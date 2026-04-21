雷光炎舞かぐづち、今週末開催の『Art Fire Festival 2026』に協賛から一転し急遽出演決定。トップランナー集結のドリームチームによる大規模ファイヤーショーを披露【当日取材のご案内有】

株式会社かぐづち

雷光炎舞かぐづち（株式会社かぐづち）は制作協力および協賛として参画する『Art Fire Festival 2026』（2026年4月24日～26日、群馬県みなかみ町「泊まれる学校 さる小」）において、主催者との協議を経て、急遽「出演者」として土曜日夜のメインステージに参戦することを発表いたします。

お台場を燃やした「炎蛇」を投入！夜の校庭が“火の海”に

数万人規模の超大型イベント「STAR ISLAND」において、お台場の海岸を火の海に変えた大型火気演出「炎蛇（えんじゃ）」。広範囲に炎を展開するため、通常のイベント会場では安全管理の観点から物理的に使用できない規格外のパフォーマンスですが、今週末開催の『Art Fire Festival 2026』では、広大な土のグラウンドを持つ「泊まれる学校 さる小」の環境を活かし、この炎蛇の炎を至近距離で体感する、圧倒的なスケールのショーを展開いたします。

協賛から一転、急遽ステージへ。炎の“ドリームチーム”結成

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=3rmWIq5Tg2w ]

当初「株式会社かぐづち」は、制作支援といった裏方でのサポートに専念する予定でした。しかし、「これだけのトップパフォーマーが同じ場所に集まるなら、全員で歴史に残るショーを創りたい」という主催者・トモツグ氏からの強いオファーを受け、急遽パフォーマンスへの参戦が決定いたしました。

ショーが行われるのは、フェスの熱気が最高潮に達する4月25日（土）の夜。 かぐづち代表のイズミをはじめ、主催者トモツグ、国内外から集結したゲストパフォーマー達、昼間のワークショップで講師を務める講師など、過去に「かぐづち」のプロジェクトに出演経験のあるメンバーがステージに上がります。

日本と世界のファイヤーシーンを牽引するトップランナーたちが、所属や枠組みを超えて一つのショーを創り上げる、一夜限りのドリームチームが誕生します。

新設された「ワンデープラン」でも目撃可能

この前代未聞のオールスターショーは、4月25日（土）の「ワンデープラン（10:00～21:00）」または「日帰りショートプラン（15:00～21:00）」をご購入いただいた皆様にも、追加料金なしでご覧いただけます。

炎のプロフェッショナルたちが本気で遊ぶ、一夜限りのド派手な共演にご期待ください。

チケット・料金プラン概要

参加スタイルに合わせて選べる4つのプランをご用意しています。

宿泊プラン（参加費＋施設利用料）

【A】2泊3日プラン 大人：25,000円 ／ 小学生：15,500円

【B】1泊2日プラン（時間延長対応済） 大人：15,000円 ／ 小学生：9,000円

日帰りプラン（参加費＋施設利用料） ※夜間の宿泊はできません。

【C】日帰りプラン

日時：各日 15:00～21:00（ショー鑑賞のみ）

大人：5,000円 ／ 小学生：2,500円

【D】ワンデープラン ＜NEW!＞

日時：4月25日(土) 09:00～21:00（ワークショップ参加＋ショー鑑賞）

大人：10,000円 ／ 小学生：6,000円

「Art Fire Festival 2026」について

本フェスティバルは、日本全国から第一線で活躍するトップパフォーマーが集結し、その技術と魅力を広く伝える特別なイベントです。

期間中は、総勢10名の専門講師陣による多種多様なワークショップを実施いたします。「ポイ」「スタッフ」「武幻」といった手具の操作から、「火吹き（Fire breathing）」「炎剣を用いた殺陣」、さらには「安全かつ高機能な専用道具の制作」に至るまで、初めて道具に触れる初心者の方から、さらなる技術向上を目指す経験者の方まで幅広く学べるプログラムをご用意しております。

夜にはトップパフォーマーたちによる大迫力のファイヤーショーが開催されるほか、参加者同士が安全にパフォーマンスを楽しめるファイヤーエリアの開放、広大なグラウンドでのキャンプインなど、大自然とノスタルジックな木造校舎に囲まれた非日常の空間で、濃密なエンターテインメント体験を提供いたします。

