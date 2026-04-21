朝時間.jp、「朝からはじめるノート習慣」をテーマにシリーズイベントを開催～池田千恵さん、勝間和代さんらをゲストに迎え「朝時間活用と朝のアウトプット」を提案～

アイランド株式会社

アイランド株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役：粟飯原理咲）が運営する日本最大級の朝のライフスタイルマガジン「朝時間.jp」( https://asajikan.jp/ )は、この春より「朝からはじめるノート習慣」をテーマにしたイベントをシリーズ開催いたします。

「朝時間.jp」ではオープン以来、朝ごはんやヨガなど、一日を心地よく始めるためのさまざまな朝の過ごし方を提案してまいりました。その中でも、自分自身と向き合う「書くこと（ノート）」は、頭の中が整理され、自分の気持ちと向き合う習慣として、私たちが長く注目してきたテーマのひとつです。

近年では「モーニングノート」「ジャーナリング」などの広まりにより、心を整えるための手段としても認識されています。本イベントでは、実践者のゲストを迎え、自分の思考や感情を言語化し心地よい1日を自らデザインするためのアウトプット習慣を皆さんと一緒に体験していきます。

【第1回】池田千恵さんに教わる！「朝ノート」で自分を取り戻す方法

■イベント開催概要

ゲスト：池田千恵さん（株式会社朝6時 代表取締役）

第1回は、朝活の第一人者として知られる池田千恵さんが登壇。朝時間の使い方や、書くことで思考を整理する方法などについてお話しいただき、ノートを使って見える化するメソッドを学びます。

【第2回】勝間和代さんに学ぶ「朝からはじめるタイムマネジメント」AIで“自分との対話”を習慣に

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/1653/table/223_1_0e9a0375de38e786741e3ccc652e2897.jpg?v=202604211151 ]

ゲスト：勝間和代さん（経済評論家）



第2回は、合理的な思考法やタイムマネジメント、スキルアップの方法など、そのライフスタイルが支持される勝間和代さんが登場。勝間流タイムマネジメントをテーマに、AIを活用した“新しい思考整理の方法”を体験していただきます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/1653/table/223_2_0c074ad2c4ce68d5ad9d58a3a51ce1f4.jpg?v=202604211151 ]

今後もさまざまな分野で活躍されている方をゲストに迎え、朝時間の楽しみ方、書く習慣についてお届けしていく予定です。

「朝時間.jp」について

「いつもの朝も、とくべつな朝も。」をコンセプトとした、日本最大級の「朝」のライフスタイルマガジン。朝をもっと効果的に、豊かに活用したい20代後半から40代後半の女性をターゲットに、朝ごはんレシピ、朝カフェスポット、ヨガ、睡眠コラム、世界各地のレポーターから届けられる朝風景など朝型ライフスタイルを楽しむヒントを提供します。



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アイランド株式会社

「フーディストサービス（フーディストノート）」「おとりよせネット」「朝時間.jp」などのサービスをはじめ、イベントスペース「外苑前アイランドスタジオ」を運営しています。これまでありそうでなかった「こんなサービスがあったら、自分たちもみんなも嬉しい」サービスを考え、日々の生活が豊かになるサービスの提供を目指しています。



事業内容：

・「おとりよせネット」「フーディストサービス」「朝時間.jp」など、ライフスタイルメディアの運営

・料理インフルエンサープロモーション／料理インフルエンサーマーケティング事業

・食品ECサイト(オンラインショップ)の集客・販促支援、食を軸にした地域創生支援事業

・食品・飲料ブランドの公式SNS運用サポート

・キッチン雑貨やお取り寄せグルメなどを販売するオンラインストア「Aima」運営

・五感で楽しむ推し活イベントのプロデュース「推しタメ」事業

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