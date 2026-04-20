LINE完結型チケットサービス「Ａｔｏｕｃｈチケット」正式リリース。ログイン不要、購入から入場までシームレスな体験を実現。

IRISデータラボ株式会社

ＩＲＩＳデータラボ株式会社（東京都港区南青山、代表取締役：安達教顕）は「Ａｔｏｕｃｈチケット」を２０２６年４月１５日に正式にリリースしました。本サービスより、ＬＩＮＥのトーク画面内でチケット購入から当日のもぎりまでをワンストップで行うことが可能になりました。

本サービスは２０２４年３月より要望に応じて提供してきましたが、この度正式版として公開します。

Ａｔｏｕｃｈチケットとは

「Ａｔｏｕｃｈチケット」は、ユーザーがLINEアプリのトーク画面内で、

- チケット購入・決済 ー チケットサイトのログインID・パスワード不要- チケット受取 ー 即時受取が可能- チケットの友だちへの分配 ー 友人への譲渡もトーク画面内で完結- 配席案内 ー 配席情報の自動配信- イベント当日のもぎり ー トーク画面・QRコードによるスムーズなもぎり対応

を完結できるサービスです。

本サービスは２０２４年３月より先行提供を開始し、多数の実証実験を経て、この度正式版として一般提供を開始いたします。

主な特長

1. ユーザーエクスペリエンスの革新

従来のチケットサービスで必要だった会員登録やアプリダウンロードを不要とし、普段使いのLINEトーク画面で全てが完結。購入障壁を大幅に低減し、コンバージョン率の向上に貢献します。

2. 主催者とライトなファン※1の継続的な関係構築

LINEのプラットフォームを活用することで、「顧客の資産化」を実現。チケット購入者との直接的なコミュニケーションチャネルを確保することで、次回公演の告知やリマインド配信が可能となり、リピーター育成とファンエンゲージメント強化を実現します。

3. 幅広いイベント規模に対応

大型スタジアム興行から小規模ライブハウスまで、柔軟にカスタマイズ可能。あらゆる規模のイベント運営に最適化されたソリューションを提供します。

※1 非ファンクラブ入会購入層（ライトチケット購買層）

チケットの購入・分配・もぎりイメージ

【導入一例】- ＡＩ（歌手）- ＥＶＩＬ ＬＩＮＥ ＲＥＣＯＲＤＳ（キングレコード内レーベル）- 大黒摩季- 倉木麻衣- 札幌カーリング協会- 諏訪湖湖上花火大会- ＤＲＵＭ ＴＡＯ- 新浜レオン- 日本バスケットボール協会- 富士山花火ｖｓスピードウェイ２０２５- 森口博子

※五十音順・敬称略

今後も、以下のような大規模イベントでの活用が予定されています。

本サービスの利用について

- 野外フェス- スタジアム- ライブハウス- コンサートホール- 美術館

費用はお問い合わせください。

「Ａｔｏｕｃｈ」サービス概要

「Ａｔｏｕｃｈ」サービスはＬＩＮＥのトーク画面で商品を選んでそのまま決済まで完了！そんな便利機能を備えたシステムです。

買い物客にストレスフリーな購買体験を提供することで、事業者さまの売上機会の逸失を防ぎ、売上向上をサポートします。

詳細を見る :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000164.000098400.html

ＩＲＩＳデータラボ株式会社について

ＩＲＩＳデータラボ株式会社は、２０２０年より政府や自治体向けにＬＩＮＥヤフー株式会社と協力し、コロナ対策のＬＩＮＥ公式アカウントを多数サポートしてきました。

その経験を活かし、２０２２年１０月にＬＩＮＥ公式アカウントＡＰＩツール「Ａｔｏｕｃｈ（アタッチ）」をリリース。トーク画面上で商品案内から決済まで完結できる“接客型ＥＣ”として、業種・業態・地域を問わず幅広い事業者に選ばれています。

２０２５年には日本郵政キャピタル株式会社をリード投資家とする資金調達を実施。これを機に、都市部の専門店から地方の農家まで、あらゆる規模の事業者の販売支援を加速し、「誰もが迷わず始められるＥＣ」のインフラ化を目指しています。また同年、行政ＤＸ推進における実績が評価され、ＬＩＮＥヤフーの「Ｇｏｖｔｅｃｈ Ｐａｒｔｎｅｒ（行政支援パートナー）」に登録されました。

現在、導入企業は１０００社を突破。リアルとデジタルをつなぐコミュニケーションＥＣの仕組みで、全国の販売現場の成果創出に貢献しています。

会社概要

会社名：ＩＲＩＳデータラボ株式会社

ＵＲＬ：https://iris-corp.co.jp/

設立：２０１９年３月５日

住所：１０７-００６２ 東京都港区南青山２ー７ー３０ ムラハンビル１階

代表取締役：安達教顕