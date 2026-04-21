学生の学び支援として、早稲田大学にドッキングステーション12,000台を寄贈

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）は、DXが進む大学教育現場に対して、2026年4月に入学する新大学生へ、複数の周辺機器をまとめて接続できるUSB Type-C接続のドッキングステーション「LUD-U3-CGCシリーズ(https://www.buffalo.jp/product/detail/lud-u3-cgcbk.html)」を寄贈いたしました。

近年、大学においては授業や課題作成、研究、就職活動など、さまざまな場面でパソコンの活用が不可欠となっています。一方で、学習環境の多様化に伴い、パソコンに接続する周辺機器の増加や、接続・切り替えの煩雑さが課題となっています。こうした背景を踏まえ、学生の皆様がより快適にパソコンを活用できる学習環境の整備に貢献することを目的として、本商品を寄贈いたしました。

「安心で快適な学生生活を過ごしてもらう。」ことをミッションに掲げ、未来をつくる学生たちが生成AIやデータ活用の進展などにより急速に高度化するデジタル学習環境の中で安心して学業に専念できるように支援していきたいと考えております。

昨日2026年4月20日(月)に早稲田大学にて贈呈式を実施し、ドッキングステーション「LUD-U3-CGCBK(https://www.buffalo.jp/product/detail/lud-u3-cgcbk.html)」12,000台を寄贈いたしました。齋藤美穂副総長へバッファロー常務執行役員の横井より寄附目録が贈呈された後、本支援に対し感謝のお言葉を賜りました。

バッファローは新大学生の皆さんの学習環境をより快適にするため、ICT 支援を継続してまいります。

寄贈品 ドッキングステーション「LUD-U3-CGCBK」

（写真左から）バッファロー 常務執行役員 横井一紀、早稲田大学 齋藤美穂 副総長

本商品は、USB Type-Cケーブル1本でノートパソコンやタブレットにディスプレイやキーボード、マウスなど複数の周辺機器を接続できるドッキングステーションです。

有線LANポートを搭載し、LANポートのないパソコンでも高速な有線LAN通信が可能になります。さらにUSB Power Delivery（USB PD）に対応し、ノートパソコンを充電しながらディスプレイ出力やUSB機器とのデータ通信を行えます。

商品ページ :https://www.buffalo.jp/product/detail/lud-u3-cgcbk.html

関連リンク

早稲田大学（外部サイト）(https://www.waseda.jp/top/)

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※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

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