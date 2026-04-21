米国崩壊は始まっているのか？日本に託された「次の世界秩序」という衝撃提言。『２人のアメリカ人が語る　絶望のアメリカ、希望のニッポン』刊行

株式会社ハート出版

本書『２人のアメリカ人が語る 絶望のアメリカ、希望のニッポン』は、アメリカ出身のマックス・フォン・シュラーとジェイソン・モーガンの２人が、自国の現状を「内側」から徹底的に見つめ直し、その危機の本質を描き出すと同時に、日本という国の価値を再発見する評論書です。

２人はまず、現代アメリカが直面している深刻な分断に焦点を当てます。政治的対立の激化、メディアの偏向、教育現場におけるイデオロギーの浸透、さらには軍や歴史認識にまで及ぶ価値観の揺らぎ--それらは単なる社会問題ではなく、「国家の統合そのものを揺るがす構造的危機」であると指摘します。

とりわけ注目されるのは、アメリカの歴史的象徴である南北戦争やリンカーン像をめぐる再評価です。従来の“正義の物語”として語られてきた歴史が、現代の価値観によって書き換えられつつある現状を通して、アメリカが「自らのアイデンティティを見失いつつある」姿を浮き彫りにします。

さらに２人は、ポリティカル・コレクトネス（政治的正しさ）が社会の自由な議論を制限し、結果として国家の活力を奪っている現実にも踏み込みます。こうした動きは軍や外交政策にも影響を及ぼし、アメリカの国際的影響力の低下へとつながっていると分析します。

一方で本書は、単なるアメリカ批判にとどまりません。むしろ主軸となるのは、「ではこれからの世界でどの国が希望を担うのか」という問いです。その答えとして提示されるのが、日本です。

日本は長い歴史の中で培ってきた共同体意識、自然と共存する価値観、そして農業・漁業をはじめとする持続可能な社会構造を有しています。著者たちは、これらがグローバル資本主義の行き詰まりが見え始めた現代において、極めて重要な意味を持つと評価します。

また、日本は地政学的にも重要な位置にありながら、戦後体制の制約の中で独自の外交・安全保障戦略を十分に発揮できていない現実があります。本書では、日本が真に自立した国家として国際社会に貢献するための方向性についても提言がなされます。

本書のもう一つの特徴は、日英二言語で構成されている点です。これは、日本国内だけでなく、世界に向けて「日本の価値」を発信する意図を持った構成であり、国際的な読者にも直接メッセージが届く設計となっています。

【書籍情報】

書名：２人のアメリカ人が語る 絶望のアメリカ、希望のニッポン

著者： マックス・フォン・シュラー／ジェイソン・モーガン

仕様：四六判並製・256ページ

ISBN：978-4-8024-0258-3

発売：2026.04.21

本体：1600円（税別）

発行：ハート出版

商品URL：https://www.810.co.jp/hon/ISBN978-4-8024-0258-3.html

【著者】マックス・フォン・シュラー（Max von Schuler）

元海兵隊・歴史研究家。ドイツ系アメリカ人。1974年岩国基地に米軍海兵隊として来日、その後日本、韓国で活動。

退役後、国際基督教大学、警備会社を経て、役者として「釣りバカ日誌８」等、ナレーターとして「足立美術館音声ガイド」等、日本で活動。YouTube公式チャンネル「軍事歴史がMAXわかる！」でも情報発信中。著書に『［普及版］アメリカ人が語る アメリカが隠しておきたい日本の歴史』『［普及版］アメリカ人が語る 内戦で崩壊するアメリカ』『沈む超大国・アメリカの未来』（以上、ハート出版）、『太平洋戦争 アメリカに嵌められた日本』（ワック）、『アメリカ白人の闇』（桜の花出版）、共著に『日本を弱体化させるワシントンの陰謀を潰せ！』（ビジネス社）などがある。

【著者】ジェイソン・モーガン（Jason Morgan）

麗澤大学准教授。歴史学者・日本史研究者。1977年アメリカ合衆国ルイジアナ州生まれ。テネシー大学チャタヌーガ校で歴史学を専攻後、名古屋外国語大学、名古屋大学大学院、中国昆明市の雲南大学に留学。その後、ハワイ大学の大学院で中国史を専門に研究。フルブライト研究者として早稲田大学大学院法務研究科で研究したのち、ウィスコンシン大学で博士号を取得。一般社団法人日本戦略研究フォーラム研究員を経て、2020年4月より現職。著書に『バチカンの狂気』『ディープステートに寝返ったトランプ』（以上、ビジネス社）、『アメリカはなぜ日本を見下すのか』（ワニブックス）、『［復刻版］リベラルに支配されたアメリカの末路』（経営科学出版）、共著に『日本を弱体化させるワシントンの陰謀を潰せ！』（ビジネス社）などがある。