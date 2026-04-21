モビフルEC、カーライフの新たな価値創出に向け、パートナー企業・個人事業主の募集を開始

ユニオンエタニティ株式会社

ユニオンエタニティ株式会社が運営するモビフルECは、カーライフをより快適にし、愛車に長く大切に乗り続けていただける社会の実現を目指し、4月20日よりパートナー企業様および個人事業主様の募集を開始したことをお知らせいたします。

当社では、単なる商品提供にとどまらず、パートナーの皆様と連携しながら、新しい商品・サービス・体験を“共創”していくことを大切にしています。それぞれの知見や強みを掛け合わせることで、カーオーナーの皆様へ、これまでにない魅力や楽しみ方をお届けしたいと考えております。

今回の募集では、カー用品やライフスタイル領域をはじめ、イベント運営、情報発信など、さまざまな分野で活躍されている企業様・事業者様との連携を広く想定しています。商品企画や開発、イベント協賛、SNSを活用したプロモーション施策などを通じて、カーオーナーの皆様に新たな価値を届ける取り組みを進めてまいります。

詳細を見る :https://mobiful-ec.jp/pages/partner?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=partner

募集概要 主な募集対象

・カー用品店、ホームセンター様

・アウトドア、ペット、ガジェット関連企業様

・イベント主催企業様

・ブランド企業様

・SNSや各種メディアで情報発信を行うインフルエンサー・クリエイター様

主な協業内容

・商品提供

・新商品の企画・開発

・イベント協賛

・SNSを活用したタイアップ施策 など

モビフルは、愛車を大切にするカーオーナーの皆様が、より豊かな時間を楽しめる機会を、より多くの場所へ広げていきたいと考えています。今後も、さまざまなパートナーの皆様とともに、新たな価値創出と市場の活性化に取り組んでまいります。

ご関心をお持ちの企業様・個人事業主様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ詳細はこちら：https://mobiful-ec.jp/pages/partner(https://mobiful-ec.jp/pages/partner?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=partner)

会社概要

会社名：ユニオンエタニティ株式会社

所在地：大阪市西区南堀江1-1-14 四ツ橋中埜ビル4階

代表者：安部哲史

事業内容：廃車買取・陸送サービス・カー用品の販売

URL：https://union-eternity.co.jp/

【運営サービス】

ハイシャル：https://haishall.jp/

車陸送ドットコム：https://car-rikusou.com/

モビフルEC：https://mobiful-ec.jp/

モビフル車検：https://mobiful.jp/shaken/

モビフルパーツ：https://parts.mobiful.jp/

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

会社名：ユニオンエタニティ株式会社

担当部署：マーケティング部

TEL：06-6484-6518

E-mail：marketing@union-eternity.co.jp

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