株式会社かぐづちは、ノスタルジックな木造校舎と豊かな自然に抱かれた非日常の空間で織りなされる本イベントを通じ、ファイヤーパフォーマンスのさらなる可能性と魅力の発信に貢献してまいります。

【開催概要】

■名称：Art Fire Festival 2026

■日程：2026年4月24日(金) 15:00 開始 ～ 4月26日(日) 12:00 解散

■会場：泊まれる小学校 さる小（群馬県利根郡みなかみ町相俣1744-15）

■チケット：2泊券 / 1泊券 / 当日券

■詳細・申込：https://art-fire-festival-2026.jimdosite.com/

■主催：Art Fire Festival 2026 実行委員会

【協賛・協力】

協賛・協力：株式会社かぐづち

燃料協賛：株式会社えがおのきろく

会場協力：泊まれる小学校 さる小

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161977/table/32_1_387a890b51c1b0b6bb8d9a3371033dbc.jpg?v=202604211151 ]

雷光炎舞「かぐづち-KAGUZUCHI-」とは

火の神「カグツチ」の名を冠し、“炎の力”を現代のステージアートに

昇華させたクリエイティブパフォーマンスプロジェクト。

LEDやレーザーなどの光演出と、伝統的なファイヤーパフォーマンスを融合させた

独自の演出スタイルで国内外の大型フェス・企業イベント・地域フェス、

様々なイベントに出演。その公演実績は累計1,000回を突破。

火気演出の安全設計と独自の演出スタイルの両立に優れ、

屋外ステージだけでなく、大規模施設やホテル屋内でのステージショー、

スタジオ内での映像制作など屋内外の舞台・映像の両分野で演出プロデュースも手がける。

その高い安全性とインパクトのある火炎演出、緻密な光のパフォーマンスは

大型イベントやアーティストツアー、映像コンテンツの現場で

“空間演出の核”として高い評価を獲得している。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=zgmG3W1fs-U ]

主な出演実績（一部抜粋）

・未来型花火イベント「STAR ISLAND」（2017~2026／Saudi Arabia／Singapore）

・テレビ朝日『マツコ＆有吉 かりそめ天国 年始3時間SP』（2025）

・台湾フェスティバル 2024（日台交流イベント／上野公園）

・パナソニック VIERA 有機ELテレビ公式デモ映像（2023）

・F1シンガポールグランプリ 2022（Formula 1 Singapore GP）

・東京ヤクルトスワローズ開幕戦セレモニー＠明治神宮球場（2022）

・東京2020聖火リレー「セレブレーション」全国121日間（2021）

・象印 TVCM「炎舞炊き」

・SEKAI NO OWARI 野外ツアー「インソムニアトレイン」全12公演（2018）

・世界耐久選手権／鈴鹿8耐 表彰式＆前夜祭（2018）

・ライオンズフェスティバル2017（西武ドーム・プロ野球開幕ファイヤー演出）

・Jリーグ 川崎フロンターレvsFC東京戦「多摩川クラシコ」ハーフタイムショー

報道関係者様向けの当日取材・撮影について

本イベントでは、メディア・報道関係者様向けのプレスパスを発行しております。

「夜の廃校×日本最高峰の炎の演出」という、非常に映像・写真映えする圧倒的な画の撮影が可能です。テレビ番組の取材、ニュース報道、ドローン撮影等のご相談も承ります。

取材可能日： 2026年4月25日（土） ※メインショーは夜間帯の実施となります。

ご対応可能事項：

・メインショーおよびワークショップ風景の撮影

・かぐづち代表・和泉、および主催者・トモツグへの現地インタビュー

・参加パフォーマーへの取材

取材のお申し込み方法：

末尾の【本件に関するお問い合わせ先】まで、媒体名・ご担当者名・取材希望内容をご連絡ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社かぐづち ／ 雷光炎舞「かぐづち-KAGUZUCHI-」

担当：イズミ

Mail：info@kaguzuchi.com

Web：https://kaguzuchi.com

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