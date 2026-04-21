THE PHAGE　「SusHi Tech Tokyo 2026」に出展・登壇

株式会社ザ・ファージ

株式会社ザ・ファージ（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：徳永翔平、以下「当社」）は、東京都が主催するグローバルスタートアップイベント「SusHi Tech Tokyo 2026」に出展するとともに、代表取締役CEO 徳永翔平がステージセッションに登壇することをお知らせいたします。

当社は「生体ニーズに基づく提案型社会を構築する」をミッションに掲げ、食後血糖管理プラットフォーム「glucose flight(R)」を中心としたヘルスケアサービスを展開しています。

「glucose flight(R)」は、福井県における糖尿病重症化予防事業の実践を通じて独自開発した血糖基盤モデルを中核技術として搭載しており、蓄積された血糖値データ1,000万件超がその精度を支えています。このたびのSusHi Tech Tokyo 2026への参画を通じ、同モデルを軸とした次世代ウェルネス産業の創出に向けた当社の取り組みを国内外に広く発信してまいります。あわせて、健保組合・保健指導代理店・製薬／食品／保険各社との具体的な産業連携に向けた対話を積極的に推進してまいります。

■ 登壇セッション詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/110505/table/19_1_d2665080909ab4439e040112547b87e0.jpg?v=202604211051 ]

本セッションは、北陸三県（福井・富山・石川）を代表するスタートアップ3社が一堂に会し、グローバル展開を目指す各社の取り組みを発信するものです。当社からは代表取締役CEO 徳永 翔平が登壇し、ヘルスケア領域における血糖値データ活用の最前線と北陸からの世界展開戦略を紹介します。

登壇企業（北陸三県代表）

■ SusHi Tech Tokyo 2026 について

- 福井県：株式会社ザ・ファージ(https://thephage.life/)- 富山県：株式会社ハリイ(https://harih-wig.com/)- 石川県：バイオシーズ株式会社(https://bioseeds.co.jp/)

「SusHi Tech Tokyo 2026」は、東京都が主催するグローバルイノベーションイベントです。世界中から過去最大規模となる700社以上のスタートアップが出展し、世界60の国・地域から820社が応募したグローバルピッチコンテスト「SusHi Tech Challenge 2026」や、大手企業62社によるオープンイノベーションの取り組みなど、多彩なプログラムが展開されます。

- 公式サイト：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/- 出展企業一覧：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/exhibitors/- 会場：https://maps.app.goo.gl/M9p2vkFECZPG48N46

■ 株式会社ザ・ファージについて

当社は、「生体ニーズに基づく提案型社会を構築する」をミッションに掲げるヘルスケアスタートアップです。食後血糖管理プラットフォーム「glucose flight」を通じて、糖尿病患者の日常的な健康管理をサポートするサービスを提供しています。血糖値データトークン累計1,000万件超の実績を持ち、医療機関・保険会社・行政との連携のもと、地域から世界へ向けたヘルスケアエコシステムの構築を推進しています。

■ 代表コメント

株式会社ザ・ファージ 代表取締役 CEO 徳永 翔平

「生体ニーズに基づく提案型社会を構築する。創業以来、その一点に全力を注いできました。 福井県での糖尿病重症化予防事業から積み上げた1,000万件超の血糖値データ--この実績が、日本初の血糖基盤モデルを生みました。保健指導の精度向上、新薬・機能性食品の開発、保険引受審査の高度化。産業の壁を越えて、このモデルが社会を変える手応えをいま感じています。 北陸から世界へ。会場でお会いしましょう。」

X：https://x.com/TOKUNAGA_Shohei/

■ 会社概要

会社名：株式会社ザ・ファージ（THE PHAGE, Inc.）

代表者：徳永 翔平

設 立：2021年7月15日

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目16-8 VEIL SHIBUYA 2F

事業内容：食後血糖管理プラットフォーム「glucose flight(R)」の開発・提供／日本初の血糖基盤モデルを活用したデジタルヘルスソリューションの展開／医療機関・保険会社・行政との共同研究・研究開発支援

URL：https://thephage.life/

・現在募集中のポジション

データサイエンティスト（Data Scientist）

ウェブエンジニア（Web Engineer）

モバイルエンジニア（Mobile Engineer）

プロダクトマネージャー（Product Manager）

UI/UXデザイナー（UI/UX Designer）

マーケットアクセス（Market Access）

臨床試験担当者（Clinical Affairs）

医師（Medical Affairs）

管理栄養士（Registered Dietitian）

保険・医療分野における行政・自治体への営業担当者（Sales）

管理部門担当者（Back Office）

詳細を見る :https://www.notion.so/thephage/THE-PHAGE-b0888c74dbd1471b8d1b337b067f061f

■ 本件に関するお問い合わせ先

産業連携・協業のご相談、イベント期間中の個別面談ご希望の方も同窓口にてお気軽にご連絡ください。健保組合・保健指導代理店・製薬／食品／保険各社からのご連絡をお待ちしております。

広報担当宛 ： info@thephage.life