累計7,000台超を販売した「おうちDEサウナ」ブランドが、新モデル「TOTONOI CUBE」を発表。“置くだけでととのう”国産プライベートサウナを販売開始。
株式会社TOVERI（本社：大阪府）は、
累計7,000台以上を販売した家庭用サウナ「おうちDEサウナ」の開発実績をもとに、
新モデル「TOTONOI CUBE」を発表いたします。
工事不要・100V電源で使用できる新商品「TOTONOI CUBE」を発表しました。
近年のサウナブームと在宅時間の増加を背景に、自宅で本格的に“ととのう”需要が高まっています。
同製品は従来の課題であった「価格・設置・電気代」を解決した新モデルです。
公式サイトにて販売を開始いたします。
■ 開発背景
近年、サウナ需要の高まりにより家庭用サウナ市場は拡大しています。
一方で、既存製品には以下の課題がありました。
・販売価格が高すぎる・・
・デザイン性が生活空間に馴染みにくい
・海外製品が多く、品質のばらつきがある
・設置工事のハードルが高い
こうした課題を解決するため、当社はこれまでのおうちDEサウナを
7,000台以上の販売実績で得たユーザーの声をもとに、新たなモデルの開発に着手しました。
■ TOTONOI CUBEの特徴
1. 置くだけ設置設計
搬入後、一切の工事なしで設置可能。
個人宅や別荘、宿泊施設など幅広いシーンに対応。
2. 国産素材へのこだわり
耐久性・断熱性・香りに優れた国産ヒノキを使用。
湿度変化に強く、長期使用を想定した設計。
足元まで温まる構造で快適性を向上
本格的なサウナ体験
3. 職人による製造体制
設計段階から試作を重ね、細部まで精度を追求。
国内工房にて一台ずつ製造。
■ 開発ストーリー
代表自身がサウナ愛好家であることから、
「日常の中に本物のサウナ体験を取り入れたい」という想いで開発がスタートしました。
図面設計だけでなく、断熱検証や熱循環テストを繰り返し、
機能性とデザイン性を両立させたユニットが完成しました。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KqEzi_387do ]
■ 商品概要
商品名：TOTONOI CUBE
サイズ：幅1240mm×奥行980mm×高さ1575mm
重量：約90kg
使用人数：２名
設置条件：屋内
素材：国産ヒノキ
発売方法：公式
開始日：2026年4月15日
https://prtimes.jp/a/?f=d78032-12-53460f31f6e50b793ef0d0612e81796c.pdf
■ 今後の展開
今後は個人住宅向けだけでなく、
グランピング施設、宿泊施設、法人福利厚生用途への展開も予定しています。
当社は今後も「流行ではなく、本物を。」をコンセプトに、
国産サウナ市場の品質向上に貢献してまいります。
体験会・オンライン商談に関しては公式LINEよりお申込み頂けます。
詳細を見る :
https://line.me/R/ti/p/@494bcrch
■ 会社概要
会社名：株式会社TOVERI
所在地：大阪府東大阪市本庄西1-6-19
代表者：村田有起
事業内容：家庭用サウナ販売
URL：https://www.revitalizesauna.co.jp/
Webサイト：https://www.revitalizesauna.co.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/revitalizesauna/
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@revitalizesauna