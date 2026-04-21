発売から13日で累計販売数533万食突破！生コッペパンに次ぐ大ヒット！パン好きファミマ社員から「売れそう」と票を最も集めた「も～っちり食感クリームパン」が4月21日（火）から新発売！

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、「ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）」の人気パンがこれまでにない“超も～っちり”食感に進化した「超も～っちりパン」シリーズを全国のファミリーマート約16,400店にて販売しております。

このたび、2026年4月7日（火）から発売した5種類からなる「超も～っちりパン」シリーズが、発売から13日間で累計販売数533万食を突破（※1）したことをお知らせいたします。

また、4月21日（火）からは「も～っちり食感クリームパン」149円（税込160円）がラインアップに加わります。

※地域により仕様と価格が異なります。

※1：「も～っちり食感キャラメルドーナツ」「も～っちり食感ホイップあんぱん」「も～っちり食感ピザパン」「も～っちり食感チョコメロンパン」「も～っちり食感チーズパン」の2026年4月7日（火）～4月19日（日）13日間の累計販売実績。

■社内アンケートで「売れると思う」回答が最多（※2）！「も～っちり食感クリームパン」が新たに登場

4月21日（火）より新たにラインアップに加わる「も～っちり食感クリームパン」は、発売前のファミリーマート社員193名を対象にした社内試食調査にて、新商品6点の中で「発売後に売れると思う」という回答を最も多く集めた（※2）期待の商品です。

調査対象のうち「パンが非常に好き・どちらかといえば好き」かつ「直近2週間以内にファミマルベーカリーを喫食している」社員124名の回答を集計した結果、「発売後に売れると思うか」という質問に対し、「も～っちり食感クリームパン」が「とても売れそう・売れそう」と90%（111名）が回答。事前の社内評価においても、発売に向けて非常に高い期待を集めています。

※2：全6種類の新商品を対象とした調査において、上記集計対象者（124名）のうち「とても売れそう」「売れそう」と回答した人数が、本商品において111名となり最多。

■社員から寄せられた期待のコメント（アンケート回答より抜粋）

アンケートの自由回答では、生地とクリームの一体感や、商品全体の完成度についての意見が多数寄せられました。

・「一般的なクリームパンはパンがパサパサしていたり、薄べったいイメージだが、もっちりと相性が良く美味しい」

・「もっちりとしたパン生地に、クリームとホイップが絶妙なバランスで溶けるイメージ。甘すぎない味わいがパンの美味しさを引き立てて、軽食、食事、おやつなどシーンを選ばないと思った。一度食べればリピートしたくなる」

・「専門店のクリームパンかと思うくらい、遜色ないもっちり感と美味しさでした」

■総合評価1位を獲得したのは「も～っちり食感キャラメルドーナツ」！

今回の調査において、「発売後に売れると思うか」という設問とは別に、「総合的に最もオススメの商品を1つ選んでください」という設問では、「も～っちり食感キャラメルドーナツ」が全6商品の中で最も多くの票を集めました。

同商品は、4月7日の発売直後からシリーズを牽引する人気商品となっており、試食した社員からも「専門店に匹敵するかも」「キャラメルと生地のバランスが絶妙」といった高い評価を得ています。

【調査概要】

・調査期間：2026年3月11日（水）

・調査対象：ファミリーマート社員193人

・集計対象数：124人（選定条件：過去2週間以内にファミマルベーカリーのパンを喫食、かつパンが「非常に好き」または「どちらかといえば好き」と回答した層）

・実施対象商品：「超も～っちりパン」シリーズ全6種類

【商品詳細】

【商品名】も～っちり食感クリームパン

【価 格】149円（税込160円）

【発売日】2026年4月21日（火）

【発売地域】全国

【内容】も～っちり食感の生地でなめらかなカスタードクリームを包んで焼き上げ、さらにすっきりとした味わいのミルクホイップを入れました。

※沖縄県では仕様と価格が異なります。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合がございます。

※一部の地域及び店舗では取り扱いのない商品がございます。

「超も～っちりパン」商品サイト

URL：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2604_motchiribread_cp_VemPhfns.html

【キャンペーン情報】

■「6種の超も～っちり」Xキャンペーン

ファミリーマート公式Xアカウント（@famima_now）をフォローの上、対象ポストをリポストすると、期間中に抽選で10名さまに4月からの新生活に使えるAmazon Gift コード1万円相当が当たります。

実施期間：2026年4月21日（火）11:00～4月27日（月）

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

以上

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html

＜参考情報・ファミマルについて＞

■対象商品数は1000種類以上！種類豊富なプライベートブランド「ファミマル」

ファミマルは、“家族の日常を豊かにする”加工食品や菓子、日用品、飲料などの「ファミマル」、“家族の食卓を支える”惣菜や冷凍食品に、弁当、サンドイッチなどの中食商品を加えた「ファミマルKITCHEN」、“食べる楽しさをいつでも手軽に”する「ファミマルBakery」、“毎日に癒しとご褒美を”提供する「ファミマルSweets」、また、“素材や製法に特にこだわった上質な美味しさ”を提供するプレミアムライン「ファミマルPREMIUM」など、それぞれのラインアップで、合計1000種類以上を展開しております。

■「ファミマル」ネーミングとロゴに込められた思い

1 「ファミマのPB商品であることがすぐわかる」こと

・「ファミマル」というワード、ファミリーマートのブランドカラーを使用

2 「ファミマが自信を持って薦めるクオリティであることが伝わる」こと

・安全・安心、環境対応、美味しさなど、「ファミマの二重マル」品質を表現したデザイン

3 「老若男女あらゆる世代・性別の方々が理解できる」こと

・お客さまも笑顔になるスマイルマーク（※ロゴ案の消費者調査で1位を獲得したロゴ）

※調査名称：商品ブランドについての調査

主催者：ファミリーマート

調査対象者：15歳～79歳の男女 10,000人

調査日：2021年3月17日

■ファミマルのコンセプト

すべての方の毎日に、

「おいしい◎うれしい◎あんしん◎」を。

それが、ファミリークオリティ。

大切な家族に自信を持ってお薦めできる品質とラインアップ。お子さまからご高齢の方まで、すべての方が笑顔になるプライベートブランドを目指して、毎日に、ちょっとした幸せをお届けしていきます。