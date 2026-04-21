nana′s green tea、看板商品「抹茶白玉パフェ」をアイスで再現　全国のセブン‐イレブンにて4月28日より発売！

ダイコク電機株式会社

当社の関連会社である株式会社七葉（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：朽網一人、以下「七葉」）は、自社の運営するグローバルカフェブランド「nana's green tea」の看板商品「抹茶白玉パフェ」をイメージしたアイス「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」をセブン‐イレブン・ジャパン、井村屋と共同開発しました。本商品は、2026年4月28日（火）より全国のセブン‐イレブンで発売します。

今回の取り組みは、セブン‐イレブン・ジャパン・井村屋・nana's green teaの初のコラボレーションであり、またnana's green teaとして初めてコンビニエンスストアで販売される商品となります。

看板商品「抹茶白玉パフェ」をアイスで再現

詳細を見る :https://www.nanasgreentea.com/blogs/news/20260421

「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」は、抹茶・日本茶をテーマにしたグローバルカフェブランド「nana's green tea」の看板商品「抹茶白玉パフェ」をイメージしたパフェアイスです。

抹茶蜜、ホイップ風アイス、おもち、甘納豆入りつぶあん、抹茶アイス、クッキークランチを重ね、食べ進めるごとに味わいや食感の変化を楽しめる構成にしています。

抹茶には、抹茶の旨味とすっきりとした苦味が特徴のnana's green teaオリジナルブレンド抹茶を使用しています。

商品概要

商品名：ナナズグリーンティー 抹茶パフェ

価格：388円（税抜）

発売日：2026年4月28日（火）

販売場所：全国のセブン‐イレブン

※店舗によっては取り扱いがない場合もございます。

■nana's green teaのPR TIMESリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000140.000042376.html)

nana's green teaとは

自由が丘で2001年に誕生した株式会社七葉が運営するグローバルカフェブランドで、国内外で抹茶・日本茶をテーマにしたカフェ業態として最大規模を誇ります。「新しい日本のカタチ」をコンセプトに、抹茶をはじめとした、日本が有する食文化・食材、茶の湯の文化、その精神などの伝統を大切にしながら、その魅力を現代の生活の中でも身近にお楽しみいただけるように、商品やデザインを展開しています。

■食材へのこだわり

・抹茶：ドリンクやパフェなど用途に応じて、 京都宇治の老舗茶問屋・山政小山園の茶師が合組（ブレンド）したものを使用。それぞれ摘み方や蒸し方、挽き方などが丁寧に吟味されています。

・お米：国産の有機米。 農薬・化学肥料を一切使用せず、環境にも優しく育てられたお米です。

※一部店舗では「あきたecoライス米」を使用しております。

・鮪：和歌山県・那智勝浦港の天然鮪。延縄漁で水揚げされた鮪を活〆し、味や品質、歯応えなどを損なわない特殊冷凍法にて、 最高の品質で全国の店舗へお届けしています。

※一部店舗においては取り扱いが異なる場合がございます。

■空間へのこだわり

店内は「現代の茶室」をコンセプトにデザイン。ブランドとしての統一感を保ちながら、その土地の歴史や文化を採り入れ、茶室を現代の空間に蘇らせています。ひとつとして同じデザインの店舗はなく、オリジナリティと遊びごころあふれる空間でお客様をおもてなしいたします。

詳細を見る :https://www.nanasgreentea.com/

■運営サイト・SNS

・公式サイト：https://www.nanasgreentea.com

・公式オンラインストア：https://www.nanasgreentea.com/collections/nanas-online

・Instagram：https://www.instagram.com/nanasgreentea_official/

・X：https://x.com/nanasgreentea_j

・公式アプリ（App Store(https://apps.apple.com/jp/app/nanasgreentea/1610127396)・Google Play Store(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nanasgreentea.app)）

株式会社七葉について

株式会社七葉は、2003年7月1日に設立されました。「新しい日本のカタチ」をブランドコンセプトに据え、抹茶カフェ「nana’s green tea」を国内外に展開しています。

2024年10月1日に第三者割当増資を実施し、ダイコク電機株式会社の関連会社となりました。

ダイコク電機株式会社について

ダイコク電機株式会社は、「イノベーションによる新しい価値づくり」を経営理念に掲げ、パチンコ業界における情報システムおよびアミューズメント事業を展開しています。パチンコホール向けコンピュータシステムでは約4割のシェアを有し、業界をリード。膨大なビッグデータを活用し、新たな価値創出に取り組んでいます。

ダイコク電機株式会社 :https://www.daikoku.co.jp/