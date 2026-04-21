NRF 2026 APAC：次世代のリテールはここから始まる





注目の登壇者ラインナップを発表、拡大した展示エリア

期間限定の渡航特典情報も公開

シンガポール、2026年4月21日 /PRNewswire/ -- 期待と注目が集まるなか、2026年6月2日から4日までの3日間、NRF 2026: Retail's Big Show Asia Pacific (NRF 2026 APAC) が National Retail Federation（全米小売業協会）とComexposium Singaporeの共催によりシンガポールで開催されます。アジア太平洋地域を代表するリテール企業の経営層やイノベーター、そして主要な意思決定者が一堂に会し、業界の未来を議論します。

80以上の国と地域から13,000名を超えるリテール業界のプロフェッショナルの来場が見込まれるアジア太平洋地域で最も権威ある本イベントには、DFI Retail Group、Sephora、ファミリーマート、Dyson、Central Retailや Unileverなど、2,500社を超える主要リテールブランドの経営幹部が参加予定です。世界におけるリテール業界の未来をAPACが牽引する今、NRF 2026 APAC は、新たな協業相手やインサイトの獲得、そしてビジネス変革を促すための他に類を見ないプラットフォームとなっています。

世界の主要リテール企業のリーダーが登壇し、カンファレンス構成を拡充

公式カンファレンス の内容が次々と明らかになるなか、この度、新たにOlive Young、Gill Capital (H&M)、 そしてWoolworths Groupからの登壇が決定しました。すでに充実しているラインナップにさらに厚みが加わり、カンファレンスの質は一段と高まっています。

LVMH North America（前Chairman and CEO）Anish Melwani氏コメント：

「NRF 2026 APACは、リテールの未来を形づくるアイディア、才能、そしてイノベーションが集結する極めて力強いプラットフォームです。LVMHでは、ブランドの核として職人技を守り継承しながらも、顧客体験をさらに高めていくために、イノベーションは欠かせない要素だと考えていました。アジア太平洋の各地域から集まった業界のリーダーたちと意見を交わし、多様な視点を共有しながら、この地域におけるリテール業界の革新に共に取り組むことを、私個人としても楽しみにしています。」

National Retail Federation（President and CEO）Matthew Shay氏コメント：

「NRF 2026 APACは、まさにリテールの未来が実際に形となって現れる場です。業界のリーダーと直接つながり、最新かつ革新的なテクノロジーに触れ、急速に変化する市場環境の中で、顧客にどのようなサービスを提供すべきかを考える絶好の機会でもあります。アジア太平洋版NRFの開催が実現して以来、主催者として来場しているブランドの数が急増している現象を目の当たりにしています。リテールブランドの来場者数で言えば、2024年には1,200社でしたが、2025年には2,200社へと83％増の結果となっています。イノベーションや次世代のリテールソリューションを求める声がますます高まっていることから、本年の来場ブランド数も、引き続き増加していくことが見込まれています。」

より大規模で、没入感あふれる展示体験へ

2026年の展示フロアは、業界からの高まる需要と参加意欲を受け、展示スペースを2フロア体制へと大幅に拡張します。現在、展示スペースの80％がすでに成約済みでRelex、Vusion、そして Googleなど300社以上の主要ソリューションプロバイダーが出展し、リテール事業を再定義する最先端テクノロジーを披露する予定です。

リテール事業者の皆様は、展示フロアを無料でご覧いただけます。リテールの次世代"Next Now"を牽引する最新のイノベーションをその場で体感できる貴重な機会です。

NRF APAC Innovators Showcase 去年より35％スペースを拡大

去年に続き、NRF 2026 APAC の注目のエリアであるNRF APAC Innovators Showcase は、さらにスペースを35％拡大し、35社の最先端企業による展示をご覧いただけます。

リテール業界を大きく変革する革新的テクノロジーの影響は、もはやアジア太平洋地域にとどまりません。そうした最先端の技術のなかでも、特に厳選されたソリューションだけがこの展示エリアに集結しています。

・Rokt -ファーストパーティデータと機械学習を活用し、ECのチェックアウト体験を最適化。購入直前の"トランザクションモーメント"で追加収益を生み出す新たなマネタイズ機会を創出します。

・JohnSmith.ai - AI がブランドアンバサダーとして常時稼働し、リアルタイムのライブコマースを実現。どの場面でも一貫したブランド体験を提供し、顧客エンゲージメントを最大化します。

・Cookiy AI - 音声エージェントが AI モデレーターとして消費者リサーチを自動化。即時に活用できるインサイトを生成し、リテールチームの意思決定と業務スピードを大幅に向上させます。

これらの企業は、リテール業界が AI 主導・データドリブン・体験価値重視のエコシステムへと進化しつつある大きな今の潮流を具現化しています。

アジア太平洋地域を代表するリテールイベントへの参加登録をお早めに

旅費の高騰を踏まえ、NRF 2026 APAC では国境を越えて来場する参加者を支援するために、シンガポールの国外から渡航される対象となるリテール事業者および業界パートナーのなかでAll‑Access Pass購入者を対象とした200ドル分の旅費の補助を提供します。

All-Access Pass でできること:

・主要キーノート講演やブレイクアウトセッション、Exhibitor Big Ideasでの

講演も含め、70セッション以上の聴講

・グローバル･リテール企業のリーダー達とのネットワーキング

・展示フロアへの3日間のアクセス

詳細及び 申込条件は、以下のリンクよりご確認いただけます。https://nrfbigshowapac.nrf.com/

NRF 2026: Retail's Big Show Asia Pacific について

アジア太平洋地域で最も重要なリテールイベントが、2026年6月2日から4日にシンガポールで開催されます。 NRFのアジア太平洋版である本イベントには、急成長を続けるこの地域からリテール業界のリーダーが集結し、地域全体を視野に入れた協業と知見の共有を促します。

参加者は、 3日間にわたるカンファレンスでトップリーダーからインスピレーションを得られるほか、 最新のリテールソリューションを網羅した大規模な展示フロアや、革新的なテクノロジーを実際に体験できる多彩なプログラムを通じて業界の最前線を一望することができます。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com