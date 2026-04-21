累計7,000台超を販売した「おうちDEサウナ」ブランドが、新モデル「TOTONOI CUBE」を発表。“置くだけでととのう”国産プライベートサウナを販売開始。

株式会社TOVERI

株式会社TOVERI（本社：大阪府）は、

累計7,000台以上を販売した家庭用サウナ「おうちDEサウナ」の開発実績をもとに、

新モデル「TOTONOI CUBE」を発表いたします。

工事不要・100V電源で使用できる新商品「TOTONOI CUBE」を発表しました。

近年のサウナブームと在宅時間の増加を背景に、自宅で本格的に“ととのう”需要が高まっています。

同製品は従来の課題であった「価格・設置・電気代」を解決した新モデルです。

公式サイトにて販売を開始いたします。

■ 開発背景

近年、サウナ需要の高まりにより家庭用サウナ市場は拡大しています。

一方で、既存製品には以下の課題がありました。

・販売価格が高すぎる・・

・デザイン性が生活空間に馴染みにくい

・海外製品が多く、品質のばらつきがある

・設置工事のハードルが高い

こうした課題を解決するため、当社はこれまでのおうちDEサウナを

7,000台以上の販売実績で得たユーザーの声をもとに、新たなモデルの開発に着手しました。

■ TOTONOI CUBEの特徴

1. 置くだけ設置設計

搬入後、一切の工事なしで設置可能。

個人宅や別荘、宿泊施設など幅広いシーンに対応。

2. 国産素材へのこだわり

耐久性・断熱性・香りに優れた国産ヒノキを使用。

湿度変化に強く、長期使用を想定した設計。

足元まで温まる構造で快適性を向上

本格的なサウナ体験

3. 職人による製造体制

設計段階から試作を重ね、細部まで精度を追求。

国内工房にて一台ずつ製造。

■ 開発ストーリー

代表自身がサウナ愛好家であることから、

「日常の中に本物のサウナ体験を取り入れたい」という想いで開発がスタートしました。

図面設計だけでなく、断熱検証や熱循環テストを繰り返し、

機能性とデザイン性を両立させたユニットが完成しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KqEzi_387do ]

■ 商品概要

商品名：TOTONOI CUBE

サイズ：幅1240mm×奥行980mm×高さ1575mm

重量：約90kg

使用人数：２名

設置条件：屋内

素材：国産ヒノキ

発売方法：公式

開始日：2026年4月15日

■ 今後の展開

https://prtimes.jp/a/?f=d78032-12-53460f31f6e50b793ef0d0612e81796c.pdf

今後は個人住宅向けだけでなく、

グランピング施設、宿泊施設、法人福利厚生用途への展開も予定しています。

当社は今後も「流行ではなく、本物を。」をコンセプトに、

国産サウナ市場の品質向上に貢献してまいります。



体験会・オンライン商談に関しては公式LINEよりお申込み頂けます。

詳細を見る :https://line.me/R/ti/p/@494bcrch

■ 会社概要

会社名：株式会社TOVERI

所在地：大阪府東大阪市本庄西1-6-19

代表者：村田有起

事業内容：家庭用サウナ販売

URL：https://www.revitalizesauna.co.jp/

Webサイト：https://www.revitalizesauna.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/revitalizesauna/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@revitalizesauna