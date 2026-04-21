SNSで話題沸騰中！　アイデアを生む新しいジャーナリング法の解説本『クリエイティブジャーナリング ノートではじめる自己理解とアイデア創出』2026年4月21日（火）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年4月21日（火）に『クリエイティブジャーナリング ノートではじめる自己理解とアイデア創出』（著者：杉山 修 Osamu Sugiyama a.k.a Staris）を発売いたします。

本書は「感情を書き出すだけ」のジャーナリング本ではありません

一般的にジャーナリングとは、頭に浮かんだ思考や感情をそのまま紙に書き出すことをさします。

本書は、図やチャートを豊富に用いた「ビジュアル・ジャーナリング」を提案することにより、思わず書きたくなる楽しさと、無理なく続く仕組みを両立しました。理論や解説が中心の従来書とは一線を画し、「何をどう書けばいいか」がひと目でわかる写真が多めの構成で、誰でもすぐに実践できます。

さらに、日常にあふれる気づきを、ノートを通じて“価値あるアイデア”へと変える具体的なメソッドを体系化。いくつかの簡単なステップを踏めば、日々の記録が、次の企画や価値あるひらめきに変わっていきます。

「ジャーナリングが続かない」「何を書けばいいかわからない」――そんな悩みを解消し、日々の記録を“人生を動かすアイデア”へと変える、新しいジャーナリングの決定版です。

「こんなジャーナリングの本、見たことない」3つのポイント

1．アイデアを生むための実践的なジャーナリング法を多く掲載

2．ビジュアルが多く、「何をどう書くのか」がひと目でわかる

3．オン・オフどちらにも使える、誰もが実践しやすいメソッド

まずはここから！ マンスリーログとデイリーログ

マンスリーログは、測量野帳なら見開きで半月（A5ノートなら1ヶ月）を俯瞰して記録するものです。見開きで一定期間の自分を記録するため、その日その日の「点」ではなく、「線」で推移が見えるようになります。また、心技体の相互関係も自然と浮かび上がります。

※測量野帳とは、もともと測量士のために開発されたノートで、丈夫でコンパクト・持ち運びに便利な、本書で紹介するジャーナリング法に適したノートです。

デイリーログは、その日の出来事、思考、アイデア……何を書いてもOKの自由帳です。とはいえ、「気づき」や「創作のタネ」など、何を書けばいいか迷わないネタを用意しています。

日々のデイリーログから、アイデアを生むCRAFTメソッド

今まで書き溜めたデイリーログを振り返って5つのステップでアイデアを生む方法、「CRAFTメソッド」を詳細に解説しています。何気ない日常にヒントがあったことに気づける、まったく新しいジャーナリング法です。

こんな人におすすめ

著者略歴

- ジャーナリング未経験者・挫折者- 日常を大切にし、成長につなげたい人- 日々のアイデアを形にしたい人

杉山 修 Osamu Sugiyama a.k.a Staris

音楽家・YouTuber。聴き手の心理体験まで設計した電子音楽を軸に活動。その思考プロセスとして行っていた独自のジャーナリングをYouTubeで紹介したところ、シンプルで論理的な構造が注目され、幅広い層から支持を集める。「創造性は偶然ではなく、誰もが再現できる」ことを信念に、ジャーナリングを人生や思考を観測するための“創造のインフラ”と定義。誰もが自分の人生を美しくデザインできることを提唱している。YouTubeチャンネル登録者数は5万人を超える（2026年2月現在）。

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/osamusugiyama1

書誌情報

書名：クリエイティブジャーナリング ノートではじめる自己理解とアイデア創出

著者：杉山 修（Osamu Sugiyama a.k.a Staris）

発売日：2026年4月21日（火）

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

判型：A5判

ページ数：144ページ

ISBN：978-4-04-330007-5

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322512001129/)