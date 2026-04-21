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累計販売数10万枚突破(※)頭で−10℃を体感できる帽子ブランド「−TEN°(マイナステン)」2026年春夏デザインが新登場暑さ対策と機能性を両立し、夏レジャーを快適にアップデート
クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）が展開する、暑熱対策に特化した帽子ブランド「−TEN°（マイナステン）」より2026年春夏新作として2アイテムを、2026年4月中旬より自社ECサイトにて販売を開始いたしました。
公式サイト：https://www.crossplus.jp/shop/crossmarche/
（※）2024年7月〜2026年3月末 出荷ベース
■「−TEN°(マイナステン)」について
1.熱を遮る「特殊アルミ生地」
帽子の内側に、赤外線を反射するアルミフィルム糸を使用した特殊アルミ生地を採用しました。遮熱性実験として、特殊アルミ生地が含まれる加工生地・未加工生地に、それぞれ光を照射して30分間の上昇温度を比べた結果、最大で−10℃の差が確認されており(※)、日差しが厳しい時こそ、被りたくなる帽子を目指しました。
※第三者機関による生地単体での遮熱試験結果（JIS L 1951）に基づく数値。実際の製品着用時は使用環境や個人差により体感温度が異なります。
2. 汗をかいてもさらっと快適「吸水速乾」
額に触れる汗止め部分には吸水速乾素材を採用しました。汗によるベタつきを抑え、長時間の着用でも快適さをキープします。
3.熱・ムレを逃がす、通気性にこだわった「ベンチレーション仕様」
帽子の側面や後ろ部分に風が通るベンチレーション仕様にすることで、こもりがちな熱や湿気を自然に逃がし、長時間の着用でも快適に過ごせます。
■アイテム紹介
深めのシルエットで小顔効果も実現。アクティブなシーンに欠かせないコード紐をあしらいながらも、
全体のシェイプを上品に仕上げることで、アウトドアからタウンユースまでシームレスに活躍するアイテムです。
カラー：Lグレー・グレー・黒・ベージュ・カーキ・ネイビー
サイズ：フリー（58cm）
希望小売価格：税込2,970円
−TEN°サファリハット
顔まわりをしっかりカバーしてくれる広めのツバデザインで日差しをカット。洗練されたシンプルなデザインで、カジュアルすぎずどんなコーディネートにも合わせやすい大人のサファリハット。
機能性と美しさを両立し、夏のアウトドアシーンに品格を添えるアイテムです。
カラー：Lグレー・グレー・黒・ベージュ・カーキ・ネイビー
サイズ：フリー（58cm）
希望小売価格：税込2,970円
■クロスプラス 会社概要
会社名：クロスプラス株式会社
代表者：山本大寛
所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13
URL ：https://www.crossplus.co.jp
クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
関連リンク
自社ECサイト「クロスマルシェ」
https://www.crossplus.jp/shop/crossmarche/
公式サイト：https://www.crossplus.jp/shop/crossmarche/
（※）2024年7月〜2026年3月末 出荷ベース
■「−TEN°(マイナステン)」について
1.熱を遮る「特殊アルミ生地」
※第三者機関による生地単体での遮熱試験結果（JIS L 1951）に基づく数値。実際の製品着用時は使用環境や個人差により体感温度が異なります。
2. 汗をかいてもさらっと快適「吸水速乾」
額に触れる汗止め部分には吸水速乾素材を採用しました。汗によるベタつきを抑え、長時間の着用でも快適さをキープします。
3.熱・ムレを逃がす、通気性にこだわった「ベンチレーション仕様」
帽子の側面や後ろ部分に風が通るベンチレーション仕様にすることで、こもりがちな熱や湿気を自然に逃がし、長時間の着用でも快適に過ごせます。
■アイテム紹介
−TEN°裏メッシュビス付ジョッキー
深めのシルエットで小顔効果も実現。アクティブなシーンに欠かせないコード紐をあしらいながらも、
全体のシェイプを上品に仕上げることで、アウトドアからタウンユースまでシームレスに活躍するアイテムです。
カラー：Lグレー・グレー・黒・ベージュ・カーキ・ネイビー
サイズ：フリー（58cm）
希望小売価格：税込2,970円
−TEN°サファリハット
顔まわりをしっかりカバーしてくれる広めのツバデザインで日差しをカット。洗練されたシンプルなデザインで、カジュアルすぎずどんなコーディネートにも合わせやすい大人のサファリハット。
機能性と美しさを両立し、夏のアウトドアシーンに品格を添えるアイテムです。
カラー：Lグレー・グレー・黒・ベージュ・カーキ・ネイビー
サイズ：フリー（58cm）
希望小売価格：税込2,970円
■クロスプラス 会社概要
会社名：クロスプラス株式会社
代表者：山本大寛
所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13
URL ：https://www.crossplus.co.jp
クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
関連リンク
自社ECサイト「クロスマルシェ」
https://www.crossplus.jp/shop/crossmarche/