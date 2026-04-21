株式会社ラック(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村山 敏一、以下 ラック)は、クラウド型SOC(Security Operation Center)により運用の高度化とコストの最適化を実現する統合SOCサービス「JSOC xPDR Advanced」を、2026年10月1日より提供開始します。





▼JSOC xPDR Advanced

https://www.lac.co.jp/operation/jsocxpdr_advanced.html









本サービスは、2024年4月に発表した「JSOC xPDR」を基盤とし、Microsoft 365中心の監視から複数のセキュリティソリューションを横断的に統合・分析する運用へと拡張したものです。脅威の早期発見と封じ込め(Detection and Response)により、実践的なセキュリティ対策を実現します。





昨今のサイバー攻撃の高度化とIT環境の複雑化によって、単一のセキュリティ製品による防御では十分とは言えなくなっており、企業では対策に合わせて複数の製品が導入されています。そのため、複数のセキュリティ製品により分散されているログやアラートを統合し、横断的に分析・対応する統合SOCの重要性が高まっています。





統合SOCに対して、ラックはこれまで官公庁や金融機関、小売業など向けに個別構築型の「プライベートSOC」を提供してきましたが、ログ収集や分析基盤の設計・構築に時間とコストを要する課題がありました。





JSOC xPDR Advancedは、大量のログデータを収集・分析できるSIEMプラットフォーム「Splunk」をクラウド型SIEM(SIEM as a Service：SIEMaaS)として活用することで、短期間かつ低コストでの統合SOCの導入を可能とし、自社で基盤を構築することなく高度な監視・分析を実現します。









●サービスの3つの特徴

1. 高度な相関分析による検知精度の向上

ラックがこれまで蓄積してきた独自の分析ルールに加え、Splunkの分析ルールを組み合わせ、多様なログ・アラートを横断的に分析します。さらに相関分析を行うことで、単一のアラートでは見逃されがちな攻撃の兆候を早期に検知します。





2. ID基盤やクラウドサービスを含めた統合監視

ID基盤やSaaSなど、インターネットに公開された領域を狙った攻撃が増加しています。本サービスでは、これらのログやアラートを統合的に監視することで、アカウント侵害や不正アクセスの早期発見と被害の最小化を支援します。





3. 検知から初動対応までの一貫した支援

アラート発生後の調査や初動対応のアドバイスに加え、お客様環境のセキュリティ製品を用いた隔離や調査対応を代行するオプションも提供することで、インシデント対応における運用負荷を大幅に軽減します。





今後は、アラートの検知・分析・対応にAIを活用し、アナリストとAIを連携させる機能や、日本国内における脅威インテリジェンスをさらに強固にSIEMと連携させる機能拡張を予定しています。





ラックは今後も、長年培ってきたSOC運用の知見と最新の技術を組み合わせることで、高度化するサイバー攻撃に対応し、お客様のセキュリティ運用の高度化と効率化を支援してまいります。









●Splunk Services Japan合同会社様からのエンドースメント

株式会社ラック様による「JSOC xPDR Advanced」の発表を心より歓迎いたします。

昨今のサイバー脅威の高度化とIT環境の複雑化に伴い、セキュリティ運用の重要性はかつてないほど高まっています。

ラック様が長年培ってきた高度なセキュリティ監視・運用ノウハウと、当社のデータプラットフォーム「Splunk Enterprise」が融合することで、お客様はより迅速かつ的確な脅威検知と対応が可能になると確信しております。

本サービスが、多くのお客様のセキュリティレジリエンス向上に大きく貢献することを期待するとともに、今後もラック様との強固なパートナーシップを通じて、日本企業の皆様の安全なデジタル変革を支援してまいります。





Splunk Services Japan合同会社

社長執行役員

内山 純一郎









■株式会社ラックについて

https://www.lac.co.jp/

ラックは、サイバーセキュリティとシステムインテグレーションの豊富な経験と最新技術で、社会や事業の様々な課題を解決するサービスを提供しています。創業当初から金融系や製造業など日本の社会を支える基盤システムの開発に携わり、近年ではAIやクラウド、テレワークなどDX時代に適した最新のITサービスも手掛けています。また、1995年に日本初の情報セキュリティサービスを開始して以降、国内最大級のセキュリティ監視センターJSOC、サイバー救急センター、脆弱性診断、ペネトレーションテストやIoTセキュリティなど常に最新のサイバー攻撃対策や事故対応の最前線で活動する、情報セキュリティ分野のリーディング企業です。





＊ラック、LACは、株式会社ラックの国内およびその他の国における登録商標または商標です。

＊その他、記載されている会社名・団体名、製品名などは、各社の登録商標または商標です。

＊記載されている情報は、発表時点のものです。その後予告なしに変更となる場合があります。