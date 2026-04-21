株式会社サンクユー代表・堀川治のインタビューが品川区民ニュースに掲載｜BtoB受注を最適化する現場起点のEC構築力を紹介
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、地域密着メディア「品川区民ニュース」に、当社代表・堀川治のインタビュー記事が掲載されたことをお知らせいたします。
掲載日は2026年4月13日、記事タイトルは「? 事業に合わせた受注動線の最適解を提供する ?～株式会社サンクユー 代表取締役社長 堀川治さん～」です。
■ 掲載記事で紹介されたサンクユーの強み
掲載記事では、サンクユーが主に卸売サイト・受注サイトなどのBtoB向けECサイト制作を行っていること、そしてBtoB-ECではデザイン以上に受発注のしやすさが重要であるという考え方が紹介されています。
記事内では、取引先ごとの掛け率、一括購入、CSV発注、基幹システム連携など、BtoB特有の複雑な要件に対して、企業ごとにカスタマイズしてシステムを構築している点が語られています。
■ 現場を見て作るという開発姿勢
インタビューでは、代表の堀川が「現場に行かないとシステムは作れない」という考えのもと、物流現場にも入り込みながら業務動線を理解してきたことが紹介されています。
実際の業務フローや受注から発送までの流れを把握したうえで設計することで、現場で使いやすいシステムづくりにつなげている点が、サンクユーの大きな特長として取り上げられました。
■ BtoB-EC導入で求められるのは仕組み化
記事では、電話やFAXによる受注が残る企業が多い一方で、BtoB-ECの導入によって生産性向上や属人化リスクの軽減が期待できることにも触れられています。
特に、受注対応に複数人が関わっている場合や、特定担当者にノウハウが集中している場合には、システム化の価値が大きいことが紹介されています。
あわせて、予算に応じて優先順位を付けながら段階的に機能追加していく進め方も、現実的な導入方法として語られています。
■ EC-CUBEを活用した柔軟な構築支援
掲載記事では、サンクユーがEC-CUBEのゴールドランク公式パートナーであること、さらに制作したサイトの中にはEC-CUBE活用サイトの中から「機能カスタマイズに優れたサイト」として表彰された実績があることも紹介されています。
サンクユー公式サイトでも、同社は「卸・メーカーの受注DXパートナー」「BtoB受注サイト構築・Web受注化」を掲げ、BtoB受注のEC化支援を打ち出しています。
■ こんな企業様におすすめ
・電話やFAXによる受注業務を見直したい
・BtoB向けECサイトを作りたいが、何から始めればよいか分からない
・取引先ごとの価格や受注フローに対応できる仕組みを作りたい
・基幹システム連携を含めて相談したい
・現場で使われるBtoB-ECを構築したい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
サンクユーは、業界・商習慣・社内運用を踏まえた最適な受注導線をご提案いたします。
■ 掲載記事はこちら
品川区民ニュース
「? 事業に合わせた受注動線の最適解を提供する ?～株式会社サンクユー 代表取締役社長 堀川治さん～」
https://kumin.news/shinagawa/articles/1262523
【株式会社サンクユーについて】
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用した柔軟なカスタマイズ開発に強みを持ち、卸売・医療機器・電子部品・印刷など幅広い業界の支援を行っています。
公式サイトでは「卸・メーカーの受注DXパートナー」として、BtoB受注サイト構築・Web受注化を掲げています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：株式会社サンクユー公式サイト
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
掲載日は2026年4月13日、記事タイトルは「? 事業に合わせた受注動線の最適解を提供する ?～株式会社サンクユー 代表取締役社長 堀川治さん～」です。
■ 掲載記事で紹介されたサンクユーの強み
掲載記事では、サンクユーが主に卸売サイト・受注サイトなどのBtoB向けECサイト制作を行っていること、そしてBtoB-ECではデザイン以上に受発注のしやすさが重要であるという考え方が紹介されています。
記事内では、取引先ごとの掛け率、一括購入、CSV発注、基幹システム連携など、BtoB特有の複雑な要件に対して、企業ごとにカスタマイズしてシステムを構築している点が語られています。
■ 現場を見て作るという開発姿勢
インタビューでは、代表の堀川が「現場に行かないとシステムは作れない」という考えのもと、物流現場にも入り込みながら業務動線を理解してきたことが紹介されています。
実際の業務フローや受注から発送までの流れを把握したうえで設計することで、現場で使いやすいシステムづくりにつなげている点が、サンクユーの大きな特長として取り上げられました。
■ BtoB-EC導入で求められるのは仕組み化
記事では、電話やFAXによる受注が残る企業が多い一方で、BtoB-ECの導入によって生産性向上や属人化リスクの軽減が期待できることにも触れられています。
特に、受注対応に複数人が関わっている場合や、特定担当者にノウハウが集中している場合には、システム化の価値が大きいことが紹介されています。
あわせて、予算に応じて優先順位を付けながら段階的に機能追加していく進め方も、現実的な導入方法として語られています。
■ EC-CUBEを活用した柔軟な構築支援
掲載記事では、サンクユーがEC-CUBEのゴールドランク公式パートナーであること、さらに制作したサイトの中にはEC-CUBE活用サイトの中から「機能カスタマイズに優れたサイト」として表彰された実績があることも紹介されています。
サンクユー公式サイトでも、同社は「卸・メーカーの受注DXパートナー」「BtoB受注サイト構築・Web受注化」を掲げ、BtoB受注のEC化支援を打ち出しています。
■ こんな企業様におすすめ
・電話やFAXによる受注業務を見直したい
・BtoB向けECサイトを作りたいが、何から始めればよいか分からない
・取引先ごとの価格や受注フローに対応できる仕組みを作りたい
・基幹システム連携を含めて相談したい
・現場で使われるBtoB-ECを構築したい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
サンクユーは、業界・商習慣・社内運用を踏まえた最適な受注導線をご提案いたします。
■ 掲載記事はこちら
品川区民ニュース
「? 事業に合わせた受注動線の最適解を提供する ?～株式会社サンクユー 代表取締役社長 堀川治さん～」
https://kumin.news/shinagawa/articles/1262523
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用した柔軟なカスタマイズ開発に強みを持ち、卸売・医療機器・電子部品・印刷など幅広い業界の支援を行っています。
公式サイトでは「卸・メーカーの受注DXパートナー」として、BtoB受注サイト構築・Web受注化を掲げています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：株式会社サンクユー公式サイト
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
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