2026年　パッケージでつくろう！「なごみるくクラフトキャンペーン」を開催！

米屋株式会社

なごみの米屋（米屋株式会社 本社：千葉県成田市、代表取締役：諸岡良和）では、2026年4月21日に創業127周年を迎えるにあたり、2019年4月に創業記念菓として販売を開始した「なごみるく」のパッケージを用いて、Instagramにて応募できる「なごみるくクラフトキャンペーン」を2026年4月21日から2026年5月31日まで開催します。

https://nagomi-yoneya.co.jp/(https://nagomi-yoneya.co.jp/)

2026年2月1日、「なごみるく」がリニューアルしました。



リニューアルのコンセプトは

“くちどけ しっとり ごほうびみるく”



2026年2月1日、「なごみるく」がリニューアル！

千葉県産牛乳を使用したやわらかな餡は、よりミルク感がUP

餡と生地のバランスも改良し、さらに一体感のある食感になりました!!

また、パッケージデザインも刷新し、「人と人、心と心を結んでつなげる」様子をイメージしました。

ミルクピッチャーから滴り落ちるミルクを一筆書きで表現しております。

なごみの米屋では、そんな、パワーアップした「なごみるく」のパッケージを用いて、Instagramにて応募できる「なごみるくクラフトキャンペーン」を2026年4月21日から2026年5月31日まで開催します。

今回のキャンペーンは、「なごみるく賞」と「新浜レオン賞」の２部構成！なごみの米屋 宣伝部長 新浜レオンさんも審査員として緊急参戦します！

パッケージでつくろう！なごみるくクラフトキャンペーン実施概要

【投稿テーマ】

なごみの米屋の「なごみるく」のパッケージを使って作ったクラフト作品の写真を募集します。出来上がった作品の写真を「#2026なごみるくクラフトキャンペーン」をつけて投稿いただいた方の中から、当選者5名様にデジタルギフト「giftee Box(R)」5000円分、

または、当選者3名様に「新浜レオンさんサイン付き なごみるくTシャツ」をプレゼントします。

【募集作品】

ポーチやバッグなどのファッション雑貨、オブジェやアート、収納などのインテリア小物、

ノートやペンケースなどの文具、人形の家やロボットなどのおもちゃなど。なごみるくの個袋・箱・包装紙のいずれか、または組み合わせて作ったものなら何でも構いません。

（上記のいずれかを使用していることが写真で判断できれば、他の素材と組み合わせて使用しても構いません）

＜使用する材料＞

なごみるくのパッケージ

＜前回開催時の当選作品＞

※リニューアル前のパッケージをご使用いただいたお写真になります。

応募方法

（１）なごみの米屋公式Instagramアカウント「@nagomi_yoneya」をフォロー

（２）なごみるくのパッケージで作った作品の写真を撮影。

（３）ハッシュタグ「#2026なごみるくクラフトキャンペーン」をつけて、Instagramに投稿。

なごみの米屋公式Instagramアカウントはこちら

なごみの米屋Instagram :https://www.instagram.com/nagomi_yoneya

投稿いただいた写真はなごみの米屋のホームページや公式SNS などで掲載させていただく場合があります。

また、広告物や雑誌など販促活動に使用させていただく場合があります。

2次利用の活用に承諾いただける方のみ、ご応募お願いいたします。

※お１人様何回でもご応募いただけます。

※応募は日本国内在住の方に限らせていただきます。

※アカウント非公開の方は対象外とさせていただきます。

※「#2026なごみるくクラフトキャンペーン」のハッシュタグが未記入、または誤記入があった場合、本キャンペーンへの応募が無効となりますのでご注意ください。

【応募期間（投稿期間）】

2026年4月21日（火）9:00から2026年5月31日（日）23：59まで

【プレゼント賞品】

１.≪なごみるく賞≫

当選者5名様に「giftee Box(R)」5,000円分をプレゼント。

※「giftee Box(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、様々なラインナップの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。

「giftee Box(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の商品を選ぶことも可能です。

※賞品は、2026年6月下旬頃お渡し予定です。

※諸事情により遅れる場合もございますのでご了承ください。

・ラインナップの中から好きな商品と交換していただけます。・ポイント数は受け取ったチケット券面をご確認ください。・ラインナップおよび交換に必要なポイントは付与されたギフトにより異なり、変更になる場合がございます。・ポイント交換レートは商品により異なります。記載された必要ポイント数をよくご確認の上、商品と交換してください。・ラインナップは随時変更となる場合がございます。・ポイントの利用には期限がございます。ホーム画面に表示された期限までにお好きな商品と交換してください。・期限終了後、ポイント残高は失効します。ポイントの払い戻しはお受けしておりません。・ポイントの追加チャージはできません。・商品交換後の商品の変更・キャンセルはできません。

