企業が参画する強みを生かし、2025年にAPI技術ワーキンググループを発足、SDVに不可欠な共通基盤の共同開発として「JASPAR API」の開発を進めてまいりました。

その成果として、このたび開発したソフトウェアをオープンソースソフトウェア（OSS）として公開します。公開にあたっては、「JASPAR API」を「Yoriito Vehicle API」として再定義するとともに、プロジェクト名称を「Yoriito」プロジェクトとして統一し、技術力とブランド力を兼ね備えた形で発信してまいります。

本取り組みにより、自動車産業にとどまらず、多様な企業や開発者がSDV基盤の進化に参加できる環境を整備し、SDV時代における課題解決と、持続的なエコシステムの形成を推進してまいります。

＜名称について＞

日本の伝統的な織物文化において重要な役割を果たしている「撚糸（よりいと）」と、私たちのビジョンを重ね、「日本のSDVの発展を紡いでいくハブになりたい」という想いから付けたものです。

＜ロゴマークについて＞

プロジェクトの頭文字である「Y」をモチーフに、「Yoriito」哲学を視覚化したものです。中央で美しく交差し、螺旋を描くように縒り合わさるラインは、異なる企業同士が手を取り合う姿を表現しています。単なるアルファベットの「Y」ではなく、複数の線が交わり、一本の太い流れとなって未来へ伸びていく躍動感を込めています。また、それらを包み込む「円」は、業界全体がひとつの輪となる「調和」と、この標準化がもたらす「グローバルなエコシステム」を象徴しています。

ロゴマークのテーマカラーであるブルーは、海や空のように広がる未来への展望を象徴しています。中でも日本で古くから親しまれてきた青藤色を採用し、「Yoriito」プロジェクトから生まれるOSSが、長く社会に受け入れられ、愛され続ける存在となることへの想いを込めました。

■「Yoriito Vehicle API」について

「Yoriito」ロゴマーク

「Yoriito」プロジェクトが開発・提供する車載ソフトウェア向けの標準API（Application Programming Interface：ソフトウェア同士をつなぎ、機能やデータをやり取りするための仕組み）です。車両機能の抽象化と一貫したふるまいの定義により、自動車メーカ・サプライヤ・サードパーティ（アプリ開発者）が共通のインターフェースで開発・検証・展開できることを目的としています。車両信号を網羅的に操作できるAPIであり、利用者がスムーズにソフトウェア開発に着手できるよう、チュートリアルや各種ドキュメントを用意しております。

■「Yoriito Kura」（ヨリイト クラ）について

「Yoriito Vehicle API」では車両信号の標準化のために独自にデータモデルを定義しておりますが、「Yotiiro Kura」はそのデータの取得・操作・管理を行うための、独自に開発したソフトウェアコンポーネントです。

＜名称について＞

車両から生み出される膨大な信号を格納・配信するモジュール「Kura（クラ）」は、日本語の「蔵」に由来しています。古来より日本では、大切なものを「蔵」に格納し守り抜いてきました。現代のモビリティ社会において、車両から生み出されるデータは、新たなサービスを創出する「価値の源泉」です。この貴重なデータを安全に格納し、APIを通じて必要な時にいつでも引き出せる強固な保管庫でありたい、単なるデータベースを超え、価値を守り育む「蔵」でありたい、という開発者の想いをこの名称に込めています。

＜ロゴマークについて＞

周囲を囲む四角形は、蔵を支える基礎「石畳」をモチーフとし、システムの安定性と堅牢性を表現しています。その内側に配置された四角形は、整然と蓄積されていく「データ」そのものを視覚化しました。中央を貫く矢印は、APIによるデータの入力（In）と出力（Out）という絶え間ない情報の流れを示しています。さらに、この矢印は漢字「蔵」の部首「草冠」の形状としたことで、最先端のモジュールの中に、日本的な美意識と遊び心を忍ばせています。

「Yoriito Kura」ロゴマーク

～ 一般社団法人JASPAR（ジャスパー）について ～

高度化・複雑化する車載電子制御システムのソフトウェアやネットワークの標準化及び共通利用による、開発の効率化と高信頼性確保を目指し、2004年9月に設立されました。現在、日本国内の自動車メーカ、電装品メーカ、半導体・電子部品メーカ、ソフト・ツールメーカ、商社/キャリアの各業種約250社と、大学・研究機関から技術者が参画し、海外・国内の関連団体との協調の下、 車載ネットワーク、ソフトウェア、情報セキュリティにおける標準化を推進しており、随時会員企業様を募集しております。

JASPARは今後も「自動車の進化に伴うカーエレクトロニクス領域での将来の共通課題を特定し、その解決のための標準化活動に取り組み、自動車産業全体の公正な競争基盤の創造・開発の生産性向上と技術発展を促進する。 」というミッションの達成に向け、新構想・新技術の発信と普及促進を図ってまいります。

JASPAR HPはこちら ： https://www.jaspar.jp

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