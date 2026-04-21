コナミスポーツがプロゴルファー小西たかのり選手とサポート契約を締結

コナミスポーツ株式会社

コナミスポーツ株式会社（以下、「弊社」）は、男子プロゴルファーの小西たかのり選手とサポート契約を締結しました。

弊社が運営しているコナミスポーツクラブでは、施設内でゴルフスクール「コナミスポーツクラブ ゴルフアカデミー」を展開しています。

小西プロは2012年にプロテストに合格し、2025年の国内男子ツアー「前澤杯 MAEZAWA CUP 2025」で初優勝に輝いた注目のプロゴルファーです。弊社は小西プロの諦めずに挑戦し続ける姿に共感し、トレーニングによる身体づくりのサポートをすることとなりました。

小西プロのコメント

このたび、コナミスポーツさんにサポートいただけることになり、とても嬉しく思っております。ツアー選手として長く戦い続けるためには、日々の身体づくりが欠かせません。そのうえで、全国各地に施設を展開されているコナミスポーツさんのサポートは非常に心強いものです。今年は海外の試合にも挑戦しますので、応援してくださる皆さまに良い報告ができるよう、しっかり結果を残していきたいと思います。

弊社は今後も施設利用を希望するプロへの積極的なサポートを通して、ゴルフ界の発展に貢献していきます。

＜プロフィール＞

名前：小西たかのり（こにしたかのり）

生年月日：1992年1月16日

出身地：東京都葛飾区

■ コナミスポーツクラブ ゴルフアカデミー

https://www.konami.com/sportsclub/school/golf_academy/

全国のコナミスポーツクラブ43施設※で展開。コナミスポーツクラブ ゴルフアカデミー エグゼクティブコーチングディレクターの内藤雄士プロコーチが監修した独自の指導プログラムで初心者から上級者すべてのゴルファーをサポートしています。

※2026年4月現在