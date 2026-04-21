腫瘍アブレーション業界、2032年までに1434百万米ドル規模へ拡大見込み
腫瘍アブレーションとは
腫瘍アブレーションは、ラジオ波焼灼（RFA）、マイクロ波焼灼（MWA）、凍結療法（クライオ）、高密度焦点式超音波（HIFU）などを通じ、腫瘍細胞を体内で直接壊死させる腫瘍治療デバイスである。腫瘍アブレーションの最大の特徴は外科切除を伴わない点にあり、低侵襲治療として入院期間短縮や術後回復の迅速化に寄与する。
近6か月の臨床データでは、肝臓腫瘍に対するマイクロ波アブレーションの局所制御率が90%以上に達するケースも報告されており、腫瘍アブレーションの治療精度と安全性は着実に向上している。特に画像ガイド技術（CT・MRI融合ナビゲーション）の進化により、微小病変への精密アプローチが可能となり、治療成功率の向上に寄与している。
腫瘍アブレーションは、手術困難症例や高齢患者に対し、安全性と回復効率を両立する治療手段として注目されており、画像ガイド技術やエネルギー制御の進化とともに、臨床適用範囲が拡大している。特に肝癌・肺癌領域においては標準治療の一角を担いつつあり、低侵襲医療ニーズの高まりと相まって市場成長を強く牽引している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347484/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347484/images/bodyimage2】
図. 腫瘍アブレーションの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「腫瘍アブレーション―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、腫瘍アブレーションの世界市場は、2025年に817百万米ドルと推定され、2026年には879百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）8.5%で推移し、2032年には1434百万米ドルに拡大すると見込まれています。
腫瘍アブレーション市場成長の構造要因
腫瘍アブレーション市場の拡大は、がん罹患率の上昇と低侵襲治療志向の強まりが主因である。世界的な高齢化により、外科手術が困難な患者層が増加し、腫瘍アブレーションの需要は構造的に拡大している。また、医療コスト抑制の観点からも、短期入院・低侵襲治療を実現する腫瘍アブレーションは医療機関にとって導入メリットが大きい。
さらに、AIを活用した術前シミュレーションやリアルタイム温度モニタリング技術の導入が進み、エネルギー制御の精度向上が市場成長を後押ししている。北米および欧州では保険償還制度の整備により普及が加速し、アジア太平洋地域でも高機能医療機器需要の増加が顕著である。
腫瘍アブレーションの応用拡張と技術トレンド
腫瘍アブレーションは従来の肝癌中心から、肺・腎・骨転移など多部位への適用が進んでいる。特にマイクロ波アブレーションは高出力・短時間治療が可能であり、大型腫瘍への適応拡大が進行中である。
加えて、免疫療法との併用（アブレーション＋免疫チェックポイント阻害剤）が近年の研究トレンドとして注目されており、腫瘍アブレーションが全身治療のトリガーとして機能する可能性が示唆されている。
2025年以降、ハイブリッド治療モデルの臨床試験が増加しており、腫瘍アブレーションは単独治療から統合治療プラットフォームへと進化しつつある。
腫瘍アブレーション市場の制約と技術課題
一方で、腫瘍アブレーションには明確な制約も存在する。特に大型腫瘍や境界不明瞭な病変に対する長期有効性は依然として限定的であり、局所再発リスクが課題となる。また、腫瘍アブレーションは術者の経験に大きく依存するため、治療結果のばらつきが避けられない。
腫瘍アブレーションは、ラジオ波焼灼（RFA）、マイクロ波焼灼（MWA）、凍結療法（クライオ）、高密度焦点式超音波（HIFU）などを通じ、腫瘍細胞を体内で直接壊死させる腫瘍治療デバイスである。腫瘍アブレーションの最大の特徴は外科切除を伴わない点にあり、低侵襲治療として入院期間短縮や術後回復の迅速化に寄与する。
近6か月の臨床データでは、肝臓腫瘍に対するマイクロ波アブレーションの局所制御率が90%以上に達するケースも報告されており、腫瘍アブレーションの治療精度と安全性は着実に向上している。特に画像ガイド技術（CT・MRI融合ナビゲーション）の進化により、微小病変への精密アプローチが可能となり、治療成功率の向上に寄与している。
腫瘍アブレーションは、手術困難症例や高齢患者に対し、安全性と回復効率を両立する治療手段として注目されており、画像ガイド技術やエネルギー制御の進化とともに、臨床適用範囲が拡大している。特に肝癌・肺癌領域においては標準治療の一角を担いつつあり、低侵襲医療ニーズの高まりと相まって市場成長を強く牽引している。
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図. 腫瘍アブレーションの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「腫瘍アブレーション―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、腫瘍アブレーションの世界市場は、2025年に817百万米ドルと推定され、2026年には879百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）8.5%で推移し、2032年には1434百万米ドルに拡大すると見込まれています。
腫瘍アブレーション市場成長の構造要因
腫瘍アブレーション市場の拡大は、がん罹患率の上昇と低侵襲治療志向の強まりが主因である。世界的な高齢化により、外科手術が困難な患者層が増加し、腫瘍アブレーションの需要は構造的に拡大している。また、医療コスト抑制の観点からも、短期入院・低侵襲治療を実現する腫瘍アブレーションは医療機関にとって導入メリットが大きい。
さらに、AIを活用した術前シミュレーションやリアルタイム温度モニタリング技術の導入が進み、エネルギー制御の精度向上が市場成長を後押ししている。北米および欧州では保険償還制度の整備により普及が加速し、アジア太平洋地域でも高機能医療機器需要の増加が顕著である。
腫瘍アブレーションの応用拡張と技術トレンド
腫瘍アブレーションは従来の肝癌中心から、肺・腎・骨転移など多部位への適用が進んでいる。特にマイクロ波アブレーションは高出力・短時間治療が可能であり、大型腫瘍への適応拡大が進行中である。
加えて、免疫療法との併用（アブレーション＋免疫チェックポイント阻害剤）が近年の研究トレンドとして注目されており、腫瘍アブレーションが全身治療のトリガーとして機能する可能性が示唆されている。
2025年以降、ハイブリッド治療モデルの臨床試験が増加しており、腫瘍アブレーションは単独治療から統合治療プラットフォームへと進化しつつある。
腫瘍アブレーション市場の制約と技術課題
一方で、腫瘍アブレーションには明確な制約も存在する。特に大型腫瘍や境界不明瞭な病変に対する長期有効性は依然として限定的であり、局所再発リスクが課題となる。また、腫瘍アブレーションは術者の経験に大きく依存するため、治療結果のばらつきが避けられない。