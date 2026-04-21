GAME CHANGERの輩出を目指し、生徒1人1台のMacを導入。デジタルクリエイティブな学びを実現。立命館守山中学校・高等学校様のMac導入事例を公開

株式会社Too

クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太、以下Too）は、立命館守山中学校・高等学校（本校／滋賀県、理事長／森島 朋三、校長／岩崎 成寿）様のMac導入事例を公開しました。同校では、iPadに加えて、生徒1人1台のMacを導入されました。アウトプットの幅が劇的に広がり、より質の高い学びが得られる学習環境を実現しました。

●立命館守山中学校・高等学校様のMac導入事例はこちら

https://www.too.com/fun/case/mac/mrc-ritsumei.html

立命館守山中学校・高等学校様は、「全国に5校ある学校法人立命館の直営の小・中・高等学校のうち最も新しい学校で、2026年に20周年を迎える中高一貫校です。「Be a GAME CHANGER」をビジョンに掲げ、世界を変える人材の輩出を目指しています。

同校では、iPadの活用が進む中で、「アプリを使えば質の高い成果物を手軽に作成できる一方で、アイデアの表現方法が限定されてしまう」という課題を感じていました。生徒がアプリを活用する側にとどまらず、アプリやゲーム、Webサイトそのものを設計・制作できる力を育むことを目指し、iPadに加えて1人1台のMacを導入。アイデアを形にし、プロトタイプ制作まで行える環境を整えました。

その効果として、特に、これまでiPadを使ってレポートやポスターにまとめることが中心だった探究の授業では、Macの活用により、Webページやゲームの制作、探究データの解析・可視化など、多様なアウトプットが生まれるようになりました。

記事内では、生徒一人ひとりにMacを導入した効果について、さらに具体的にご紹介しています。また、授業での iPadとMacの活用や、デバイス管理の方法についてもお話しいただいています。ぜひご覧ください。

■立命館守山中学校・高等学校様のMac導入事例はこちら

https://www.too.com/fun/case/mac/mrc-ritsumei.html

■Apple製品の教育機関向けの導入についてはこちら

https://www.too.com/apple/education/

Tooは1985年から40年以上にわたってAppleデバイスを取り扱っており、Apple製品を中核としたソリューションを提供する正規販売店です。教育現場におけるデバイスの導入・運用・管理・保守・活用を総合的に支援しています。教職員の校務負担を軽減するとともに、生徒の学習能力を最大限に発揮するためのサポートをしています。

●本ページ記載のブランド名・会社名・製品名等は、各社の商標または登録商標です。

●Apple、Appleのロゴ、Mac、iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

同件に関するお問い合わせ先

株式会社Too エデュケーションアカウント部

E-Mail edu@too.co.jp

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル