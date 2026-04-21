累計販売数10万枚突破(※)頭で−10℃を体感できる帽子ブランド「−TEN°(マイナステン)」2026年春夏デザインが新登場暑さ対策と機能性を両立し、夏レジャーを快適にアップデート

顔まわりをしっかりカバーしてくれる広めのツバデザインで日差しをカット。洗練されたシンプルなデザインで、カジュアルすぎずどんなコーディネートにも合わせやすい大人のサファリハット。機能性と美しさを両立し、夏のアウトドアシーンに品格を添えるアイテムです。