２.≪新浜レオン賞≫

当選者3名様になごみの米屋 宣伝部長 新浜レオンさんサイン付き なごみるくTシャツをプレゼント。

2025年6月24日（火）、歌手・新浜レオンさんがなごみの米屋の「宣伝部長」に就任されました！

なごみの米屋の仲間として、「なごみるく」をはじめ、当社の魅力的なお菓子、お店を猛プッシュで

プロモーションしていただいております！

レオンさんの宣伝部長就任を記念し、なごみるくTシャツをプレゼントいたします！

これは、なんと！レオンさんのサイン付き！

審査は、レオンさんご本人に実施いただきます！レオンさんに選ばれるのは誰か？！ご注目ください！

※１.≪なごみるく賞≫もしくは２.≪新浜レオン賞≫の、いずれか一方の受賞となります。

【当選発表】

当選者の方にInstagramダイレクトメッセージでご連絡させていただきます。その際、≪新浜レオン賞≫受賞のお客様3名様に限り、氏名・電話番号・賞品発送先住所をお聞きします。

当選者8名様は2026年6月下旬頃に発表いたします。

当選者様の作品写真を、Instagramアカウントユーザーネーム（＠とアルファベット、数字、記号のみで表示されるもの）とともに、なごみの米屋ホームページ及びInstagramの投稿にてご紹介させていただきます。

【撮影に関する注意点】

写真の撮影の際は以下の点をご確認ください。

●被写体に人物が含まれている場合は、事前に被撮影者の承諾を得たうえで投稿してください。

●個人情報もしくはその他の機密情報が判明するものが映り込んでいないかご注意ください。

（鏡・ガラスの反射や、ペットを映り込ませた場合の首輪など）。

●第三者の著作物を撮影し、それを素材にして加工や合成をすると、著作権の侵害にあたる揚合がありますので、ご注意ください。

●他者を誹謗中傷するような内容になっていないか、また、見た人を不快にさせるものが映り込んでいないかご確認ください（暴力的・性的な写真・ポスターなど）。そして、応募要項その他公序良俗に違反したと判断した場合は、応募を無効とします。

●著作物（キャラクターぬいぐるみ・人形）を使用した応募はお控えください。

【その他 注意点】

●応募者は、応募作品を米屋株式会社のPR 用などに活用する目的で、無償かつ無期限に使用、掲載、転載、公衆送信等することを承諾するものとします。

●本キャンペーンに関わる投稿によって発生したトラブルについては、応募者の責任及び負担となりますので、ご注意ください。

●20歳未満の方は保護者の同意を得た上でご応募ください。

●本キャンペーンの応募状況や選考結果に関する受付は行っておりません。

※当選結果のご連絡のみ、当選者宛にダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

●本キャンペーンの一部またはすべてを予告なく、変更・中断あるいは中止または終了する場合があります。

●本キャンペーンは、Instagram が関与するものではありません。

●本キャンペーンの応募にかかるインターネット接続料及び通信費は応募者のご負担となります。

●お客様の住所が不明・連絡不能などの理由で賞品をお届けできなかった場合は、無効とさせていただきます。

●当選権利は当選者本人のもので、譲渡・転売はできません。

なごみの米屋HP 特設ページはこちら

2026年なごみるくクラフトキャンペーン :https://nagomi-yoneya.co.jp/item-event/nagomilk_craft_campaign_2026/

一般のお客様のお問い合わせ先

なごみの米屋 お客様相談室

TEL：0120-482-074

受付時間：9:00～17:00（土日祝日を除く）

※画像はイメージです。実際の品物とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

※やむを得ない事情により、商品、賞品の内容・デザイン等が変更になる場合があります。

■なごみの米屋（米屋株式会社）について

創業は明治32年。成田山新勝寺の精進料理である「栗羹」にヒントを得て、地元の芝栗を煉り込んだ「栗羊羹」を創製し、成田山参詣土産として販売したことが始まりです。羊羹やぴーなっつ最中、どら焼き、季節の生菓子などさまざまなお菓子をおつくりしています。

米屋本店（昭和初期）米屋總本店（現在）





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