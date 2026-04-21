TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』のトレーディングアクリルキータグなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』の商品5種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』の商品の受注を4月15日（水）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1877?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディングアクリルキータグ

ザイロ・フォルバーツ、テオリッタ、パトーシェ・キヴィア、ドッタ・ルズラス、ベネティム・レオプール、ノルガユ・センリッジ、タツヤ、ツァーヴ、ジェイス・パーチラクト、ニーリィ、ライノー、フレンシィ・マスティボルトのイラストをアクリルキータグに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \660(税込), BOX \7,920(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）65mm×30mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディングAni-Frame

ザイロ・フォルバーツ、テオリッタ、パトーシェ・キヴィア、ドッタ・ルズラス、ベネティム・レオプール、ノルガユ・センリッジ、タツヤ、ツァーヴ、ジェイス・パーチラクト、ニーリィ、ライノー、フレンシィ・マスティボルトのイラストをインスタントカメラで撮影したようなデザインのイラストカードに仕上げました。

お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Frame」はインスタントカメラで撮影したようなフレーム（枠）デザインを施したAMNIBUSのオリジナルイラストカードシリーズです。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \3,300(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼パーツ付きBIGアクリルスタンド

※画像は「ザイロ・フォルバーツ パーツ付きBIGアクリルスタンド」を使用しております。

各キャラクターのイラストをパーツ付きのBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全12種（ザイロ・フォルバーツ、テオリッタ、パトーシェ・キヴィア、ドッタ・ルズラス、ベネティム・レオプール、ノルガユ・センリッジ、タツヤ、ツァーヴ、ジェイス・パーチラクト、ニーリィ、ライノー、フレンシィ・マスティボルト）

サイズ：（約）19.1×12.7cm 厚み：3mm ※組み立て前

素材 ：アクリル

▼場面写メタリック缶バッジ2個セット

※画像は「ザイロ・フォルバーツ 場面写メタリック缶バッジ2個セット」を使用しております。

各キャラクターの印象的なシーンを、メタリック仕様の缶バッジ2個セットに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※製造の都合上、缶バッジの地の色が薄く浮き出る場合がございます。あらかじめご了承ください。

▽仕様

価格 ：各 \1,210(税込)

種類 ：全12種（ザイロ・フォルバーツ、テオリッタ、パトーシェ・キヴィア、ドッタ・ルズラス、ベネティム・レオプール、ノルガユ・センリッジ、タツヤ、ツァーヴ、ジェイス・パーチラクト、ニーリィ、ライノー、フレンシィ・マスティボルト）

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼A3マット加工ポスター

※画像は「ザイロ・フォルバーツ A3マット加工ポスター」を使用しております。

各キャラクターのイラストを、A3サイズのマットコート紙を使用したポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全12種（ザイロ・フォルバーツ、テオリッタ、パトーシェ・キヴィア、ドッタ・ルズラス、ベネティム・レオプール、ノルガユ・センリッジ、タツヤ、ツァーヴ、ジェイス・パーチラクト、ニーリィ、ライノー、フレンシィ・マスティボルト）

サイズ：A3

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1877?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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