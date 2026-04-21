カカオ研究所「福岡有明のりチョコレート」が、アジアー太平洋地域最大級のチョコレートコンペティションで銀賞受賞

株式会社カカオ研究所

～International Chocolate Awards Asia-Pacific 2026にて高い評価を獲得～

福岡県飯塚市に拠点を置くビーントゥバー・チョコレート専門店「カカオ研究所」が展開する『福岡有明のりチョコレート』が、このたび世界最大級のチョコレート品評会「International Chocolate Awards （ICA）Asia-Pacific Bean-to-Bar and Craft Chocolatier Competition 2026」において、銀賞（Silver）を受賞いたしました。

■ International Chocolate Awards（ICA）とは

ICAは、チョコレートの味の審査における世界三大品評会といわれ、その中でも最も規模が大きく厳密とされています。

International Institute of Chocolate（IICT）が主催しており、本大会には、アジア各地から数百点におよぶクラフトチョコレートが集結し、カカオの品質、焙煎の技術、そして独創性がブラインドテストで厳格に審査されました。

■ コロナ禍に生まれた「海」と「山」の革新的な出逢い

今回銀賞を受賞した『福岡有明のりチョコレート』は、福岡が誇る特産品「福岡有明のり」と、厳選されたカカオ豆を自社工房で焙煎・加工する「ビーントゥバー」の手法を掛け合わせた、世界でも珍しい一品です。

生まれたきっかけ：本品の開発は、コロナ禍において飲食業界の需要が激減し、苦境に立たされた海苔生産者様からのご相談がきっかけでした。その時は納得できる味わいにならず製品化はいたしませんでした。その後、本来は料亭や高級鮨店で提供されるはずだった初摘み特選の「福岡有明のり」もコロナの影響で行き場を失っているという状況を商社より伺い、初摘み特選の「福岡有明のり」を用いて試作してみたところ納得のいく味わいになり、改良を重ねて本品が誕生しました。

独創的なマリアージュ： 香ばしい磯の香りと豊かな旨味を持つ福岡有明のりが、カカオの持つフルーティーな酸味や苦味と調和。口の中でゆっくりと溶けるごとに変化する「洋」から「和」へのグラデーションと独創性が評価されました。

地産地消・日本発の想い： 地元・福岡の素晴らしい素材や食も含む‟和文化”をチョコレートという媒介を通じて世界に発信したいというカカオ研究所の情熱の結実です。

細かく砕いた福岡有明のりを、惜しみなくたっぷりと使用しており、日本酒との相性は格別。 甘いだけではない、大人の味わいをお楽しみください。

■ 福岡有明海漁業協同組合連合会 堤 大輔 会長のコメント

「ICA Asia-Pacific Bean-to-Bar and Craft Chocolatier Competition 2026での銀賞受賞、心からお祝い申し上げます。

『福岡有明のりチョコレート』が国際的に評価され、生産者団体として大変光栄です。

のりとチョコレートの意外な組合せでありながら、福岡有明のりの風味が活かされた商品になっており、感銘を受けました。

私達が生産した福岡有明のりの新たな可能性を世界に示していただけましたこと、深く感謝申し上げます。世界大会でのさらなるご活躍を心よりお祈り申し上げます。」

■カカオ研究所のICAにおける8度目の受賞

カカオ研究所は、これまでICAやAcademy of Chocolate（AoC）といった世界最高峰のチョコレート品評会において受賞を重ねてきました。

その中で「福岡有明のりチョコレート」は、ICAにおいて8品目の受賞となります。

◆過去のICA受賞歴◆

- 和歌山ぶどう山椒チョコレート『冬の浅間』 2016 Americas & Asia-Pacific 銅賞（BRONZE）受賞- 京都宇治ほうじ茶チョコレート『豊穣の香』2016 Americas & Asia-Pacific 銅賞（BRONZE）受賞- 北海道ミルクホワイトチョコレート『おぼろ月』 2017 Asia-Pacific 銀賞（SILVER）受賞- オリジナルブレンド珈琲チョコレート『丹色の谷』2017 Asia-Pacific 銅賞（BRONZE）受賞- 壱岐釜炊き粗塩チョコレート『氷室のしらべ』 2017 Asia-Pacific 銅賞（BRONZE）受賞- キャラメル飴入りホワイトチョコレート『白銀のさざめき』2018 Asia-Pacific 銅賞（BRONZE）受賞- スペキュロス雲平チョコレート『雲居のたゆたい』 2020 Asia-Pacific 銀賞（SILVER）受賞

今後もICA Asia-Pacific大会での金賞受賞、そして世界大会での入賞を目指し「美味しい研究」を積み重ねて参ります。

■「福岡有明のりチョコレート」ICA Asia-Pacific 2026大会 銀賞受賞 感謝キャンペーンのお知らせ

2026年4月24日（金）～5月10日（日）の間、本店およびオンラインショップにて今回の受賞の感謝キャンペーンを行います。

詳細は、ホームページまたは公式SNSにてご確認ください。

■ 商品概要

商品名： 福岡有明のりチョコレート

価格： 990円（税込）

販売場所： カカオ研究所 本店（飯塚市）(https://cacaoken.com/shop/)、オンラインショップ(https://cacaoken.shop-pro.jp/?pid=177712660)、b!olala ワンビル店(https://onefukuoka-building.jp/shop/4)

パッケージには福岡県策定の「福岡有明のり」のロゴを配し、本品と共に「福岡有明のり」と「福岡」の認知が世界で拡がることを期待しています。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社 カカオ研究所

担当者： 永光

所在地： 〒820-0047 福岡県飯塚市八木山880-2

電話番号： 0948-21-1533

メールアドレス： press@cacaoken.com

公式サイト： https://cacaoken.com/(https://cacaoken.jp/)

オンラインショップ：https://cacaoken.shop-pro.jp/(https://cacaoken.shop-pro.jp/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/cacaoken/(https://www.instagram.com/cacaoken/)

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